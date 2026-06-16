Haaland và Odegaard mang theo giấc mơ tạo địa chấn World Cup của Na Uy, gặp Iraq lúc mấy giờ?

Haaland sẵn sàng cùng Odegaard đặt dấu ấn đầu tiên của mình ở World Cup 2026 ảnh: reuters

Na Uy trở lại World Cup sau 28 năm

Vào lúc 5 giờ Việt Nam ngày 17.6 tới, Na Uy sẽ bước vào trận ra quân tại World Cup 2026, có cuộc chạm trán với đối thủ Iraq trên sân vận động Boston (Mỹ).

Sau rất nhiều bất ngờ đã diễn ra trong loạt trận mở màn giải vô địch thế giới đang diễn ra tại Bắc Mỹ, trải dài 3 quốc gia Mỹ, Mexico và Canada, đông đảo người hâm mộ đang chờ đợi màn ra mắt của Haaland và Odegaard, 2 niềm hy vọng hàng đầu của đội bóng Bắc Âu.

Đó sẽ là thời khắc lịch sử, Haaland và Odegaard trong lần trở lại World Cup đầu tiên sau 28 năm. Để dễ hình dung ở lần cuối cùng khi Na Uy tham dự World Cup mùa Hè 1998 trên đất Pháp thì cả Haaland và Odegaard đều chưa ra đời.

Khá nhiều chuyên gia đang đánh giá đội bóng của Haaland cao hơn nhận định Iraq - Na Uy, khi nhìn vào thành tích ấn tượng của đội bóng châu Âu với chuỗi 10 trận toàn thắng, nã vào lưới các đối thủ 37 bàn thắng và chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 5 lần.

Haaland ghi bàn gấp đôi nhữngHarry Kane, Memphis Depay ở vòng loại World Cup

ảnh: reuters

Haaland đã có đến 18 lần đóng góp các bàn thắng (16 bàn thắng, 2 kiến tạo) - thông số tốt nhất châu Âu, gấp đôi con số 8 bàn thắng của những danh thủ xếp thứ 2 là Harry Kane (Anh), Memphis Depay (Hà Lan) và Marko Arnautović (Áo).

Với hiệu suất làm bàn kinh ngạc lên tới 2,04 bàn /90 phút, Haaland chính là nguồn hỏa lực tối thượng đưa Na Uy thẳng tiến tới World Cup sau 28 năm chờ đợi, không để dạo chơi, mà tham vọng đi sâu bằng lứa cầu thủ tài năng đang kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Ngòi nổ Haaland sẽ được tiếp sức bởi nhạc trưởng Martin Odegaard thông minh, tinh tế là bộ não ở giữa sân, bên cạnh các tài năng trẻ như Antonio Nusa (người được ví như "Neymar của Na Uy") hay Oscar Bobb mang lại sự biến ảo, giàu tốc độ trong các phương án tấn công.

Các tin bài liên quan đang xoay quanh nhận định, dự đoán tỷ số, cơ hội của Iraq trước đại diện châu Âu và sự chú ý vào hai ngôi sao Na Uy là Erling Haaland và Martin Odegaard trong hành trình hướng tới World Cup.

Odegaard đeo băng đội trưởng giúp Arsenal ngắt cơn khát danh hiệu 22 năm ảnh: Reuters

Cơ hội của Na Uy tại World Cup 2026 sẽ phụ thuộc rất lớn vào trận ra quân, nơi Haaland và Odegaard sẽ ra sân từ đầu để giành trọn 3 điểm trước Iraq, tạo ra lợi thế cho cuộc đua ở bảng I được đánh giá là "Bảng tử thần".

Thực tế, cả Na Uy và Iraq đều đạt mục tiêu phải thắng trong bảng đấu có sự góp mặt của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Pháp của siêu sao Mbappe và dàn tinh binh từ xứ lục lăng, hay thế lực hàng đầu châu Phi Senegal.

Trận đấu giữa Iraq - Na Uy sẽ càng đặc biệt khi đây được xem là cuộc chạm trán đầu tiên giữa 2 đội bóng trong bất kỳ trận đấu chính thức lẫn giao hữu nào.

Do đó, trận mở màn bảng I tại World Cup 2026 lúc 5 giờ Việt Nam ngày 17.06 trên sân Boston (Mỹ) sẽ chính là lần chạm trán đầu tiên giữa hai nền bóng đá này. Đó cũng sẽ là thời khắc bộ đôi tài hoa Haaland và Odegaard chính thức khắc tên mình trong biên niên sử World Cup.