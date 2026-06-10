Điểm chuẩn lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu cao nhất 37,55 điểm

Theo đó, Hội đồng tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2026 thông báo đến các thí sinh về điểm chuẩn các lớp chuyên, tra cứu kết quả, phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và các thông tin liên quan nhập học lớp 10, cụ thể như sau:

Điểm chuẩn lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm học 2026-2027 ảnh: Chụp màn hình

Điều kiện trúng tuyển và Điểm chuẩn các lớp chuyên: Thí sinh trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:

Có điểm xét tuyển (là tổng điểm bài thi không chuyên và bài thi môn chuyên tương ứng với tổ hợp xét tuyển, trong đó, điểm bài thi không chuyên được tính hệ số 1, bài thi môn chuyên được tính hệ số 2) bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn được công bố đối với lớp chuyên có nguyện vọng ưu tiên hơn.

Đã tham gia thi đủ các bài thi quy định bao gồm 3 bài thi môn không chuyên và ít nhất 1 bài thi môn chuyên; không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh; các bài thi của tổ hợp xét tuyển tương ứng đều đạt điểm lớn hơn 2,0.

Học sinh tốt nghiệp THCS, trong độ tuổi vào học lớp 10 theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Kết quả rèn luyện, học tập cả năm của các lớp cấp THCS từ mức Khá trở lên.

Thí sinh chỉ được xét trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký, những nguyện vọng không hợp lệ sẽ không được xét tuyển.

Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào lớp chuyên và xác định nhập học tại Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM phải thực hiện đầy đủ việc nộp hồ sơ nhập học để chính thức là học sinh lớp 10 của nhà trường.

Nhà trường thông báo sẽ công bố điểm thi lớp 10 vào lúc 22 giờ hôm nay. Tất cả các thí sinh tra cứu kết quả thi và kết quả xét tuyển vào lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu bằng đồng thời số định danh cá nhân (số căn cước hoặc căn cước công dân) và số báo danh dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2026 tại địa chỉ website: https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/tracuuketqua.











