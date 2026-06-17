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Thể thao World Cup 2026

World Cup 2026, Áo - Jordan: Tân binh mơ viết chuyện thần kỳ

Giang Lao - Lĩnh Nam
Mọi nhận định đều đánh giá thấp Jordan, đại diện bóng đá châu Á và lần đầu dự World Cup, trong trận ra mắt gặp đội tuyển Áo ở bảng J lúc 11 giờ ngày 17.6 trên sân Levi's ở Santa Clara (Mỹ). Nhưng bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.
Bình luận Diễn biến trận đấu

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Động lực từ thành tích bất bại của phần lớn đại diện bóng đá châu Á ở lượt trận ra quân World Cup 2026, có thể giúp ích cho Jordan trong cuộc gặp đại diện châu Âu, đội tuyển Áo, được đánh giá mạnh hơn hẳn. Jordan đang xếp hạng 63 thế giới, trong khi Áo xếp thứ 24. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Áo trở lại World Cup sau 28 năm vắng bóng.

World Cup 2026, Áo - Jordan: Đại diện châu Á gây bất ngờ? - Ảnh 1.

Tiền vệ cánh Musa Al-Taamari đang thi đấu cho CLB Rennes (Pháp), sẽ là niềm hy vọng lớn để Jordan gây bất ngờ trước đội tuyển Áo

Ảnh: Reuters

Được dẫn dắt bởi HLV lão luyện Ralf Rangnick, đội tuyển Áo từng sa sút, nay đã thay da đổi thịt đáng kể tính từ năm 2022 đến nay. Một trong những dấu ấn đó, chính là việc dự EURO 2024 và vào vòng 16 đội. 

Đội tuyển Áo hiện cũng sở hữu lực lượng cầu thủ xuất sắc, đáng kể như trung vệ Kevin Danso (CLB Tottenham), David Alaba (Real Madrid), hay tiền vệ Konrad Laimer của Bayern Munich, Patrick Wimmer của VfL Wolfsburg…

Trong khi đó, Jordan có lực lượng cầu thủ được đánh giá có rất ít kinh nghiệm ở cấp độ World Cup. Họ có lẽ sẽ phải trông đợi nhiều vào tiền vệ cánh Musa Al-Taamari, đang thi đấu cho CLB Rennes (Pháp) để hy vọng, người đã ghi 6 bàn và có 9 pha kiến tạo ở mùa giải Ligue 1 vừa qua. Cầu thủ 23 tuổi này chơi tốt ở cánh trái, nhưng thường xuyên hoạt động ở cánh phải trên hàng công, theo Sports Illustrated.

Việc có mặt ở World Cup được xem là một thành tựu lớn với đội tuyển Jordan. Nhưng việc được thi đấu 3 trận vòng bảng đối với họ cũng là phần thưởng lớn. Điều này có thể sẽ tạo một động lực để Jordan có thể gây bất ngờ, khi sự thoải mái và trên hết là không gì để mất, họ có thể khiến đội tuyển Áo mạnh hơn sẽ phải đối mặt không ít khó khăn.

Cần nhớ, một tân binh World Cup khác là Cabo Verde như đội tuyển Jordan, vừa có trận ra quân gây sốc thủ hòa Tây Ban Nha ứng cử viên vô địch và có giá trị đội hình hơn 1 tỉ USD, với tỷ số 0-0 ngày 16.6.

Nếu đội tuyển Jordan có một kết hoạch tốt, lối chơi vững vàng, và không biết run sợ trong lần đầu ra mắt đấu trường World Cup như Cabo Verde đã làm, họ hoàn toàn có thể làm nên chuyện bất ngờ, đó là giành được ít nhất 1 điểm từ đội tuyển Áo ở ngày ra quân.

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