Nhận định Pháp vs Senegal: Mbappe và đồng đội có đi vào 'vết xe đổ'?

Pháp vs Senegal: Những thống kê đáng chú ý

Pháp là ứng cử viên chiến thắng rõ rệt theo dự đoán của siêu máy tính Opta, với tỷ lệ thắng lên tới 64,8%. Trong khi đó, cơ hội giành 3 điểm của Senegal chỉ là 14,9%.

Kylian Mbappe là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup khi tính gộp cả hai giải đấu gần nhất (4 bàn năm 2018, 8 bàn năm 2022).

Senegal mới chỉ giữ sạch lưới đúng 1 lần trong tổng số 12 trận đấu của họ tại các VCK World Cup. Đó chính là trận ra quân thắng Pháp 1-0 vào năm 2002.

Hướng tới trận chung kết thứ 3 liên tiếp

Đội tuyển Pháp sẽ bắt đầu hành trình chinh phục World Cup bằng trận mở màn đầy thử thách gặp Senegal. Ở giải đấu gần nhất, Les Bleus đã về nhì khi để thua Argentina trong trận chung kết kinh điển tại Qatar 4 năm trước, sau khi đã lên ngôi vô địch tại Nga vào năm 2018. Giờ đây, thầy trò HLV Didier Deschamps đang hướng tới mục tiêu trở thành đội bóng thứ ba trong lịch sử lọt vào 3 trận chung kết World Cup liên tiếp, sau Tây Đức (1982-1990) và Brazil (1994-2002). Hơn nữa, Pháp đã lọt vào trận chung kết ở 4 trong 7 kỳ World Cup gần nhất (1998, 2006, 2018 và 2022), nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong cùng khoảng thời gian này.

Mbappe (10) đã ghi đến 12 bàn qua 2 VCK World Cup gần nhất ẢNH: REUTERS

Siêu sao của Real Madrid, Kylian Mbappe chính là nhân vật chủ chốt trong những màn trình diễn đỉnh cao của Pháp tại World Cup 2018 và 2022, ghi nhiều bàn thắng nhất (12 bàn) qua hai giải đấu đó. Thành tích này giúp anh sánh ngang với huyền thoại Brazil Pele và chỉ còn kém kỷ lục xuất sắc nhất mọi thời đại của Miroslav Klose đúng 4 bàn. 12 bàn thắng đó bao gồm cả cú hat-trick tại chung kết năm 2022, giúp Mbappe trở thành cầu thủ thứ hai làm được điều này trong một trận tranh chức vô địch thế giới, sau Geoff Hurst của đội tuyển Anh năm 1966.

Đây là lần thứ 17 Pháp góp mặt tại một VCK World Cup và là lần tham dự thứ 8 liên tiếp, chuỗi thành tích dài nhất trong lịch sử của họ. Les Bleus từng hai lần lên ngôi vô địch và cũng là đội tuyển gần nhất nâng cao cúp vàng trên sân nhà cách đây 28 năm (vào năm 1998). Didier Deschamps là thủ quân của Pháp ở giải đấu năm đó. Ông cũng là một trong ba người hiếm hoi vô địch World Cup trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV trưởng, bên cạnh Mario Zagallo và Franz Beckenbauer. Trận đấu này sẽ đánh dấu cột mốc trận đấu thứ 20 của Deschamps tại World Cup với tư cách là thuyền trưởng đội tuyển Pháp. Hiện chỉ có Helmut Schnn là người dẫn dắt một đội tuyển đá nhiều trận hơn thế (25 trận cùng đội tuyển Tây Đức).

Cú sốc trong ngày trình làng đấu trường World Cup

Senegal từng tạo địa chấn trước đội tuyển Pháp tại World Cup. Đại diện châu Phi đã đánh bại nhà đương kim vô địch World Cup khi đó với tỷ số 1-0, ngay trong trận khai mạc giải đấu năm 2002. Đó cũng là lần đầu tiên Senegal tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Tính đến lúc này, đại diện châu Phi đã có lần thứ 4 giành vé tham dự VCK World Cup (năm 2002 - vào tứ kết, 2018 - dừng bước ở vòng bảng, 2022 - vào vòng 16 đội). Đây là kỳ World Cup thứ ba liên tiếp của họ, đánh dấu chuỗi tham dự liên tục dài nhất đối với một đội bóng châu Phi (vượt qua hoặc ngang bằng với Ma Rốc và Tunisia). Tuy nhiên, trận giữ sạch lưới duy nhất của Senegal tại World Cup lại chính là chiến thắng 1-0 trước Pháp kể trên, và đã để thủng lưới trong cả 11 trận đấu tiếp theo sau đó.

Điểm nhấn trong cuộc đối đầu giữa Pháp và Senegal là màn so tài trên mặt trận tấn công giữa Mbappe và Sadio Mane ẢNH: TV360

Senegal đã có một chiến dịch vòng loại rất ấn tượng khi bất bại và đứng đầu bảng trên cả CHDC Congo. Sadio Mane, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Senegal, là người dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội ở vòng loại với 5 pha lập công. Tiền đạo 34 tuổi này mới chỉ tham dự một kỳ World Cup trước đó, đá chính cả 3 trận vào năm 2018.

Thành tích đối đầu của Pháp vs Senegal

Mặc dù Pháp được đánh giá cao hơn trước trận mở màn, nhưng một trong những ký ức đen tối nhất của họ tại World Cup lại gắn liền với Senegal vào năm 2002. Bước vào giải đấu tại Nhật Bản và Hàn Quốc với tư cách là nhà đương kim vô địch, đội hình toàn sao của Pháp đã bị tân binh Senegal quật ngã 1-0 ngay tại Seoul. Papa Bouba Diop là người ghi bàn thắng duy nhất đem về chiến thắng lịch sử, trong khi HLV trưởng hiện tại Pape Thiaw cũng thuộc thành phần đội hình lọt vào tới tận vòng tứ kết năm đó.

Đối với đội tuyển Pháp, thất bại đó đã mở đầu cho một giải đấu thảm họa khi họ bị loại ngay từ vòng bảng với vỏn vẹn 1 điểm. Họ cũng đã để thua 3 trong 4 trận vòng bảng gần nhất tại World Cup trước các đội bóng châu Phi: thua Senegal 1-0 (2002), thua Nam Phi 1-2 (2010) và thua Tunisia 0-1 (2022). Ngoại lệ duy nhất là chiến thắng 2-0 trước Togo vào năm 2006.

Phong độ gần đây trên mọi đấu trường

Pháp: Thắng - thắng - thắng - thắng - thua - thắng

Senegal: Thắng - thắng - thắng - thắng - thua - hòa

Dự đoán kết quả Pháp vs Senegal

Pháp hiện đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng FIFA và nằm trong số những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Trong khi đó, Senegal (hạng 16 thế giới) chắc chắn sẽ là một bài kiểm tra không hề dễ dàng ở trận ra quân.

Tuy nhiên, siêu máy tính Opta vẫn đánh giá cao khả năng giành trọn 3 điểm của Les Bleus với tỷ lệ thắng là 64,8%. Ngược lại, cơ hội để Senegal tạo bất ngờ chỉ là 14,9%. Tỷ lệ cho một kết quả hòa là 20,3%.

Dự đoán tỷ số: Pháp thắng 3-1 trước Senegal

Trận đấu được phát trực tiếp trên các kênh của VTV, VTVgo, FPT Play, TV360...