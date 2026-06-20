Xem nhanh 20h ngày 20.6: Hà Nội sẽ nắng nóng trên 39 độ C | Thủ khoa lớp 10 TP.HCM là học sinh trường tư

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Nắng nóng miền Bắc mạnh hơn, Hà Nội và 2 tỉnh trên 39 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm nay 20.6, nắng nóng xảy ra chủ yếu ở các tỉnh trung du và đồng bằng miền Bắc, với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Dự báo trong những ngày tới, cường độ nắng nóng miền Bắc tiếp tục mạnh lên. Trong đó, các tỉnh, thành trong vùng tâm nắng nóng có nhiệt độ 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Ở miền Trung, nắng nóng xảy ra từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, một số nơi có nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Nắng nóng miền Bắc mạnh hơn, Hà Nội và 2 tỉnh trên 39 độ C

Dự báo thời tiết nắng nóng những ngày tới, bà Lê Thị Hồng Vân, dự báo viên Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, ở miền Bắc trong ngày 20 - 21.6, nắng nóng chủ yếu sẽ xảy ra ở khu vực đồng bằng và trung du.

Nhiệt độ nắng nóng cao nhất trong ngày ở ngưỡng khoảng 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Sau đó, từ ngày 22 - 24.6, nắng nóng tiếp tục mở rộng trên toàn bộ miền Bắc, ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên.

Dự báo nhiệt độ nắng nóng sẽ đạt ngưỡng khoảng 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Trong đó, số điểm có nhiệt độ nắng nóng 39 độ C, trên 39 độ C sẽ tập trung nhiều nhất tại các tỉnh đồng bằng, như: Hưng Yên, Ninh Bình và Hà Nội.

Thủ khoa lớp 10 TP.HCM là học sinh trường tư có 2 môn đạt điểm tuyệt đối

Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, thủ khoa của kỳ thi lớp 10 TP.HCM năm nay là em Nguyễn Đăng Phúc, học sinh Trường tiểu học-THCS Hồng Ngọc, trường tư thục tại P.Tân Phú.

Thủ khoa lớp 10 TP.HCM là học sinh trường tư có 2 môn đạt điểm tuyệt đối

Nguyễn Đăng Phúc đạt tổng điểm 28,75 của 3 môn thi, trong đó toán và ngoại ngữ đạt điểm tuyệt đối, ngữ văn đạt 8,75.

Theo thông tin từ nhà trường, Nguyễn Đăng Phúc có thành tích học tập nổi bật như giải nhì cấp TP giải toán máy tính Casio; giải ba kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp TP môn toán; giải Distinction kỳ thi toán quốc tế AMC ÚC; giải bạc cấp TP cuộc thi Violympic toán-tiếng Anh…

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