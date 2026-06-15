Mbappe bất ngờ 'né' họp báo trước trận gặp Senegal, đội tuyển Pháp đưa lý do khó tin

Theo lịch trình FIFA công bố, ngày 16.6, đội tuyển Pháp sẽ tham dự buổi họp báo chính thức trước trận ra quân gặp Senegal trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ). Đến 2 giờ ngày 17.6 (giờ Việt Nam), hai đội sẽ bước vào cuộc đối đầu đầu tiên tại World Cup 2026. Trận đấu này sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của VTV, VTVgo, FPT Play, TV360...

Tờ L'Equipe đánh giá, đây là thời điểm đội trưởng đội bóng xuất hiện bên cạnh HLV trưởng để chia sẻ về tình hình lực lượng, mục tiêu trận đấu cũng như bầu không khí trong nội bộ đội tuyển. Đặc biệt ở một giải đấu lớn như World Cup, những phát biểu của ngôi sao lớn như Mbappe luôn thu hút sự quan tâm rất lớn từ giới truyền thông quốc tế.

Tuy nhiên, khi danh sách người tham dự được công bố, cái tên xuất hiện bên cạnh HLV Deschamps lại là N'Golo Kanté, không phải đội trưởng Mbappe. Ngay lập tức, sự vắng mặt của Mbappe làm dấy lên nhiều đồn đoán. Nhiều ý kiến tại Pháp cho rằng tiền đạo đang khoác áo Real Madrid muốn hạn chế xuất hiện trước truyền thông trong giai đoạn đầu giải đấu nhằm tránh những câu hỏi ngoài chuyên môn, cũng như giảm bớt áp lực trước trận mở màn.

Mbappe (trái) sẽ không tham dự họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Senegal ẢNH: REUTERS

Liên đoàn Bóng đá Pháp tiết lộ lý do Mbappe vắng mặt

Trước những đồn đoán xuất hiện trên truyền thông, Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) đã nhanh chóng đưa ra lời giải thích. Theo FFF, quyết định của đội tuyển Pháp về trường hợp của Mbappe được đưa ra hoàn toàn vì lý do chuyên môn.

Cụ thể, sân MetLife - nơi diễn ra buổi họp báo chính thức nằm khá xa trung tâm huấn luyện của đội tuyển Pháp tại cơ sở Melanie Lane của New York Red Bulls. Nếu tham dự họp báo, Mbappe sẽ phải dành nhiều giờ đồng hồ di chuyển bằng ô tô trong ngày trước trận đấu.

Ban huấn luyện “Les Bleus” cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục thể lực của cầu thủ quan trọng nhất đội. Vì vậy, HLV Deschamps đã lựa chọn phương án để Mbappe ở lại đại bản doanh tập luyện và nghỉ ngơi, trong khi Kante đảm nhận vai trò đại diện cầu thủ trước giới truyền thông.

Đáng chú ý, nhiều nguồn tin từ Pháp cho biết chính Mbappe vẫn sẵn sàng tham dự buổi họp báo. Tuy nhiên, ban huấn luyện muốn ưu tiên việc chuẩn bị cho trận đấu hơn là các hoạt động bên lề.

Senegal được nhận định sẽ khiến đội tuyển Pháp gặp nhiều khó khăn ẢNH: TV360

Theo truyền thông Pháp, nguyên nhân sâu xa dẫn tới tình huống này xuất phát từ quy định của FIFA về địa điểm tổ chức họp báo trước trận. Đội tuyển Pháp từng mong muốn được tổ chức họp báo ngay tại trung tâm huấn luyện để giảm bớt thời gian di chuyển cho các cầu thủ. Tuy nhiên, FIFA không chấp thuận đề xuất này và yêu cầu buổi họp báo phải diễn ra tại sân MetLife.

Điều đó khiến các thành viên đội tuyển phải thực hiện quãng đường dài chỉ để hoàn thành nghĩa vụ truyền thông. Một số nguồn tin tiết lộ quyết định của FIFA đã gây ra không ít căng thẳng trong nội bộ đội tuyển Pháp những ngày qua. Trong bối cảnh World Cup diễn ra với mật độ thi đấu dày đặc, HLV Deschamps không muốn mạo hiểm với thể trạng của Mbappe, người được xem là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của đội tuyển Pháp ở giải đấu năm nay.

Dù không xuất hiện trước truyền thông, Mbappe vẫn là tâm điểm trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển Pháp trước trận gặp Senegal. Sau khi vào đến chung kết World Cup 2022 và tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay, các cầu thủ Pháp hiểu rằng họ không được phép sẩy chân ngay ở trận mở màn.

Báo L'Equipe nhận định: “Đội tuyển Senegal sở hữu nhiều cầu thủ giàu thể lực, tốc độ và kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu. Vì thế, HLV Deschamps muốn các học trò có sự chuẩn bị tốt nhất về thể chất lẫn tinh thần”.

Theo kế hoạch, Mbappe sẽ trở lại thực hiện nghĩa vụ truyền thông trước trận đấu thứ hai vòng bảng gặp Iraq vào ngày 22.6. Khi đó, điều kiện di chuyển thuận lợi hơn và không ảnh hưởng nhiều tới quá trình chuẩn bị chuyên môn.