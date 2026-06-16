Đội tuyển Iran bị buộc rời Mỹ lập tức sau trận hòa New Zealand, HLV trưởng bức xúc tột độ

Quá trình chuẩn bị cho chiến dịch World Cup mùa hè năm nay của đội tuyển Iran đã gặp không ít trắc trở. Trên thực tế, cũng từng xuất hiện nhiều hoài nghi về việc liệu quốc gia này có thể tham dự giải đấu quy mô 48 đội hay không. Đại diện châu Á đã phải đối mặt với hàng loạt vấn đề về thị thực (visa) vào Mỹ, đồng thời buộc phải chuyển địa điểm tập huấn sang Mexico. Trong khi đó, FIFA cũng bác yêu cầu chuyển 3 trận đấu vòng bảng của Iran sang Mexico với lý do gặp khó khăn về mặt hậu cần.

Phải bay trở lại Mexico ngay trong đêm

Đội tuyển Iran đã chính thức bước vào chiến dịch World Cup 2026 tại bảng H bằng trận hòa 2-2 trước New Zealand trên sân vận động SoFi ở Los Angeles. Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Iran dự kiến sẽ ở lại California sau trận đấu này để các cầu thủ hồi phục thể lực, trước khi bay về đại bản doanh ở Tijuana (Mexico). Tuy nhiên, kế hoạch này đã không thể thực hiện ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Đội tuyển Iran buộc phải rời Mỹ ngay lập tức sau trận đấu với New Zealand ẢNH: REUTERS

Thuyền trưởng đội tuyển Iran, ông Amir Ghalenoei cho biết đội bóng của ông được yêu cầu phải rời khỏi Los Angeles ngay lập tức. "Ngay sau trận đấu, họ bảo với chúng tôi rằng: Các ông phải rời đi ngay lập tức. Trong khi đó, việc hồi phục thể lực vào sau trận đấu là cực kỳ quan trọng đối với các cầu thủ. Chúng tôi bị yêu cầu phải lên máy bay và trở về Tijuana. Điều này thực sự gây ra rất nhiều rắc rối. Họ ép chúng tôi phải về sớm, liên tục tạo ra thêm khó khăn và rào cản. Nhưng chúng tôi sẽ không để điều đó ngăn cản quyết tâm cống hiến hết mình", ông Ghalenoei chia sẻ.

HLV người Iran thậm chí còn tuyên bố rằng Iran là đội bóng "chịu nhiều bất công nhất" tại giải đấu năm nay. "Ban đầu, chúng tôi được phép đến trước trận đấu 2 đêm, nhưng sau đó họ không phê duyệt. Chúng tôi cũng tính ở lại đây đêm nay sau trận đấu để hồi phục và trở về vào trưa mai, nhưng cũng không được chấp thuận. Tôi nghĩ đội tuyển của chúng tôi là tập thể chịu nhiều thiệt thòi nhất tại kỳ World Cup này. Liên đoàn của chúng tôi không có mặt ở đây, truyền thông nước nhà không có ở đây, và ban lãnh đạo cũng vậy", ông Ghalenoei nói thêm.

Chủ tịch FIFA xuống phòng thay đồ, động viên đội tuyển Iran

Sau trận đấu với New Zealand, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trực tiếp vào phòng thay đồ tại sân SoFi để trò chuyện và khích lệ các cầu thủ Iran. Ông Infantino phát biểu: "Các bạn đã chứng minh cho gia đình, bạn bè, người dân quê nhà và cả thế giới thấy rằng các bạn đang hiện diện tại World Cup. Các bạn đã chiến đấu hết mình và phía trước vẫn còn hai trận đấu nữa. Trong hai trận đấu tới, các bạn sẽ một lần nữa khiến cả thế giới phải tự hào về những gì mình làm được. Cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây".

Chủ tịch FIFA Infantino dự khán trận Iran với New Zealand. Ông được cho đã xuống phòng thay đồ của đội tuyển Iran sau trận ẢNH: REUTERS

"Đây thực sự là một cảm xúc vô cùng đong đầy. Tôi hiểu những gì các bạn đang phải trải qua. Tôi rất thấu hiểu điều đó, nhưng các bạn mạnh mẽ hơn tất cả. Các bạn đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới toàn thế giới. Giống như tối nay, các bạn đã kết nối toàn bộ khán đài tại đây, khiến tất cả người hâm mộ trên sân vận động cổ vũ cho các bạn, cổ vũ cho Team Melli (biệt danh của ĐT Iran). Thông điệp các bạn gửi đi là vô cùng mạnh mẽ.

Hãy để tôi nói thêm một điều nữa: đây mới chỉ là sự khởi đầu của World Cup. Các bạn đang viết nên lịch sử và cả thế giới đang dõi theo các bạn. Hãy tiếp tục chơi bóng bằng cả con tim, vì người dân, vì gia đình, vì người hâm mộ và vì tất cả những ai đang yêu mến Team Melli trên khắp thế giới. Các bạn mạnh mẽ hơn tất cả", Chủ tịch FIFA nhấn mạnh.