Sự nghiệp kỳ lạ của HLV Nagelsmann

Cất cánh bằng tốc độ tên lửa

Thành phố Houston là nơi đặt cơ sở đầu não của cơ quan NASA Johnson Space Center. Đấy là nơi chỉ huy các chuyến bay vào vũ trụ có người lái nổi tiếng trong lịch sử như Apollo và tàu con thoi Space Shuttle. Giới hâm mộ Đức có thể hy vọng: Houston sẽ trở thành cái tên mang tính biểu tượng cho đội tuyển Đức ở World Cup này. Tại SVĐ NRG Stadium của Houston, Mannschaft đá trận ra quân và cất cánh với tốc độ… tên lửa: thắng Curacao 7-1!

HLV Julian Nagelsmann giúp Đức có khởi đầu ấn tượng ảnh: AFP

Không ai vô địch World Cup sau một trận thắng, dĩ nhiên. Nhưng với HLV Nagelsmann, đấy cũng không phải là chiến thắng thông thường.

Áp lực mà Nagelsmann phải chịu đựng trước giải là không nhỏ, nhất là khi nhớ lại rằng Đức phải lập tức về nước ngay sau vòng bảng ở 2 kỳ World Cup gần đây. Người ta chỉ trích Nagelsmann về cách chọn cầu thủ, về lối chơi thay đổi xoành xoạch, về cả hành trình khó khăn ở vòng loại, khởi đầu bằng trận thua Slovakia 0-2.

Bây giờ, điều đáng nói về đội tuyển Đức sau trận ra quân lại là lối chơi nhuần nhuyễn với tam giác tấn công Florian Wirtz, Kai Havertz, Jamal Musiala hoán chuyển vị trí rất linh động; với sự hỗ trợ hiệu quả của Leroy Sane và Nathaniel Brown ở 2 cánh; và với Felix Nmecha di chuyển tự do một cách hợp lý. Tất cả tạo ra cỗ máy tấn công gồm đến 6 cầu thủ khi Đức có bóng. Joshua Kimmich tuy đá hậu vệ nhưng luôn đứng gần Aleksandar Pavlovic để tái hiện cặp tiền vệ trung tâm quen thuộc và ăn ý ở CLB Bayern Munich. Kimmich giữ vai trò tổ chức, từ một vị trí rất sâu trong đội hình. Sơ đồ chiến thuật của Nagelsmann là rất phức tạp, nhưng lại vận hành trơn tru, chứ không hỗn loạn.

Nmecha, Undav, Pavlovic hoặc Brown đều chưa được liệt vào đẳng cấp ngôi sao trong làng bóng đỉnh cao. Nếu không thường xuyên theo dõi bóng đá Đức, giới hâm mộ trung lập không dễ biết nhiều về họ. Musiala chấn thương rất nặng tại giải Club World Cup năm ngoái, đến đầu năm nay mới xuất hiện trở lại. Nhưng các cầu thủ vừa nêu đều rất thành công ở trận ra quân. Hẳn nhiên, công đầu thuộc về "đạo diễn" Nagelsmann.

2 CHIẾC ÁO TRONG 1 TRẬN ĐẤU

Nếu như Houston được xem là nơi biểu tượng cho sự cất cánh bằng tốc độ tên lửa của Đức, thì trang phục của Nagelsmann lại là chi tiết biểu tượng cho khả năng thay đổi cách chơi của HLV này. Với vẻ ngoài luôn "thời trang", HLV Nagelsmann đã… thay áo sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Và đội tuyển Đức cũng trở nên khác hẳn trong hiệp 2. Họ kết thúc hiệp 1 với ưu thế 2-1. Khi trận đấu khép lại, tỷ số đã là 7-1.

Trẻ nhất giải đã đành, Nagelsmann còn là HLV duy nhất tại World Cup này trẻ hơn cả cầu thủ của mình. Ông chỉ sắp 39 tuổi, trong khi thủ môn Manuel Neuer đã ở tuổi 40. Trên lý thuyết, HLV Nagelsmann rất hiểu cầu thủ, do có một sự tương đồng nhất định trong cách nghĩ, cách sống của những người cùng một thế hệ.

Vốn chưa bao giờ chơi bóng chuyên nghiệp, Nagelsmann thuộc về trường phái mới nhất trong làng bóng đỉnh cao: mẫu HLV vươn lên bằng con đường… học hành - chủ yếu là học về quản trị thể thao và khoa học thể thao.

Ở tuổi 28, Nagelsmann là HLV trẻ nhất trong lịch sử Bundesliga. Ông bắt đầu dẫn dắt Hoffenheim vào tháng 2.2016, khi đội này đứng ở vị trí áp chót, thua đến 7 điểm so với vạch trụ hạng. Nagelsmann giúp Hoffenheim trụ hạng thành công, rồi chiếm luôn suất dự Champions League ở mùa kế tiếp. Sau Hoffenheim, Nagelsmann lại gây ấn tượng khi dẫn dắt RB Leipzig. Có người gọi Nagelsmann là "mini-Mourinho". Nhưng RB Leipzig thắng Tottenham của HLV Mourinho đến 4-0, và Nagelsmann trở thành HLV trẻ nhất lịch sử từng có chiến thắng ở vòng knock-out Champions League.

Cứ thế, HLV Nagelsmann tiếp tục vươn lên, qua Bayern Munich, và nay là đội Đức. Ông dẫn dắt Mannschaft từ năm 2023, ở thời điểm mà bóng đá Đức được xem là đã rớt xuống tận đáy của sự thất vọng. Lần đầu tiên trong lịch sử, LĐBĐ Đức phải sa thải HLV trưởng ĐTQG Hansi Flick. Nagelsmann thay chỗ, dẫn dắt đội Đức khá ổn tại EURO 2024. Ông sẽ thành công hơn, tại World Cup này!