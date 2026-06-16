Khiến đội tuyển Tây Ban Nha 'ôm hận', thủ thành Cabo Verde tăng triệu người theo dõi

Trong trận ra quân bảng H diễn ra tại Atlanta (Mỹ), đội tuyển Tây Ban Nha được đánh giá vượt trội hoàn toàn trước Cabo Verde - đội bóng lần đầu tiên tham dự World Cup. Tuy nhiên, mọi toan tính của nhà vô địch châu Âu đã bị phá hỏng bởi một người: Vozinha.

Thủ môn kỳ cựu của Cabo Verde liên tục từ chối những cơ hội ngon ăn của Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Aymeric Laporte hay Marc Cucurella. Tổng cộng, anh thực hiện 7 pha cứu thua, góp công lớn giúp đại diện châu Phi giành được điểm số đầu tiên trong lịch sử World Cup.

Màn trình diễn xuất sắc đó giúp Vozinha được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận (MVP), vượt qua hàng loạt ngôi sao đắt giá bên phía Tây Ban Nha.

Thủ thành của Cabo Verde có trận đấu xuất sắc, khiến đội tuyển Tây Ban Nha bất lực trong việc ghi bàn ẢNH: REUTERS

Thủ thành Cabo Verde trở nên nổi tiếng!

"Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để có ngày hôm nay. Chúng tôi biết mình đối đầu một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới nhưng cũng hiểu rõ khả năng của bản thân. Đây là thành quả của cả tập thể", Vozinha chia sẻ sau trận đấu trong niềm xúc động.

Điều khiến câu chuyện của thủ thành này trở nên đặc biệt hơn là giá trị chuyển nhượng của anh chỉ khoảng 50.000 euro (khoảng 1,5 tỉ đồng) theo các chuyên trang thống kê. Hiện Vozinha vừa rời CLB Chaves ở giải hạng hai Bồ Đào Nha và đang trong tình trạng tự do trước thềm World Cup.

Tuy nhiên, chỉ sau 90 phút trước đội tuyển Tây Ban Nha, tên tuổi của anh bỗng phủ sóng khắp thế giới.

Theo truyền thông Brazil, trước giờ bóng lăn, tài khoản Instagram của Vozinha chỉ có khoảng 20.000 đến 50.000 người theo dõi. Sau tiếng còi mãn cuộc, con số này tăng vọt lên hơn 1,5 triệu người và vẫn tiếp tục tăng từng giờ.

Sự bùng nổ này bắt nguồn từ chiến dịch đặc biệt của streamer thể thao nổi tiếng Casimiro và kênh CazéTV tại Brazil. Trong lúc phát sóng trận đấu, Casimiro liên tục kêu gọi người hâm mộ theo dõi trang cá nhân của thủ môn Cabo Verde để ghi nhận màn trình diễn phi thường của anh.

Lời kêu gọi nhanh chóng tạo nên hiệu ứng dây chuyền. Hàng trăm nghìn rồi hàng triệu người hâm mộ đổ vào trang cá nhân của Vozinha, biến thủ môn 40 tuổi trở thành hiện tượng mạng chỉ sau vài giờ.

"Thật điên rồ, thật sự điên rồ", Vozinha thừa nhận khi được hỏi về tốc độ tăng người theo dõi chóng mặt của mình.

Khoảnh khắc gây xúc động nhất đến trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu của đội trưởng Cabo Verde Ryan Mendes. Khi được cho xem điện thoại và biết đồng đội vừa cán mốc hơn 1 triệu người theo dõi, Mendes gần như chết lặng vì không tin vào mắt mình.

Trong khi đó, chính Vozinha đã bật khóc sau trận đấu lịch sử. Sau gần hai thập kỷ cống hiến cho đội tuyển quốc gia, thủ môn sinh năm 1986 cuối cùng cũng có cơ hội bước ra sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới và ngay lập tức trở thành người hùng.

Vozinha được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với liên tiếp các pha cứu thua ẢNH: REUTERS

Theo thống kê của Opta, Vozinha là thủ môn lớn tuổi nhất giữ sạch lưới trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Ở tuổi 40 và 12 ngày, anh cũng trở thành một trong những cầu thủ cao tuổi nhất từng ra mắt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tên thật của anh là Josimar José Evora Dias. Biệt danh Vozinha trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là "bà ngoại nhỏ". Thủ thành này từng tiết lộ biệt danh đó xuất phát từ việc anh được ông bà nuôi dưỡng khi còn nhỏ trên đảo São Vicente của Cabo Verde.

Sau trận hòa gây chấn động trước Tây Ban Nha, truyền thông châu Âu đồng loạt gọi đây là một trong những bất ngờ lớn nhất từ đầu World Cup 2026. Và giữa những ngôi sao trị giá hàng chục triệu euro trên sân, người được nhắc đến nhiều nhất lại là một thủ môn 40 tuổi có giá trị chỉ 50.000 euro.