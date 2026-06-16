Nóng: Tunisia bổ nhiệm cựu HLV CLB Nam Định Herve Renard ngay sau trận thua Thụy Điển

Cựu HLV CLB Nam Định Herve Renard bất ngờ tái xuất tại World Cup 2026

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HLV Herve Renard từng giúp Ả Rập Xê Út đánh bại Argentina

Tunisia đến với World Cup 2026 bằng khát vọng chứng tỏ mạnh mẽ sau thành tích bất bại, thậm chí không để thua bàn nào ở vòng loại khu vực châu Phi, nhưng đã bị "tạt gáo nước lạnh" với trận thua bạc nhược 1-5 trước Thụy Điển.

Thất bại nặng nề với hàng loạt sai lầm và tinh thần đi xuống khó chấp nhận trên sân vận động Monterrey đã khiến Tunisia đi đến quyết định gây sốc, khi chia tay HLV Sabri Lamouchi ngay sau trận ra quân.

Ngay sau đó, Liên đoàn Bóng đá Tunisia bổ nhiệm cựu HLV CLB Nam Định Herve Renard ngay giữa World Cup 2026, cụ thể sẽ dắt đội bóng có biệt danh "Những chú đại bàng Carthage" cho phần còn lại của World Cup 2026.

Các cầu thủ Tunisia trong buổi tập ngày 16.6 ảnh: reuters

Trước mắt, HLV Renard sẽ dẫn dắt Tunisia đến hết World Cup 2026, kèm theo đó sẽ có thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng theo thành tích của đội bóng. Ông Herve Renard rất hiểu bóng đá châu Phi, với 2 lần vô địch châu Phi trong quá khứ.

HLV Renard từng có duyên cùng bóng đá Việt Nam, từng dẫn dắt CLB Nam Định vào năm 2004. Bốn năm trước, nhà cầm quân 57 tuổi từng gây chấn động toàn cầu khi dẫn dắt Ả Rập Xê Út đánh bại Argentina của siêu sao Messi trong trận mở màn World Cup 2022.

Ngay lập tức, vị HLV sinh ra tại Pháp sẽ phải bắt tay vào việc để vực dậy tinh thần Tunisia - cựu vô địch châu Phi năm 2004 - cho trận gặp Nhật Bản lúc 11 giờ ngày 21.6, sau đó khép lại vòng bảng bằng trận đụng độ Hà Lan lúc 6 giờ ngày 26.6.