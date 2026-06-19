Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các trường THPT công lập của Hà Nội

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
Sau khi công bố điểm thi, Sở GD-ĐT ban hành quyết định về điểm chuẩn vào lớp 10 của tất cả các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền đã ký quyết định phê duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 của các trường THPT công lập thuộc sở GD-ĐT quản lý. 

Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các trường THPT công lập của Hà Nội- Ảnh 1.

Thí sinh và phụ huynh Hà Nội vui mừng sau kỳ thi lớp 10

ẢNH: TUẤN MINH

Điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT công lập không chuyên của Hà Nội như sau:

Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các trường THPT công lập của Hà Nội- Ảnh 2.

Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các trường THPT công lập của Hà Nội- Ảnh 3.

Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các trường THPT công lập của Hà Nội- Ảnh 4.

Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các trường THPT công lập của Hà Nội- Ảnh 5.

Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các trường THPT công lập của Hà Nội- Ảnh 6.

Điểm chuẩn vào lớp 10 các môn chuyên của 4 trường THPT chuyên do sở GD-ĐT quản lý như sau:

Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các trường THPT công lập của Hà Nội- Ảnh 7.

Như vậy, điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay của Hà Nội so với năm trước không có biến động lớn, nhiều trường giảm nhẹ so với năm trước. 

Điểm chuẩn cao nhất năm ngoái thuộc về THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với 25,5 điểm (trung bình thí sinh phải đạt từ 8,5 điểm/môn mới trúng tuyển). Tiếp theo là Việt Đức, Phan Đình Phùng (25,25 điểm), Yên Hòa, Nguyễn Gia Thiều (25,0 điểm)...

Mức điểm sàn thấp nhất ở ngưỡng 10,0 điểm (trung bình chỉ cần hơn 3,3 điểm/môn) ở một số trường vùng ngoại thành như Minh Quang, Đại Cường, Lưu Hoàng, Bắc Lương Sơn,...

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, điểm xét tuyển là căn cứ duy nhất để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026 - 2027. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ, cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Nếu học sinh đủ điểm trúng tuyển vào nguyện vọng 1 thì không được xét tiếp các nguyện vọng 2 và 3.

Trường hợp không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh sẽ được xét lần lượt đến các nguyện vọng tiếp theo với điều kiện điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường đăng ký ở nguyện vọng 1 ít nhất 0,5 điểm đối với nguyện vọng 2 và 1 điểm đối với nguyện vọng 3.

So với kỳ tuyển sinh năm học 2025 - 2026, mức chênh lệch này giảm 0,5 điểm. Khi hạ điểm chuẩn, Sở GD-ĐT cho phép trường nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 - 25.6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Chậm nhất ngày 25.6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 cho học sinh.

Từ 13 giờ 30 ngày 25.6 đến hết ngày 27.6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13 giờ 30 ngày 25 - 27.6.


Tin liên quan

Tra cứu điểm thi lớp 10, điểm chuẩn 2026 của tất cả trường chuyên trên cả nước

Tra cứu điểm thi lớp 10, điểm chuẩn 2026 của tất cả trường chuyên trên cả nước

Sáng nay 19.6, TP.HCM đã công bố điểm thi lớp 10 và điểm chuẩn các trường chuyên thuộc sở GD-ĐT, trong khi 49 trường chuyên khác trên toàn quốc dự kiến công bố vào những ngày tới.

Bộ trưởng GD-ĐT nói về 'giải pháp căn cơ' giảm áp lực tuyển sinh lớp 10

Dự kiến 20 giờ hôm nay Hà Nội công bố điểm thi lớp 10

Khám phá thêm chủ đề

Điểm chuẩn điểm thi lớp 10 hà nội Trường chuyên

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận