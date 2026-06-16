Argentina vs Algeria: Nhận định, đội hình dự kiến và kênh phát trực tiếp

Nhận định trước trận Argentina vs Algeria

Trong lịch sử, mới chỉ có Ý và Brazil từng bảo vệ thành công chiếc cúp vàng World Cup. Argentina đang quyết tâm gia nhập danh sách ưu tú này sau giải đấu tại Bắc Mỹ. Đây là lần thứ 14 liên tiếp đội bóng xứ sở tango góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau khi xuất sắc dẫn đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ (lần đầu tiên kể từ năm 2014).

Chiến thắng đậm đà 4-1 trước Brazil tại Buenos Aires chắc chắn là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong hành trình vòng loại của thầy trò HLV Lionel Scaloni. Đội hình dày dặn kinh nghiệm của Argentina đã dễ dàng thống trị bảng đấu gồm 10 đội, thu về 38 điểm sau 18 lượt trận. Người đội trưởng truyền cảm hứng Lionel Messi cũng ẵm luôn danh hiệu vua phá lưới vòng loại với 8 pha lập công. Các trận giao hữu thử nghiệm sau đó với các đối thủ dưới cơ như Mauritania, Iceland và Puerto Rico giúp Argentina thiết lập chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp, ghi tới 21 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần.

Messi có lần thứ 6 tham dự World Cup trong sự nghiệp ẢNH: REUTERS

Giờ đây, trận mở màn bảng J đang cận kề. Lần gần nhất Argentina tịt ngòi trong trận ra quân World Cup đã từ năm 1990, khi họ để thua sốc 0-1 trước Cameroon. Kể từ cột mốc đáng quên đó, "gã khổng lồ" Nam Mỹ đã toàn thắng trong cả 6 lần chạm trán các đại diện châu Phi tại sân chơi này. Tuy nhiên, bài học xương máu từ trận thua bất ngờ trước Ả Rập Xê Út tại Qatar 2022 trước khi bước lên đỉnh vinh quang sẽ là lời nhắc nhở thầy trò Scaloni không được phép chủ quan.

Trong quá khứ, hai đội bóng này mới chỉ gặp nhau đúng một lần, đó là trận giao hữu vào tháng 6.2007 với chiến thắng 4-3 nghiêng về Argentina tại sân Camp Nou - nơi Messi đã lập cú đúp đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tại giải đấu năm 2026, hai đội sẽ phải cạnh tranh với Áo và Jordan để giành hai vị trí dẫn đầu bảng J, qua đó tấm vé bước vào vòng knock-out.

Argentina mới chỉ gặp Algeria đúng 1 lần, với chiến thắng 4-3 nghiêng về Messi và các đồng đội ẢNH: TV360

Xếp hạng 28 thế giới trên BXH FIFA, Algeria có lần thứ 5 góp mặt ở một VCK World Cup, và là lần đầu tiên kể từ năm 2014 (lần duy nhất họ vượt qua được vòng bảng tính đến thời điểm hiện tại). Nhằm cải thiện thành tích khiêm tốn (chỉ thắng 3 và giữ sạch lưới 1 trận sau 13 trận tại VCK World Cup), đội bóng có biệt danh "những chú cáo sa mạc" đã giành vé đến Bắc Mỹ một cách vô cùng ấn tượng. Họ đứng đầu bảng G vòng loại khu vực châu Phi, chỉ nhận đúng 1 thất bại và sớm giành vé dự VCK trước 1 lượt trận. Algeria cũng là 1 trong 3 đội ghi nhiều bàn thắng nhất vòng loại châu Phi.

Dù việc bị loại ở tứ kết AFCON (Cúp bóng đá châu Phi) đầu năm nay là một nốt trầm, nhưng HLV Vladimir Petkovic đã nhanh chóng xốc lại tinh thần cho các học trò với chuỗi kết quả khả quan gần đây. Sau hai trận giao hữu hồi tháng 3 (hủy diệt Guatemala 7-0 và hòa Uruguay 0-0), họ tiếp tục đánh bại Hà Lan và Bolivia vào đầu tháng 6, đồng thời chỉ để thủng lưới 2 bàn trong 6 trận gần nhất.

Thông tin lực lượng

Như thường lệ, tấm băng thủ quân của Argentina vẫn thuộc về Lionel Messi. Siêu sao này chuẩn bị có trận đấu thứ 200 trong màu áo đội tuyển quốc gia và là trận thứ 27 tại đấu trường World Cup. Cựu chân sút Barcelona sắp trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tham dự 6 kỳ World Cup khác nhau. Người hùng trên loạt sút luân lưu tại Qatar 2022, thủ thành Emi Martinez đã được ban y tế bật đèn xanh để ra sân, sau khi bị gãy ngón tay ngay trước trận chung kết Europa League mùa này. Tiền vệ dự phòng Leandro Paredes và cầu thủ đa năng Nico Gonzalez dự kiến kịp hồi phục chấn thương cơ. Tuy nhiên, hậu vệ cánh trái thuộc biên chế Lyon - Nicolas Tagliaficochắc khả năng cao vắng mặt do rách cơ bắp chân trong trận gặp Honduras; Facundo Medina hoặc Valentin Barco sẽ là những phương án thay thế.

Bên kia chiến tuyến, Algeria cũng chịu tổn thất ở hành lang cánh trái khi Ramy Bensebaini chưa kịp bình phục chấn thương mắt cá. Samir Chergui và Zineddine Belaid đang cạnh tranh cho một suất đá chính ở hàng phòng ngự. Tiền đạo Amine Gouiri của Marseille đã trở lại tuyển sau khi bỏ lỡ AFCON vì chấn thương vai, anh nhiều khả năng sẽ đá cặp cùng Mohammed Amoura (Wolfsburg). Amoura chính là chân sút khét tiếng nhất của Algeria ở vòng loại CAF với 10 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo sau 10 trận. Lão tướng chạy cánh Riyad Mahrez dù phong độ sa sút gần đây nhưng vẫn sẽ mang băng đội trưởng của đại diện châu Phi.

Đội hình ra sân dự kiến

Argentina: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Otamendi, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Almada; Messi, Lautaro Martinez.

Algeria: Luca Zidane; Belghali, Mandi, Chergui, Ait-Nouri; Bentaleb, Boudaoui; Mahrez, Maza, Amoura; Gouiri.

Phong độ gần đây (trên mọi đấu trường)

Argentina: 6 trận toàn thắng

Algeria: Thắng - thua - thắng - hòa - thắng - thắng

Dự đoán kết quả

Siêu máy tính Opta dự đoán Argentina sẽ bỏ túi 3 điểm trong ngày ra quân. Sau 25.000 lần mô phỏng dựa trên dữ liệu, tỷ lệ thắng của Argentina lên tới 68,2%. Cơ hội gây sốc của Algeria chỉ là 13,2%, trong khi cửa hòa là 18,6%.

Argentina được dự đoán sẽ giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Algeria.

Trận đấu được phát trực tiếp trên các kênh của VTV, VTVgo, FPT Play, TV360...