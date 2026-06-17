Haaland trầm trồ thán phục kỷ lục của Messi, gọi đàn anh vĩ đại là 'gã điên'

Haaland ngưỡng mộ đàn anh Messi

Lionel Messi có màn khởi động World Cup 2026 đầy ấn tượng, khi lập hat-trick vào lưới Algeria, giúp Argentina thắng đậm ba bàn không gỡ. Siêu sao sinh năm 1987 mở tỷ số với siêu phẩm sút xa, nhân đôi cách biệt nhờ pha chạy chỗ phá bẫy việt vị đệm bóng cận thành, rồi khép lại trận đấu hoàn mỹ bằng pha ra chân cháy lưới cầu môn của Luca Zidane.

Với ba bàn thắng ngay trong ngày chào sân World Cup 2026, Messi đã có 16 bàn ở sân chơi thế giới, cân bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Miroslav Klose.

Messi đi vào lịch sử ẢNH: REUTERS

Trong khi Klose đã giải nghệ, Messi còn cả chặng đường World Cup 2026 rất dài phía trước để độc chiếm kỷ lục.

Chứng kiến màn "siêu trình diễn" của đàn anh, chân sút Erling Haaland đã phải thốt lên: "Messi là... kẻ điên". Trước đó ít giờ, Haaland lập cú đúp vào lưới Iraq, giúp Na Uy thắng đậm 4-1 và dẫn đầu bảng I sau trận ra quân. 90 phút của Messi đã thuyết phục hoàn toàn giới chuyên môn, mà sự ngưỡng mộ của Haaland là minh chứng rõ ràng nhất.

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Ở tuổi 39, siêu sao người Argentina vẫn cầm trịch cuộc chơi. Anh giúp Argentina kiểm soát bóng áp đảo, luân chuyển nhẹ nhàng và làm chủ diễn biến trận đấu. Messi không chỉ ghi siêu phẩm, anh còn là "suối nguồn" ý tưởng, giúp Argentina vận hành trơn tru dù Algeria đã nỗ lực pressing và phòng ngự triệt để.

Sau khi chạm tới kỷ lục của Klose, Messi đã bật khóc. "Tôi đã khóc sau bàn thắng đầu tiên, đúng vậy… nhưng đó là chuyện hoàn toàn không liên quan đến bóng đá. Tôi đã trải qua vài ngày khó khăn, nhưng tôi biết ơn toàn bộ ban huấn luyện và các đồng đội vì họ luôn ở bên cạnh tôi, tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh", siêu sao người Argentina chia sẻ.

Ở lượt trận thứ hai J, Argentina sẽ đối đầu Áo lúc 0 giờ ngày 23.6.