Nhận định trước trận đấu

Messi ra sân, cũng đồng nghĩa anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử chính thức góp mặt và thi đấu ở 6 kỳ World Cup liên tiếp, trong khi Ronaldo chưa thi đấu cùng Bồ Đào Nha và thủ môn Ochoa chỉ ngồi dự bị ở trận Mexico thắng Nam Phi tỷ số 2-0 ngày 12.6.

Messi đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử ghi bàn cho đội tuyển Argentina Ảnh: Reuters

FIFA cũng vinh danh đặc biệt cho Messi, khi anh ra sân với một logo nhỏ trên cánh tay áo thi đấu có chữ "huyền thoại", dành riêng cho những cầu thủ có từ 5 lần tham dự World Cup trở lên.

Trận gặp Algeria còn có một ý nghĩa đặc biệt khác với Messi, đó là đánh dấu cột mốc tròn 20 năm ngày anh ra mắt đấu trường World Cup. Khi đó, tại World Cup 2006, cùng ngày 17.6 (giờ Việt Nam), Messi (18 tuổi) được HLV Jose Pekerman tung ra sân ở phút 75 trận gặp Serbia. Chỉ 14 phút có mặt trên sân, Messi lập tức kiến tạo cho Hernan Crespo ghi bàn, trước khi tự mình ghi dấu ấn với bàn ấn định chiến thắng tỷ số 6-0 cho đội tuyển Argentina.

Messi đã tạo ra tác động ngay lập tức, khởi đầu cho một sự nghiệp lịch sử tại đấu trường World Cup. Và nay, ở kỳ World Cup thứ 6, anh trên hành trình phá những kỷ lục mà chỉ có anh mới làm được.

Messi đến với World Cup 2026 với con số thống kê cao nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, 1.325 bàn thắng/kiến tạo, cụ thể là ghi 911 bàn và 414 pha kiến tạo. Anh sẽ có cơ hội đạt cột mốc 200 lần khoác áo đội tuyển (hiện 199 trận, ghi 117 bàn), sau Ronaldo của Bồ Đào Nha và Bader Al-Mutawa của Kuwait.

Những cột mốc lịch sử khác ở World Cup cũng đang chờ Messi phá, bao gồm số lần thi đấu ở World Cup nhiều nhất (hiện 26 trận), ghi bàn nhiều nhất, hiện 13 bàn và chỉ kém 3 bàn nữa sẽ cân bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của cựu danh thủ Miroslav Klose (Đức, 16 bàn).

Ngoài ra, nếu có thêm 1 kiến tạo nữa, Messi cũng sẽ trở thành cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất trong lịch sử World Cup. Anh hiện đang chia sẻ kỷ lục này với người tiền bối, huyền thoại bóng đá thế giới Diego Maradona, khi cùng có 8 pha kiến tạo.

Tuy nhiên, con đường của Messi không phải là các kỷ lục, như kỷ lục gần nhất trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử ghi bàn cho đội tuyển Argentina (ghi trong trận thắng Iceland tỷ số 3-0 ngày 10.6), anh thừa nhận mình hoàn toàn không hay biết.

Messi cho rằng, mục tiêu của anh tại World Cup lần này là tận hưởng từng giây phút một, nhưng vẫn hào hứng như mọi khi. Tập thể đội tuyển Argentina hiện nay, là một tập thể vững mạnh và không e ngại bất cứ đối thủ nào.

"Đây là một đội bóng sở hữu tinh thần thi đấu cực kỳ cao, sẽ rất khó để các đối thủ có thể đánh bại được chúng tôi. Bất kể đối thủ hay giải đấu là gì. Đây là một nhóm chiến thắng và luôn muốn nhiều hơn nữa. Chúng tôi sẽ tiến từng bước một nhưng với rất nhiều sự hào hứng", Messi nhấn mạnh.

Trận ra quân với Algeria sẽ bắt đầu hành trình chinh phục khát vọng vô địch World Cup một lần nữa với Messi.