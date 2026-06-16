Đội tuyển Anh nhận cú sốc mất người tài ngay trước trận đại chiến Croatia, dễ nổ ra tranh cãi vì…

Hai chấn thương liên tiếp của Livramento

Hậu vệ 23 tuổi của Newcastle đã bỏ lỡ 5 tuần cuối mùa giải vì chấn thương đùi nhưng đã có tên trong đội hình sau khi bình phục kịp thời. Tuy nhiên, với chấn thương gân kheo mới xuất hiện, anh phải nói lời chia tay đội tuyển Anh và World Cup 2026.

Theo Sky Sports, Livramento dính chấn thương trong một buổi tập kín của đội tuyển Anh. Chấn thương được đánh giá không quá nghiêm trọng nhưng quyết định được đưa ra là hậu vệ này sẽ rút lui.

Ngay lập tức, Liên đoàn Bóng đá Anh phải đăng ký người trám vào khoảng trống. Theo điều lệ của World Cup 2026, một cầu thủ có thể được thay thế nếu thực sự dính chấn thương, miễn là điều này được thực hiện trước 24 giờ trước trận đấu ra quân. Đội tuyển Anh sẽ đối đầu với Croatia tại Dallas vào lúc 3 giờ ngày 18.6 (giờ Việt Nam).

Livramento không đạt thể trạng tốt nhất khi hội quân cùng đội tuyển Anh và dính chấn thương trong buổi tập ẢNH: REUTERS

Ai là người thay thế?

Truyền thông Anh khẳng định Trevoh Chalobah sẽ là người được chọn thay thế Livramento. Hiện tại, cầu thủ này đi nghỉ ở Mỹ và rất tiện để hội quân cùng đội tuyển Anh. Trung vệ thuộc biên chế Chelsea cũng từng làm việc với HLV Thomas Tuchel khi nhà cầm quân người Đức vẫn còn tại vị ở Stamford Bridge.

Quyết định này chắc chắn gây ra tranh cãi. Đầu tiên, Chalobah là trung vệ, còn Livramento là hậu vệ phải. Trong khi đó, đội tuyển Anh vẫn còn ngôi sao ở vị trí này là Trent Alexander-Arnold.

Sky Sports bình luận: "Sẽ có rất nhiều người hâm mộ và chuyên gia bóng đá Anh nói rằng 'tại sao không phải Trent Alexander-Arnold?' - đó là câu hỏi mà Tuchel sẽ phải trả lời".

Sau đó, Sky Sports cũng giải thích rằng: "Có 2 lý do Alexander-Arnold không được chọn. Thứ nhất, chúng ta không biết anh ấy đang ở đâu. Liệu đội ngũ hậu cần của đội tuyển Anh có thể đưa anh ấy đến đây kịp thời trước hạn chót không? Ngoài ra, Tuchel đã loại một số tên tuổi lớn khỏi đội hình này, Cole Palmer, Harry Maguire và Phil Foden. Ông ấy không muốn triệu tập họ nếu họ không được đảm bảo thời gian thi đấu. Vì vậy, HLV đội tuyển Anh có thể đã lo ngại về việc triệu tập một siêu sao như Alexander-Arnold nếu anh ấy sẽ phải ngồi dự bị".



