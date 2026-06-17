Madam Pang bắt trend Messi, ‘khoe’ rõ khéo áo đấu Argentina phiên bản đặc biệt

Trên trang cá nhân, Madam Pang có bài viết tiết lộ bản thân là CĐV lâu năm của đội tuyển Argentina. Trong phần bình luận, nữ tỉ phú bóng đá Thái Lan chia sẻ bức ảnh chụp cùng một quan chức bóng đá Argentina và tự hào khoe chiếc áo đấu sọc trắng xanh nổi tiếng của nhà đương kim vô địch thế giới, in số 10 của siêu sao Lionel Messi. Bà viết: "Hàng chính hãng. Tôi nhận được nó từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina. Nhìn mặt là biết rồi. Tôi rất hạnh phúc".

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi Madam Pang đang "bắt trend" theo cơn sốt Lionel Messi, trong bối cảnh siêu sao người Argentina vừa tạo nên màn trình diễn bùng nổ ở trận ra quân World Cup 2026.

Bài đăng của Madam Pang thu hút lượng tương tác lớn ẢNH: CMH

Madam Pang nhận món quà từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina, ông Claudio Tapia là chiếc áo số 10 của Messi ẢNH: FBNV

Messi lập hat-trick lịch sử trong trận thứ 200 khoác áo Argentina: ‘Đây là món quà của cuộc đời’

Chỉ vài giờ trước đó, Messi trở thành nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trên truyền thông quốc tế khi lập hat-trick giúp Argentina đánh bại Algeria với tỷ số 3-0. Không chỉ ghi 3 bàn thắng, đội trưởng Argentina còn xác lập hàng loạt cột mốc lịch sử như trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup, cán mốc 200 trận cho đội tuyển quốc gia và đặc biệt là san bằng thành tích ghi nhiều bàn thắng qua các kỳ World Cup của Miroslav Klose (16 bàn).

Màn trình diễn của Messi tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trên toàn cầu. Tại Mỹ, nơi diễn ra World Cup 2026, hàng chục nghìn CĐV Argentina phủ kín khán đài trong trận gặp Algeria. Truyền thông quốc tế đồng loạt ca ngợi siêu sao 38 tuổi vẫn đang thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, bất chấp tuổi tác.

Messi đang được ca tụng là GOAT (Greatest of All Time: vĩ đại nhất mọi thời) của bóng đá thế giới ẢNH: REUTERS

Việc Madam Pang xuất hiện cùng chiếc áo đấu Argentina vì thế nhanh chóng được người hâm mộ liên hệ với "cơn sốt Messi" đang lan rộng tại World Cup. Đây cũng không phải lần đầu tiên nữ doanh nhân quyền lực của bóng đá Thái Lan công khai sự yêu mến dành cho các ngôi sao hàng đầu thế giới. Trong nhiều giải đấu lớn trước đây, bà thường xuyên chia sẻ hình ảnh giao lưu với những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong làng bóng đá quốc tế.



