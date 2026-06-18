Tra cứu điểm thi lớp 10, điểm chuẩn năm 2026 của 34 tỉnh, thành

Gần 20 địa phương công bố điểm thi lớp 10

Tính tới sáng nay 18.6, có 19/34 tỉnh, thành đã công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 của hàng trăm nghìn thí sinh. Sớm nhất trong số này là hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, khi cho phép thí sinh dò điểm từ ngày 4.6. Nối tiếp, một số tỉnh phía bắc gồm Điện Biên, Hưng Yên, Ninh Bình, Lai Châu cũng đồng loạt mở cổng tra cứu vào ngày 5.6. Sau đó, nhiều tỉnh, thành như Đồng Tháp, Đồng Nai, Khánh Hòa, Quảng Trị, Đà Nẵng... tiếp tục công bố.

Từ đầu tuần này, có thêm 3 tỉnh, thành công bố điểm thi lớp 10 là Bắc Ninh (15.6) và Hải Phòng, Quảng Ngãi (16.6).

Hà Nội và TP.HCM dự kiến mở cổng tra cứu trong ngày mai hoặc sớm hơn tùy tình hình lên điểm, đối sánh dữ liệu..., những công đoạn cuối trước khi có thể công bố chính thức.

Mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay trên cả nước ghi nhận một số câu chuyện nổi bật. Như tại Bắc Ninh, một trường THPT đại trà luôn có điểm chuẩn cao nhất tỉnh là Ngô Sĩ Liên lần này có mức xét đầu vào chỉ "3 môn 9 điểm". Hay ở TP.HCM, Trường Phổ thông Năng khiếu lần đầu có thủ khoa là nữ và bất ngờ khi lập "cú đúp" điểm 10 toán chuyên lẫn toán thường.

Dưới đây là link các trang tra cứu điểm thi lớp 10 và điểm chuẩn do sở GD-ĐT của 34 tỉnh, thành công bố để bạn đọc tiện theo dõi. Điểm thi lớp 10 của thí sinh ở tất cả địa phương sẽ công bố trước tháng 8 để kịp chuẩn bị cho quá trình nhập học trước khi cả nước khai giảng vào đầu tháng 9.

** Thanh Niên sẽ liên tục cập nhật điểm thi lớp 10 và điểm chuẩn của các địa phương.

Một điểm đáng chú ý là tới nay chỉ 9/19 tỉnh, thành công bố điểm chuẩn dự kiến cùng lúc với điểm thi, số còn lại đều chờ kết quả phúc khảo mới chốt điểm chuẩn chính thức. Trong khi đó, khoản 6 điều 13 Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT quy định: "Việc công bố điểm chuẩn được thực hiện đồng thời với công bố điểm thi".

2026 là năm đầu tiên kỳ thi lớp 10 được tổ chức trong bối cảnh sau sáp nhập 63 tỉnh, thành. Năm nay, TP.HCM có quy mô thí sinh đông nhất với hơn 151.000 người, Hà Nội xếp thứ nhì với khoảng 124.000 thí sinh.

Thí sinh dự thi lớp 10 năm 2026 tại TP.HCM hồi đầu tháng 6 ẢNH: ĐỘC LẬP



