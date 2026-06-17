HLV Roberto Martinez chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026

Không gia hạn hợp đồng

Truyền thông nước Anh đưa tin, HLV Roberto Martinez sẽ không gia hạn hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha, ngay cả khi selecao châu Âu giành cúp vàng trên đất Bắc Mỹ hè này. Được biết, hợp đồng hiện tại của vị HLV người Tây Ban Nha với đội bóng áo bã trầu có thời hạn đến cuối tháng 7.

Ông Martinez, 52 tuổi, đã dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2023. Theo talkSPORT, cựu thuyền trưởng của Everton và Wigan đã cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định từ chối ký hợp đồng mới. Ông được cho là muốn trở lại Ngoại hạng Anh, nhưng cũng không loại trừ khả năng tiếp tục công việc ở đội tuyển quốc gia khác.

Hợp đồng hiện tại của HLV Roberto Martinez với đội tuyển Bồ Đào Nha có thời hạn đến cuối tháng 7 ẢNH: REUTERS

Hành trình tại World Cup và những con số thống kê

Đội tuyển Bồ Đào Nha của HLV Martinez sẽ đá trận mở màn World Cup 2026 gặp CHDC Congo vào 0 giờ ngày 18.6. Sau đó, họ đối đầu với Uzbekistan lúc 0 giờ ngày 24.6, trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán với Colombia vào 6 giờ 30 ngày 28.6.

Tính đến thời điểm hiện tại, HLV Martinez đã dẫn dắt Bồ Đào Nha tổng cộng 40 trận: 30 thắng, 4 hòa và 6 thua. Ông đang sở hữu tỷ lệ thắng cao nhất trong số các HLV chính thức trong lịch sử đội bóng này.

Ronaldo (giữa) đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp ẢNH: REUTERS

HLV Martinez từng đưa đội bóng áo bã trầu lọt vào đến vòng tứ kết EURO 2024, trước khi bị Pháp loại ở loạt sút luân lưu đầy may rủi. Nhưng sau đó, Bồ Đào Nha đã trở lại mạnh mẽ khi đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết Nations League 2025.

Chia sẻ của HLV Roberto Martinez trước World Cup 2026

Đội hình của HLV Martinez hiện sở hữu hàng loạt ngôi sao lớn và được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup. Phát biểu trước giải đấu, ông cho biết: "Tôi không nghĩ có sự lo lắng nào ở Bồ Đào Nha về việc phải vô địch World Cup. Tôi muốn gọi đó là sự phấn khích và hy vọng. Điều đó đến từ chính các cầu thủ này".

"Chúng ta đang nói về Cristiano Ronaldo, thủ quân của Manchester United - Bruno Fernandes, đội trưởng của Porto - Diogo Costa, thủ lĩnh của Manchester City - Bernardo Silva và cả 4 cầu thủ quan trọng đang khoác áo nhà vô địch châu Âu PSG. Điều đó mang lại cảm giác tự tin cho người dân Bồ Đào Nha

Chúng tôi biết mình chưa từng vô địch World Cup, và điều đó chứng tỏ giải đấu này khắc nghiệt như thế nào. Chúng tôi hiểu mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh, và chỉ tài năng thôi là chưa đủ Những chi tiết nhỏ nhất cũng có thể chống lại bạn, và tất nhiên việc thất bại sẽ là một đòn giáng nặng nề. Nhưng hãy cứ để chúng tôi mơ giấc mơ của mình. Tôi tin đội tuyển Bồ Đào Nha có thể làm được. Đó là tinh thần tôi muốn các cầu thủ của mình thể hiện", ông Martinez nhấn mạnh.