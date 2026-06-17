Hãy tận hưởng giây phút Messi còn cùng Argentina sải bước ở World Cup

Messi chưa muốn dừng lại

Khi Lionel Messi cùng Argentina bước đến World Cup 2026, cây viết Jonathan Wilson của Guardian đã đặt dấu hỏi: "Messi dự World Cup ở thời điểm nhiều người ngỡ ký ức Qatar đã là hồi kết vĩ đại. Anh có thể trở thành bản sao nhạt nhẽo của chính mình, hoặc có thể viết nên hồi kết huy hoàng hơn nữa".

Câu hỏi của Wilson phần nào có đáp án ngay trong trận ra quân của Argentina, với chiến thắng 3-0 trước Algeria nhờ cú hat-trick của Messi. Thủ quân Argentina mở tỷ số với siêu phẩm sút xa, nhân đôi cách biệt bằng cú đệm cận thành, rồi khép lại lời chào gửi tới World Cup đất Mỹ bằng pha rê bóng cắt ngang rồi đặt lòng hiểm hóc vào góc "chết".

Messi cân bằng kỷ lục 16 bàn ở World Cup của Miroslav Klose ẢNH: REUTERS

Những kiểu bàn thắng như đã ghi vào lưới Algeria, Messi làm hàng trăm lần trong suốt sự nghiệp. Đó là thứ gọi là "bản sao". Đối thủ biết Messi làm gì, nhưng không cản được. Đấy là cảnh giới cao nhất của bóng đá mà rất ít người chạm tới: lặp lại một công việc rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể bị bắt bài.

Messi có ghi bàn theo cách quen thuộc đi nữa, anh cũng không bao giờ trở thành bản sao nhạt nhẽo. Bởi từng giây, từng phút hiện diện trên sân, số 10 của Argentina luôn mang đến cảm hứng cho Argentina và người hâm mộ. Ở tuổi 39, khi vừa trở lại sau chấn thương, khi đã rời xa đỉnh cao châu Âu ba năm, Messi vẫn uyển chuyển phân phối bóng, cầm trịch nhịp chơi, đan lát, đập nhả như nhạc trưởng điều phối "dàn giao hưởng", giúp Argentina đè bẹp Algeria theo cách đáng sợ nhất: không cần quá nỗ lực, vẫn từ từ hạ gục đối thủ và tận hưởng cuộc chơi.

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Cú hat-trick vào lưới Algeria giúp Messi có 16 bàn, cân bằng kỷ lục Miroslav Klose. 1 bàn nữa thôi, Messi sẽ là chân sút vĩ đại nhất mọi thời. Tuy nhiên, bóng đá là dòng chảy, nơi kỷ lục không bất biến, mà chỉ là giới hạn nhất thời. Hôm nay Messi ghi bàn nhiều nhất World Cup. Ngày mai Kylian Mbappe (14 bàn, chỉ kém Messi 1 bàn) có thể xô đổ khi Mbappe trẻ hơn, còn có thể đá thêm từ một đến hai kỳ World Cup nữa.

Sự vĩ đại của Messi được định nghĩa bằng cảm hứng bất tận anh để lại cho nhiều thế hệ, chứ không phải con số khô khan ẢNH: REUTERS

Ngay cả khi Messi dừng lại ở đỉnh cao bốn năm trước (đồng nghĩa không chạm tới kỷ lục này), sự vĩ đại của thiên tài quê Rosario cũng chẳng bị ảnh hưởng. Dù ghi 16 bàn hay bao nhiêu bàn đi nữa, kỷ lục không định nghĩa Messi, mà chính anh mới là người làm kỷ lục trở nên danh giá.

Tận hưởng

Messi đã có sự nghiệp tròn đầy ở World Cup. Hai lần đá chung kết, một chức vô địch, cùng hai danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Danh hiệu đầu tiên đến năm 2014, còn danh hiệu thứ hai xuất hiện tám năm sau.

Khoảng thời gian gần một thập kỷ giữa hai lần đỉnh cao cho thấy sự bền bỉ trường cửu của "động cơ" Messi.

Người ta có thể nói về kỷ lục của Messi, về từng cột mốc bị đạp đổ dưới đôi chân thiên tài của chàng trai năm nào mắc chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng và bắt đầu sự nghiệp bằng "hợp đồng" được ký trên tờ giấy ăn. Nhưng, có lẽ Messi sẽ không bận tâm đến điều đó.

Messi có thể viết nên hồi kết đáng nhớ cho riêng mình ẢNH: REUTERS

Với cầu thủ từng trải qua hat-trick thua chung kết (World Cup và Copa America), từng giã từ đội tuyển khi bị biến thành "dê tế thần" cho một nền bóng đá vốn dĩ tệ hại, từng mỏi mệt bởi gánh nặng ngàn cân của một thiên tài sống dưới bóng một thiên tài khác (Diego Maradona), mọi vinh quang hay thất bại lúc này chỉ còn là gió thoảng.

Như ký giả Hernan Casciari từng ví von trong bài viết nổi tiếng "Messi là một chú chó", thiên tài người Argentina chỉ còn đơn giản là chơi bóng với sự tận hưởng thuần khiết.

Hít thở từng khoảnh khắc trên sân, thưởng thức từng nhịp chạm và thong thả từng bước chân đến cuối hành trình, nơi Messi không còn để bất cứ ai định nghĩa mình.

Và nếu yêu Messi, hãy tận hưởng anh theo cách thuần khiết nhất. Không cần thống kê, không cần kỷ lục. Chỉ xem Messi lướt đi trên thảm cỏ xanh rồi làm những công việc "nhạt nhẽo" như xé lưới đối thủ, mà anh đã làm trong cả đời đá bóng.