Haaland viết chương đầu hoàn hảo tại World Cup, Mbappe và Messi thêm đối thủ đáng gờm

Erling Haaland đã có màn ra mắt World Cup không thể ấn tượng hơn khi lập cú đúp, góp công lớn trong chiến thắng 4-1 của đội tuyển Na Uy trước đội tuyển Iraq ở lượt trận mở màn bảng I World Cup 2026 rạng sáng 17.6 (theo giờ Việt Nam).

Chỉ ít giờ sau khi Kylian Mbappe ghi 2 bàn giúp đội tuyển Pháp đánh bại đội tuyển Senegal, Haaland cũng đáp trả bằng màn trình diễn tương tự. Tiền đạo 25 tuổi cho thấy anh hoàn toàn sẵn sàng bước vào cuộc đua "Chiếc giày vàng" ngay từ trận đấu đầu tiên.

Haaland lập cú đúp ngay trận ra mắt VCK World Cup ẢNH: REUTERS

Đây là kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của Haaland. Sau nhiều năm lỡ hẹn với sân chơi lớn nhất hành tinh cùng đội tuyển quốc gia, chân sút của Manchester City cuối cùng cũng có cơ hội khẳng định bản thân ở đấu trường danh giá nhất của bóng đá thế giới.

Chiến thắng này càng trở nên ý nghĩa với đội tuyển Na Uy khi họ vừa trở lại World Cup sau 28 năm chờ đợi. Lần gần nhất đội bóng Bắc Âu góp mặt ở giải đấu là năm 1998. Trong khi đó, đội tuyển Iraq cũng đánh dấu lần đầu dự World Cup kể từ Mexico 1986.

Trước những kỳ vọng lớn dành cho thế hệ vàng hiện tại, Na Uy đã có câu trả lời thuyết phục bằng màn trình diễn hiệu quả trước đại diện Tây Á.

Chờ đợi 28 năm, Na Uy trở lại World Cup cùng một Haaland quá khác biệt

Haaland lên tiếng đúng lúc

Dù bị đánh giá thấp hơn, Iraq nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra không ít khó khăn cho Na Uy. Ali Al-Hamadi từng có cơ hội nguy hiểm, trong khi hàng công Na Uy cũng bỏ lỡ một số tình huống đáng chú ý trong những phút đầu trận.

Bước ngoặt đến ở phút 29 khi Antonio Nusa phối hợp cùng David Moller Wolfe bên cánh trái. Từ đường căng ngang thuận lợi của đồng đội, Haaland dễ dàng đệm bóng cận thành mở tỷ số.

Đó đã là bàn thắng thứ 11 của Haaland trong 11 trận chính thức gần nhất cho đội tuyển Na Uy, tiếp tục nối dài chuỗi phong độ ghi bàn đáng kinh ngạc của tiền đạo sinh năm 2000.

Tuy nhiên, Iraq không dễ dàng đầu hàng. Đội bóng Tây Á bất ngờ gỡ hòa 1-1 nhờ pha đánh đầu đẹp mắt của Aymen Hussein sau đường tạt bóng chuẩn xác từ Amir Al-Ammari. Đây mới là bàn thắng thứ 2 trong lịch sử World Cup của Iraq, sau pha lập công duy nhất của họ tại giải đấu năm 1986.

Đội tuyển Na Uy đang sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình ẢNH: REUTERS

Niềm vui của Iraq chỉ kéo dài khoảng 3 phút. Từ một đường chuyền về của đồng đội, thủ môn Jalal Hassan xử lý chần chừ và lập tức bị Haaland áp sát. Cú dứt điểm của tiền đạo Na Uy đập người Hassan rồi bật ngược trở lại anh trước khi đi vào lưới, giúp Na Uy tái lập thế dẫn trước 2-1.

Dù vậy, Iraq vẫn tạo ra những cơ hội đáng chú ý trước giờ nghỉ. Ibrahim Bayesh bị David Moller Wolfe từ chối bàn thắng, còn cú vô lê của Akam Hashem chỉ đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Đội tuyển Iraq có bàn thắng thứ hai trong lịch sử các kỳ World Cup ẢNH: REUTERS

Thế hệ vàng Na Uy bắt đầu hành trình

Sang hiệp 2, Na Uy chủ động kiểm soát thế trận và phát huy chiều sâu đội hình. Martin Odegaard đóng góp 1 pha kiến tạo trước khi được rút ra nghỉ, trong khi Antonio Nusa tiếp tục là nguồn cảm hứng trong các đợt tấn công.

Thực tế, Na Uy không chỉ có Haaland và Odegaard. Đội bóng Bắc Âu còn sở hữu nhiều tài năng nổi bật như Nusa hay Oscar Bobb, những cầu thủ giúp đội tuyển này được xem là thế hệ vàng của bóng đá Na Uy trong nhiều năm trở lại đây.

Đến thời gian bù giờ, Haaland tiếp tục để lại dấu ấn khi pha đánh đầu của anh khiến Aymen Hussein lúng túng phản lưới nhà, góp phần khép lại chiến thắng 4-1 cho đại diện Bắc Âu.

Haaland sẽ là ứng cử viên đáng gờm cho danh hiệu "Chiếc giày vàng" World Cup năm nay ẢNH: REUTERS

Quan trọng hơn cả tỷ số, Haaland đã chứng minh anh hoàn toàn có thể tỏa sáng tại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Sau nhiều năm chờ đợi, World Cup cuối cùng cũng có cơ hội chứng kiến tài năng của một trong những chân sút xuất sắc nhất thế hệ hiện tại.

Với cú đúp ngay trong trận ra mắt, Haaland chính thức ghi tên mình vào cuộc đua "Chiếc giày vàng" cùng những ứng viên hàng đầu như Mbappe. Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn hiện tại và cùng Na Uy tiến sâu tại giải đấu, World Cup 2026 hoàn toàn có thể trở thành sân khấu để tiền đạo 25 tuổi viết nên những cột mốc mới trong sự nghiệp.