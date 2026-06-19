Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các trường THPT công lập của Hà Nội

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền đã ký quyết định phê duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 của các trường THPT công lập thuộc sở GD-ĐT quản lý.

Thí sinh và phụ huynh Hà Nội vui mừng sau kỳ thi lớp 10 ẢNH: TUẤN MINH

Điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT công lập không chuyên của Hà Nội như sau:

Điểm chuẩn vào lớp 10 các môn chuyên của 4 trường THPT chuyên do sở GD-ĐT quản lý như sau:

Như vậy, điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay của Hà Nội so với năm trước không có biến động lớn, nhiều trường giảm nhẹ so với năm trước.

Điểm chuẩn cao nhất năm ngoái thuộc về THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với 25,5 điểm (trung bình thí sinh phải đạt từ 8,5 điểm/môn mới trúng tuyển). Tiếp theo là Việt Đức, Phan Đình Phùng (25,25 điểm), Yên Hòa, Nguyễn Gia Thiều (25,0 điểm)...

Mức điểm sàn thấp nhất ở ngưỡng 10,0 điểm (trung bình chỉ cần hơn 3,3 điểm/môn) ở một số trường vùng ngoại thành như Minh Quang, Đại Cường, Lưu Hoàng, Bắc Lương Sơn,...

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, điểm xét tuyển là căn cứ duy nhất để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026 - 2027. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ, cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Nếu học sinh đủ điểm trúng tuyển vào nguyện vọng 1 thì không được xét tiếp các nguyện vọng 2 và 3.

Trường hợp không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh sẽ được xét lần lượt đến các nguyện vọng tiếp theo với điều kiện điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường đăng ký ở nguyện vọng 1 ít nhất 0,5 điểm đối với nguyện vọng 2 và 1 điểm đối với nguyện vọng 3.

So với kỳ tuyển sinh năm học 2025 - 2026, mức chênh lệch này giảm 0,5 điểm. Khi hạ điểm chuẩn, Sở GD-ĐT cho phép trường nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 - 25.6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Chậm nhất ngày 25.6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 cho học sinh.

Từ 13 giờ 30 ngày 25.6 đến hết ngày 27.6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13 giờ 30 ngày 25 - 27.6.



