Messi phát biểu cực xúc động sau cú hat-trick lịch sử: Tôi khóc vì...?

Phút 17, Messi mở tỷ số cho đội tuyển Argentina bằng một siêu phẩm sút xa. Sau pha lập công này, anh đã khóc. Sau trận đấu, huyền thoại này chia sẻ: "Tôi đã trải qua những ngày rất khó khăn và cảm xúc vỡ òa vì điều đó. Đây là chuyện hoàn toàn không liên quan đến bóng đá. Tôi vừa trải qua những ngày phức tạp, nhưng tôi biết ơn các đồng đội, ban huấn luyện và toàn bộ đội tuyển vì luôn ở bên cạnh, giúp tôi cảm thấy ổn hơn".

Đội trưởng Argentina cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi tiếp tục được thi đấu ở World Cup trong giai đoạn cuối sự nghiệp: "Tôi rất hạnh phúc vì đã được trải qua tất cả những gì mình từng trải qua. Những gì tôi đang sống ở thời điểm này giống như quả anh đào trên chiếc bánh vậy. Tôi biết ơn cuộc sống và biết ơn tập thể tuyệt vời này. Tôi tận hưởng từng khoảnh khắc cùng họ".

Messi đã rất xúc động trong trận đấu thứ 200 khoác áo đội tuyển Argentina ẢNH: REUTERS

Messi tri ân các đồng đội ẢNH: REUTERS

Khi được hỏi muốn ăn mừng chiến thắng cùng ai, Messi không nhắc đến bất kỳ cá nhân đặc biệt nào mà hướng sự tri ân về gia đình và các đồng đội: "Tôi muốn uống một ly bia cùng gia đình, cùng các đồng đội, cùng những người luôn ở bên cạnh mình. Đây là một khoảnh khắc rất đẹp. Tôi không thể có màn khởi đầu World Cup tốt hơn thế này. Phòng thay đồ của Argentina rất mạnh, rất đoàn kết và mọi thứ đều đang diễn ra tốt đẹp".

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Bên cạnh niềm vui chiến thắng, Messi cũng cảnh báo rằng World Cup 2026 sẽ là giải đấu cực kỳ khắc nghiệt: "Các trận mở màn World Cup luôn rất khó khăn. Chúng ta đang thấy không đội nào dễ dàng thể hiện sức mạnh. Đây là một kỳ World Cup rất cạnh tranh, nơi các đội tuyển đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng".