Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn ở World Cup khi lập hat-trick giúp đội tuyển Argentina đánh bại đội tuyển Algeria ở trận ra quân World Cup 2026 sáng 17.6.

Trong trận đấu thứ 200 khoác áo đội tuyển quốc gia, Messi trở thành cầu thủ nam đầu tiên tham dự 6 kỳ World Cup. Quan trọng hơn, 3 bàn thắng vào lưới Algeria giúp anh nâng tổng số pha lập công tại World Cup lên 16, cân bằng kỷ lục của huyền thoại Miroslav Klose.

Messi suýt ghi bàn ngay phút thứ 5 nhưng bị từ chối vì việt vị. Đến phút 17, anh mở tỷ số bằng cú sút từ ngoài vòng cấm sau đường chuyền của Rodrigo De Paul.

Messi lập hat-trick lịch sử trong trận thứ 200 khoác áo Argentina: ‘Đây là món quà của cuộc đời’

Sang hiệp 2, đội trưởng Argentina hoàn tất cú hat-trick với các pha lập công ở phút 60 và 76, giúp nhà đương kim vô địch thế giới khởi đầu thuận lợi tại giải đấu.

Messi xúc động sau cột mốc lịch sử

Sau trận đấu, Messi chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc vì đã được trải qua tất cả những gì mình từng trải qua. Tôi biết ơn cuộc sống và biết ơn tập thể tuyệt vời này. Tôi tận hưởng từng khoảnh khắc cùng họ".

Khi được hỏi muốn ăn mừng chiến thắng cùng ai, siêu sao 39 tuổi nói: "Tôi muốn uống một ly bia cùng gia đình, cùng các đồng đội và những người luôn ở bên cạnh mình. Tôi không thể có màn khởi đầu World Cup tốt hơn thế này".

World Cup 2026 sẽ rất khắc nghiệt

Dù vừa có màn trình diễn thăng hoa, Messi vẫn cho rằng World Cup 2026 sẽ là giải đấu đầy thử thách.

Messi hạnh phúc trong ngày ghi 3 bàn ở trận ra quân World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

"Các trận mở màn World Cup luôn rất khó khăn. Đây là một kỳ World Cup rất cạnh tranh, nơi các đội tuyển đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng", đội trưởng Argentina nhận định.

Ở tuổi 39, Messi vẫn tiếp tục chinh phục những cột mốc mới. Sau đêm Kansas City, kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại World Cup của Klose không còn quá xa với chủ nhân của 8 Quả bóng vàng.