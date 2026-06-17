Messi lập siêu phẩm, xô đổ loạt cột mốc lịch sử trong ngày ra quân World Cup

Messi được HLV Lionel Scaloni điền tên vào đội hình xuất phát ở trận đấu này. "El Pulga" có tròn 200 trận khoác áo đội tuyển Argentina (nhiều nhất lịch sử đội tuyển này), đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

Đến phút 17, Messi mở tỷ số cho đội tuyển Argentina bằng một siêu phẩm sút xa. Pha lập công vào lưới Algeria giúp Messi nâng số bàn thắng từ ngoài vòng cấm ở World Cup lên con số 5, qua đó san bằng kỷ lục tồn tại gần 60 năm của huyền thoại Brazil Rivellino.

Messi ăn mừng khi ghi bàn ẢNH: REUTERS

Phút 60, Alexis McAllister tung cú sút xa rất căng, Messi lập tức băng vào đệm bóng gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 77, anh hoàn tất cú hat-trick bằng pha cứa lòng hiểm hóc, không cho thủ môn Algeria cơ hội cản phá. Như vậy, đội trưởng của Argentina đã có 16 bàn thắng ở World Cup, vượt mặt Ronaldo de Lima (15 bàn), đứng ngang bằng Klose trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup.

Ở tuổi 38 năm 357 ngày, Messi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử ghi từ 2 bàn trở lên trong một trận đấu World Cup, vượt qua kỷ lục trước đó của huyền thoại Cameroon Roger Milla (38 tuổi 34 ngày) tại World Cup 1990.

Chưa dừng lại ở đó, Messi cũng chính thức vượt mặt huyền thoại Pele để trở thành cầu thủ có nhiều đóng góp trực tiếp vào bàn thắng nhất (ghi bàn và kiến tạo) với 24 lần. Trước World Cup 2026, Messi và Pele có cùng 21 lần góp dấu giày vào bàn thắng.

Messi vẫn khiến người hâm mộ bóng đá thế giới phải xuýt xoa ẢNH: REUTERS

Với cú hat-trick và đóng góp rõ nét vào lối chơi của đội tuyển Argentina, Messi nhiều khả năng được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau màn trình diễn chói sáng trước Algeria. Nếu điều này xảy ra, anh nối dài kỷ lục mà chính mình đang nắm giữ. Trước World Cup 2026, siêu sao người Argentina đã 11 lần nhận giải thưởng dành cho cầu thủ hay nhất trận, nhiều nhất lịch sử World Cup kể từ khi FIFA áp dụng hình thức bầu chọn này vào năm 2002. Ở tuổi 38, siêu sao này vẫn chơi quá xuất sắc và cho thấy mình vẫn đủ khả năng định đoạt trận đấu.

Phút 80, Messi được thay ra nghỉ, khép lại những phút thi đấu huy hoàng. Người thay thế anh là Nicolas Otamendi.