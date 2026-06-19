Tra cứu điểm thi lớp 10, điểm chuẩn 2026 của tất cả trường chuyên trên cả nước

1/3 trường chuyên công bố điểm thi lớp 10 và điểm chuẩn

Tính tới sáng nay 19.6, 28/81 trường chuyên trên toàn quốc đã công bố điểm thi lớp 10 các môn chuyên và điểm chuẩn dự kiến hoặc chính thức (sau khi hoàn tất phúc khảo). Trong đó, mới nhất là 4 trường chuyên trực thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn, gồm Lê Hồng Phong (P.Chợ Quán), Trần Đại Nghĩa (P.An Khánh), Lê Quý Đôn (P.Phước Thắng) và Hùng Vương (P.Thủ Dầu Một).

Tới tối nay, các trường chuyên trực thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội là Hà Nội - Amsterdam (P.Yên Hòa), Nguyễn Huệ (P.Dương Nội), Chu Văn An (P.Tây Hồ), Sơn Tây (P.Sơn Tây) cũng đồng loạt công bố điểm thi và điểm chuẩn. Còn 3 trường chuyên khác ở Hà Nội trực thuộc các cơ sở giáo dục ĐH sẽ có lịch công bố riêng, tất cả đều dự kiến thông báo trong những tuần cuối tháng này.

Trước đó vào đầu tháng 6, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên thuộc Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) là trường chuyên đầu tiên tại Hà Nội công bố điểm thi, với điểm chuẩn dao động từ 17,25-20,25. Vài ngày sau, Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM nối tiếp động thái này, với điểm chuẩn quanh mốc 24,95-37,55.

Dưới đây là link các trang tra cứu điểm thi lớp 10, điểm chuẩn của trường chuyên tại 34 tỉnh, thành để bạn đọc tiện theo dõi. Ngoài ra, bạn đọc có thể truy cập TẠI ĐÂY để tra cứu thêm thông tin điểm thi lớp 10 và điểm chuẩn của các trường đại trà trên cả nước.

** Thanh Niên sẽ liên tục cập nhật điểm thi lớp 10 và điểm chuẩn của các trường THPT.

Điểm chuẩn có trường chuyên lên đến 59,9

Nhìn chung, mỗi trường chuyên hoặc địa phương sẽ có cách tính điểm xét tuyển khác nhau. Như ở TP.HCM, điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn không chuyên (hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2). Bốn trường chuyên thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội và hai trường chuyên Ngoại ngữ, chuyên Khoa học xã hội và nhân văn cũng áp dụng cách tính tương tự.

Tất cả đều xét điểm dựa trên thang tối đa là 50, với đầu điểm lấy từ kỳ thi lớp 10 hoặc kỳ thi riêng do trường tổ chức. Đây cũng là phương thức phổ biến được nhiều trường chuyên trên cả nước sử dụng.

Trong khi đó, các trường chuyên ĐH Sư phạm và chuyên Khoa học tự nhiên tại Hà Nội chỉ xét hai đầu điểm, với điểm môn thi chung hệ số 1 và môn chuyên hệ số 2. Ở Bắc Ninh, hai trường chuyên Bắc Ninh và Bắc Giang chỉ xét tuyển dựa trên điểm môn chuyên, nhưng trước đó yêu cầu thí sinh đáp ứng một số điều kiện về điểm môn không chuyên và tổng điểm.

Các trường chuyên ở Ninh Bình thì lấy điểm xét tuyển 3 môn không chuyên hệ số 1 và môn chuyên hệ số 3. Còn tại Thái Nguyên, điểm xét tuyển vào trường chuyên gồm 2 môn không chuyên hệ số 1, một môn không chuyên hệ số 2 (tương ứng với lớp chuyên đăng ký, như chuyên văn, sử, địa thì điểm văn không chuyên nhân đôi) và môn chuyên hệ số 3.

Đây cũng là lý do khiến điểm chuẩn các trường chuyên ở Thái Nguyên vào diện cao nhất nước, trong đó lớp chuyên tiếng Anh Trường THPT chuyên Thái Nguyên (P.Phan Đình Phùng) dẫn đầu với 59,9 điểm.