Nhận định Bồ Đào Nha vs Congo: Ronaldo và đồng đội tạo mưa bàn thắng?

Bồ Đào Nha vs Congo: Những điểm nhấn chính

Trước trận Bồ Đào Nha vs Congo, siêu máy tính Opta đánh giá đại diện châu Âu có cơ hội cao hơn để giành chiến thắng trong ngày ra quân. Bồ Đào Nha đánh bại Congo trong 54,6% số lần mô phỏng trước trận đấu.

Bồ Đào Nha chỉ thắng 1 trong 4 trận mở màn World Cup gần nhất (hạ Ghana 3-2 vào năm 2022). Ba trận ra quân gần nhất của họ tại giải đấu này đạt hiệu suất trung bình lên tới 5 bàn thắng mỗi trận.

Đây mới là lần thứ hai Congo tham dự một kỳ World Cup. Lần đầu tiên kể từ năm 1974, khi họ thi đấu dưới tên gọi Zaire. Chỉ có Xứ Wales (64 năm), Ai Cập và Na Uy (đều 56 năm) là có khoảng thời gian chờ đợi giữa hai kỳ World Cup dài hơn khoảng cách 52 năm của "những chú báo đốm".

Ronaldo "đáp lễ" Messi?

Cristiano Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha cuối cùng cũng bước vào tranh tài tại World Cup 2026. Họ sẽ mở màn hành trình của mình trước đối thủ Congo - đội bóng đã phải trải qua hành trình dài tới 52 năm để trở lại sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới. Là 1 trong 5 quốc gia châu Âu duy nhất góp mặt ở mọi kỳ World Cup kể từ năm 2002 bên cạnh Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đã lọt vào vòng loại trực tiếp (knock-out) ở 4 trong 5 kỳ giải đấu gần nhất.

Ronaldo sắp có kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp ẢNH: REUTERS

Đoàn quân của HLV Roberto Martinez đã giành vé đến VCK đầy ấn tượng khi đứng đầu bảng đấu có sự góp mặt của Ireland, Hungary và Armenia. Họ ghi tới 20 bàn thắng sau 6 trận đấu, trong đó Bruno Fernandes và Joao Neves đều lập hat-trick trong chiến thắng hủy diệt 9-1 trước Armenia. Ronaldo kết thúc chiến dịch vòng loại với tư cách là chân sút hàng đầu của Bồ Đào Nha và 5 pha lập công của anh là thành tích tốt nhất tại bảng F khu vực châu Âu. Hiện tại, siêu sao 41 tuổi này đang là cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau.

Ronaldo vẫn sẽ là mũi nhọn dẫn dắt hàng công Bồ Đào Nha - đội tuyển đang sở hữu mạch ghi bàn ấn tượng ở 10 trong số 11 trận gần nhất tại World Cup. Sáng 17.6, Messi đã ra mắt World Cup 2026 với cú hat-trick ấn tượng. CR7 được trông chờ sẽ "đáp lễ" người đồng nghiệp. Ngoại lệ duy nhất trong chuỗi trận ấn tượng của Bồ Đào Nha chính là thất bại 0-1 trước Ma Rốc ở vòng tứ kết năm 2022.

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Dù vậy, với HLV Martinez, Bồ Đào Nha đang được dẫn dắt bởi một chiến lược gia có thành tích xuất sắc ở đấu trường này. Khi dẫn dắt Bỉ và Bồ Đào Nha, ông Martinez đã thắng 7 trong số 10 trận đấu tại World Cup. Trong số các HLV trưởng có từ 10 trận trở lên tại giải đấu, chỉ có Tele Santana (80%), Didier Deschamps (74%) và Joachim Low (71%) là sở hữu tỷ lệ thắng tốt hơn con số 70% của HLV Martinez.

Bồ Đào Nha được đánh giá đang sở hữu hàng tiền vệ xuất sắc nhất thế giới thời điểm này ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, nếu xét về khả năng tiến sâu, lịch sử lại đang không ủng hộ Bồ Đào Nha. Thành tích tốt nhất của họ tại một kỳ World Cup là vị trí thứ ba tại giải đấu năm 1966 ở Anh (cách đây tròn 60 năm) và họ cũng chỉ lọt vào bán kết thêm đúng một lần duy nhất kể từ đó vào năm 2006.

Lần đầu sau hơn nửa thế kỷ

Trong khi Bồ Đào Nha (đội bóng quen thuộc của thế kỷ 21) hướng tới mục tiêu vượt qua thành tích tốt nhất lịch sử, thì đối thủ của họ lại có lần đầu tiên xuất hiện kể từ năm 1974, và là lần đầu tiên thi đấu dưới tư cách Congo sau khi đổi tên từ Zaire vào năm 1997.

Là một trong những quốc gia cuối cùng giành vé dự kỳ World Cup này sau chiến thắng kịch tính 1-0 trước Jamaica ở vòng play-off liên lục địa, cơn khát kéo dài 52 năm của "những chú báo đốm" đã được giải tỏa nhờ bàn thắng quý như vàng ở phút thứ 100 của Axel Tuanzebe.

Congo chỉ xếp sau Gabon ở vòng loại thứ hai khu vực châu Phi (CAF), nhưng họ đã vượt qua các chướng ngại lớn mang tên Cameroon và Nigeria để tiến vào trận chung kết play-off quyết định gặp Jamaica tại Guadalajara.

Xuyên suốt vòng loại CAF, Congo sở hữu hai ngôi sao có từ 6 lần đóng góp vào bàn thắng trở lên là Cedric Bakambu (4 bàn, 2 kiến tạo) và Yoane Wissa (3 bàn, 3 kiến tạo); không một đội tuyển châu Phi nào giành vé đi tiếp có thông số tốt hơn họ.

Bộ đôi tiền đạo này chắc chắn sẽ tự tin ghi những bàn thắng đầu tiên cho Congo tại đấu trường World Cup. Tuy nhiên, các trận đấu của họ nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận vô cùng chặt chẽ, khi 10 trên 13 trận ở vòng loại của "những chú báo đốm" chỉ được định đoạt với cách biệt từ một bàn trở xuống (6 thắng, 2 hòa, 2 thua).

Phong độ gần đây trên mọi đấu trường

Bồ Đào Nha: Thua, thắng, hòa, thắng, thắng

Congo: Thắng, thua, thắng, thắng, hòa, thua

Thành tích đối đầu

Vì Bồ Đào Nha là "khách quen" của giải đấu còn Congo đã vắng bóng suốt hơn nửa thế kỷ, hai quốc gia chưa từng gặp nhau trước đây trong bất kỳ trận đấu chính thức hay giao hữu nào.

Bồ Đào Nha sẽ trở thành quốc gia thuộc châu Âu thứ tư đối đầu với Congo. Trong lịch sử, đại diện châu Phi từng để thua cả Scotland và Nam Tư tại World Cup 1974 (thua đậm 0-9 trước Nam Tư) và vừa có trận hòa 0-0 với Đan Mạch trong trận giao hữu trước giải đấu vào tháng trước.

Hai thất bại duy nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup trước các đội tuyển châu Phi đều là trước Ma Rốc (tại vòng bảng năm 1986 và vòng tứ kết năm 2022). Tuy nhiên, họ đang duy trì mạch bất bại trước các đội bóng đến từ vùng cận Sahara với 3 chiến thắng và 1 trận hòa.

Dự đoán kết quả Bồ Đào Nha vs Congo

Thứ hạng FIFA của Congo đã nhảy vọt từ vị trí thứ 56 lên 45 thế giới sau khi giành vé dự giải đấu này, nhưng siêu máy tính Opta vẫn đánh giá đội xếp thứ 5 thế giới là Bồ Đào Nha vượt trội hơn rất nhiều.

Qua 25.000 lần mô phỏng trước trận đấu, Bồ Đào Nha giành chiến thắng trước Congo với tỷ lệ khá cao là 54,6%, trong khi khả năng trận mở màn Bảng K này kết thúc với tỷ số hòa là 22,3%. Cơ hội chiến thắng của "những chú báo đốm" đứng ở mức 23,1%, điều này cho thấy họ hoàn toàn không phải là một đội bóng dễ bị bắt nạt (kẻ lót đường), nhưng đoàn quân của HLV Sebastien Desabre chắc chắn không thể đòi hỏi một thử thách nào khắc nghiệt hơn thế trong ngày trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 3-0 Congo

Trận đấu được phát trực tiếp trên các kênh của VTV, VTVgo, FPT Play, TV360...