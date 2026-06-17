HLV Scaloni ngất ngây hạnh phúc: ‘Không còn từ ngữ nào nữa để miêu tả Messi’

Messi lại viết tiếp lịch sử World Cup ở tuổi 39 ảnh: AFP

Messi mở màn rực rỡ tại World Cup 2026

Sáng 17 giờ Việt Nam ngày 17.6, nhà đương kim vô địch Argentina đã mở màn World Cup 2026 bằng chiến thắng bùng nổ 3-0 trước nhà cựu vô địch châu Phi Algerina, chứng kiến Messi đi vào lịch sử với cú hat-trick hoàn hảo.

Ba bàn thắng trong ngày xuất quân không chỉ giúp Argentina khởi đầu thuận lợi trong hành trình bảo vệ chức vô địch, mà còn giúp Messi vượt qua Ronaldo (Brazil), san bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup của Miroslav Klose (16 bàn).

Messi lập hat-trick lịch sử trong trận thứ 200 khoác áo Argentina: ‘Đây là món quà của cuộc đời’

Sau trận đấu, HLV Scaloni ngất ngây hạnh phúc, Messi bật khóc sau cú hat-trick. Ông Lionel Scaloni chia sẻ: "Không còn từ ngữ nào để miêu tả Messi nữa. Tất cả những gì còn lại là tận hưởng những gì cậu ấy mang lại cho chúng ta. Argentina đã có một khởi đầu tốt.

Messi lập hat-trick trong trận ra quân World Cup 2026 gặp Algeria ảnh: AFP

Chúng tôi biết mình sẽ gặp khó khăn, đó là một đội bóng chơi tốt và có những điểm yếu có thể gây khó khăn cho chúng tôi. Trận đấu đầu tiên luôn phức tạp. Tâm lý đóng vai trò rất lớn, cú vấp ngã ở Qatar đã đè nặng lên chúng tôi, chúng tôi luôn nghĩ về điều đó. Chiến thắng này mang lại cho chúng tôi sự an tâm cho những trận đấu phía trước".

Sau chiến thắng vang dội này, người ta chứng kiến Messi đã khóc. Anh chia sẻ về khoảnh khắc nhòe lệ đặc biệt của mình: "Tại sao tôi lại khóc ư? Đó là điều hoàn toàn không liên quan đến bóng đá. Tôi đã trải qua vài ngày khó khăn. Nhưng tôi biết ơn toàn bộ đoàn và các đồng đội vì họ luôn ở bên cạnh tôi, tiếp thêm sức mạnh giúp tôi vượt qua".

Ở một phát biểu khác, Mesis khiêm tốn: "Tôi yêu bóng đá; đó là niềm đam mê của tôi từ khi còn nhỏ. Khi tôi có phong độ tốt, tôi cống hiến tất cả những gì mình có trên sân".

Messi ngồi nói chuyện cùng các cầu thủ Argentina sau khi được thay ra ảnh: AFP

Đồng đội cũng là người "vệ sĩ" trung thành của Messi, tiền vệ Rodrigo De Paul xúc động: "Có Leo là một lợi thế, bởi cách anh ấy dẫn dắt đội bóng và thúc đẩy cả đội tiến lên. Bởi vì con người anh ấy. Anh ấy không quan tâm đến các kỷ lục cá nhân, anh ấy ưu tiên tập thể và đối với chúng tôi, điều đó thật tuyệt vời".

Màn trình diễn của Messi khiến báo chí thế giới một lần nữa dốc hết giấy mực vì xúc động. Tờ The Athletic thậm chí thốt lên Messi vẫn là "ẩn số" ở tuổi 39: "Trong những tuần trước kỳ World Cup thứ sáu của mình, một vài nghi ngờ vẫn còn đó. Anh ấy sẽ có thể lực như thế nào? Liệu anh ấy có chắc chắn đá chính cho Argentina?

Liệu Messi, khi sắp bước sang tuổi 39, vẫn còn đủ năng lượng và động lực để thống trị các trận đấu ở đẳng cấp này? Chỉ mất 45 phút để anh ấy khiến tất cả những câu hỏi đó trở nên ngớ ngẩn. Hãy gạt bỏ mọi nghi ngờ. Chúng ta vẫn đang sống trong thế giới của Messi".