Điểm chuẩn lớp 10 của TP.HCM sẽ tăng ở mức nào ?

Đ IỂM CHUẨN CHUYÊN TĂNG TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐIỂM CHUẨN THƯỜNG

Bảng điểm chuẩn lớp 10 chuyên năm học 2026-2027 mà Sở GD-ĐT TP.HCM công bố sáng qua cho thấy các trường lớp chuyên đồng loạt tăng, có môn tăng kỷ lục, hơn 6 điểm so với năm ngoái.

Dẫn đầu điểm chuẩn lớp 10 chuyên tại TP.HCM năm học 2026-2027 là lớp chuyên sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với 39,25 điểm ở nguyện vọng 1 và 39,75 điểm ở nguyện vọng 2. Tiếp đến là chuyên hóa (38,5 điểm), tiếng Anh đề án 3695 (37,75 điểm), toán (37,5 điểm), ngữ văn (36,75 điểm), tiếng Anh (36,25 điểm)…

Tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, lớp 10 chuyên sinh cũng có mức điểm chuẩn cao nhất với 37,75 điểm ở nguyện vọng 1 và 38,5 điểm nguyện vọng 2. Tiếp đến là chuyên tiếng Anh đề án 3695 (37 điểm), hóa học (36,5 điểm), tiếng Anh (36,25 điểm), ngữ văn (36 điểm)…

Trong khi đó, điểm chuẩn tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3) thấp hơn đáng kể. Mức điểm cao nhất của 2 trường này là lớp chuyên ngữ văn, lần lượt là 34,75 điểm và 34,25 điểm ở nguyện vọng 1.

Thí sinh TP.HCM xem kết quả điểm thi lớp 10 trên Báo Thanh Niên sáng qua (19.6) ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

So sánh bảng điểm chuẩn chuyên năm 2026 và năm trước, hiệu trưởng của một trong 4 trường THPT chuyên của TP.HCM nhận xét hầu hết điểm chuẩn các lớp chuyên năm nay đều tăng. Các lớp chuyên tiếng Anh, hóa học, sinh học, toán, ngữ văn tiếp tục nằm trong nhóm lớp chuyên có điểm chuẩn cao nhất ở hầu hết các trường chuyên. Trong đó, điểm chuẩn lớp 10 chuyên hóa tăng mạnh nhất. Cụ thể điểm chuẩn lớp 10 chuyên hóa của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tăng 6,25 điểm còn chuyên Lê Hồng Phong tăng 6 điểm so với năm 2025.

Tương tự, điểm chuẩn lớp 10 tiếng Anh tích hợp cũng tăng. Trong đó cao nhất là Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (P.Phú Lâm), từ 26,5 điểm của năm học trước, năm nay đạt 30,75 điểm, tăng 4,25 điểm. Tiếp đến là Trường THPT Gia Định (P.Thạnh Mỹ Tây), Lương Thế Vinh (P.Cầu Ông Lãnh) tăng 3,5 điểm; Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (P.Sài Gòn) và Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành) tăng mỗi trường 3 điểm. Còn lại những trường như Phú Nhuận, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thượng Hiền… tăng khoảng 2 điểm.

Một giáo viên dạy sinh học tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho hay chỉ tiêu lớp chuyên sinh năm nay bằng năm trước, mức độ yêu cầu của đề thi môn chuyên cũng tương tự. Tuy nhiên điểm chuẩn lớp chuyên năm nay tăng có thể xuất phát từ độ khó của 3 môn bắt buộc toán, ngữ văn, tiếng Anh nhẹ nhàng hơn năm trước nên những thí sinh dự thi chuyên đạt kết quả cao hơn.

Theo giáo viên Trần Tuấn Anh, Trường THPT Thủ Đức (P.Thủ Đức), cấu trúc đề thi năm nay quen thuộc với học sinh khu vực 1. Đặc biệt với những học sinh đăng ký nguyện vọng trường chuyên, đề thi lớp 10 vừa qua độ khó không phải là thách thức lớn dẫn đến kết quả điểm chuẩn chuyên tăng.

Thí sinh vui mừng khi nhận được kết quả thi như mong đợi ảnh: Đào Ngọc Thạch

Đ IỂM CHUẨN LỚP 10 ĐẠI TRÀ CÓ THỂ TĂNG ĐẾN 3 ĐIỂM

Với xu hướng này, thầy Trần Tuấn Anh dự đoán điểm chuẩn lớp 10 thường cũng sẽ tăng. Cụ thể nhóm trường tốp đầu mức tăng thấp nhưng từ nhóm trường tốp 2, tốp 3 mức tăng cao hơn.

Với đề thi lớp 10 năm nay, thầy Đặng Hữu Trí, tổ trưởng tổ toán Trường THCS Nguyễn Du (P.Bến Thành, TP.HCM), dự đoán mặt bằng điểm chuẩn lớp 10 của nhiều trường THPT sẽ tăng đáng kể, có thể cao hơn khoảng 2 - 3 điểm so với năm học trước.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành), nhận định sau khi điểm chuẩn các trường chuyên và trường có lớp tích hợp được công bố, có thể thấy mặt bằng điểm thi lớp 10 năm nay xu hướng nhích lên. Từ thực tế đó, nhiều khả năng nhóm trường tốp đầu sẽ tăng khoảng 0,5 - 1,5 điểm; Nhóm trường tốp giữa tăng từ 0,5 - 1 điểm. Đáng chú ý, các trường tốp cuối có thể tăng từ 1 - 2 điểm. Đồng thời hiện tượng điểm chuẩn quá thấp như một số năm trước sẽ khó xuất hiện.

Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân lý giải do đề thi năm nay được đánh giá có tính phân hóa nhưng vẫn gần gũi, giúp học sinh phát huy năng lực thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ. Tuy nhiên, khu vực 2 và khu vực 3 vẫn là ẩn số khó dự đoán, bởi đây là năm đầu tiên áp dụng định hướng ra đề mới theo mô hình của TP.HCM sau sáp nhập.

Cũng vào mùa tuyển sinh năm nay, lần đầu tiên hệ thống xác nhận nhập học của thí sinh trúng tuyển 4 trường THPT chuyên của TP.HCM đồng bộ dữ liệu với Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM. Trong cùng khung thời gian quy định việc xác nhận nhập học, những thí sinh trúng tuyển đồng thời Trường Phổ thông Năng khiếu và 4 trường THPT chuyên của TP.HCM là chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Hùng Vương (khu vực 2), Lê Quý Đôn (khu vực 3) sẽ phải chọn nhập học 1 trong 5 trường trên. Sau khi xác nhận nhập học vào trường nào thì hệ thống sẽ khóa mục xác nhận của học sinh này trên hệ thống ở những trường còn lại.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết để tránh tình trạng lãng phí chỉ tiêu tuyển sinh do thí sinh trúng tuyển đồng thời cả trường chuyên và trường thường (trong khi các em chỉ có thể theo học một trong 2), hệ thống tuyển sinh lớp 10 sẽ sử dụng chung cơ chế xác nhận nhập học với hệ thống của Trường Phổ thông Năng khiếu. Việc dùng chung dữ liệu xác nhận giúp xác định sớm và chính xác lựa chọn cuối cùng của từng học sinh, loại bỏ tình trạng "xác nhận ảo", tức một em vừa giữ chỗ ở trường chuyên và trường phổ thông năng khiếu vừa giữ chỗ ở trường thường nhưng cuối cùng không theo học, khiến chỉ tiêu của trường còn lại bị bỏ trống. Nhờ đó, công tác tuyển sinh chuyên được hoàn tất gọn gàng, dữ liệu đầu vào cho việc xét tuyển trường thường được "làm sạch" sớm, tạo điều kiện để Sở công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà chính xác và có thêm cơ hội cho tất cả học sinh.

Vì vậy theo kế hoạch, trong vòng từ 5 - 10 ngày tới, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà vào 176 trường THPT công lập.