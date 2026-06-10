Nữ thủ khoa lớp 10 đầu tiên Trường Phổ thông Năng khiếu: Cú đúp điểm tuyệt đối toán

Tiến sĩ Trần Nam Dũng, Hiệu phó Trường Phổ thông Năng khiếu, cho hay: ''Lâu rồi mới có một cú đúp điểm 10 như vậy và có thể đây là lần đầu tiên kỳ thi tuyển sinh 10 của trường có một thủ khoa là nữ''.

Phạm Dương Thùy Anh (giữa) chụp hình cùng tiến sĩ Trần Nam Dũng (thứ hai từ phải vào), giáo viên Phạm Trần Minh Triết và bạn bè khi tham dự hội thảo về toán học ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Tối nay Trường Phổ thông Năng khiếu mới công bố điểm thi lớp 10 của kỳ thi tuyển sinh năm nay. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Trần Nam Dũng, Hiệu phó Trường Phổ thông Năng khiếu, chia sẻ: "Lâu rồi mới có một học sinh đạt cú đúp điểm 10 toán chuyên cùng toán thường như vậy và có thể đây là lần đầu tiên kỳ thi tuyển sinh 10 của trường có một thủ khoa là nữ".

Đó là học sinh Phạm Dương Thùy Anh, cựu học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) đã xuất sắc đạt thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của Trường Phổ thông Năng khiếu với 2 điểm 10 toán chuyên và toán thường.

Trò chuyện với phóng viên Báo Thanh Niên, nữ thủ khoa lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu, dù rất tự tin sau kỳ thi lớp 10 vừa qua và chỉ đặt mục tiêu nằm trong tốp 10 của trường nên khi đạt cú đúp điểm tối đa 2 bài thi môn toán, Thùy Anh xúc động thốt lên: "Con rất vui!''.

Thùy Anh kể: "Ba con là học sinh chuyên toán nên con tiếp xúc, học toán từ bé một cách đơn giản, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cho đến cuối năm lớp 7, đầu lớp 8, bắt đầu tiếp xúc với những bài toán khó tạo cho con hứng thú, động lực trong học tập".

"Sai đâu sửa đó" là phương châm học tập của Phạm Dương Thùy Anh. Nữ thủ khoa của Trường Phổ thông Năng khiếu nhấn mạnh: "Con không lo lắng hay so sánh với bất kỳ ai. Mỗi khi làm bài không tốt, con tự tìm ra khuyết điểm, hạn chế để tự mình sửa lỗi. Con muốn trước hết con phải vượt qua chính mình. Và cũng như trong thời gian tới đây, con sẽ cố gắng chinh phục các kỳ thi toán".

Nữ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh 10 Trường Phổ thông Năng khiếu và cú đúp điểm tuyệt đối 2 bài thi môn toán ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CÂP

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên về học trò của mình, thầy Phạm Trần Minh Triết, Trung tâm Phát triển năng lực người học PTNK, cho hay Thùy Anh theo học toán với thầy Triết từ năm học lớp 8, dù chưa phải là học sinh nổi trội trong lớp nhưng "cô học trò bé bỏng đó luôn làm bài một cách cẩn thận, chu đáo, thể hiện niềm say mê toán học, khao khát vươn lên đỉnh cao. Thùy Anh không chấp nhận hiểu biết nửa vời, luôn đi đến tận cùng của vấn đề".

Trải qua hành trình học tập, Thùy Anh ngày càng tiến bộ và trở thành học sinh hiếm hoi của thầy Triết khi hoàn thành gần như hết các yêu cầu mà thầy đặt ra với học sinh đam mê toán học. "Tôi đóng vai trò là "coach", chính đam mê của Thùy Anh là động lực thúc đẩy để tôi thiết kế lộ trình học tập phù hợp qua đó bé thể hiện hết say mê của mình", giáo viên của nữ thủ khoa đầu tiên Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhấn mạnh.