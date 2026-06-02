Trường Phổ thông Năng khiếu công bố toàn bộ đề thi lớp 10 năm 2026

Thí sinh dự thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu vào ngày 23-24.5 vừa qua ẢNH: NGỌC LONG

Theo đó, đề thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (bao gồm đề thi 3 môn bắt buộc và các môn chuyên), được đăng tải tại đường dẫn sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1rz7xTb_IDfeuCoIqrt-UEEfl0kCF9jq6?usp=sharing

Tiến sĩ Trần Nam Dũng, Hiệu phó Trường Phổ thông Năng khiếu, cho biết kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của trường có 4.707 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 1.000 thí sinh so với kỳ thi năm 2025.

Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của trường ổn định là 595 học sinh, như vậy tỷ lệ chọi năm nay trung bình là 1/8. Tuy nhiên, tỷ lệ chọi cụ thể của một số lớp chuyên như toán, tiếng Anh, ngữ văn... sẽ cao hơn tỷ lệ trung bình.

Số liệu cụ thể về việc đăng ký và dự thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu như sau:

Bài thi Số lượt đăng ký thi Số lượng bài thi Đạt tỷ lệ dự thi Ngữ văn (không chuyên) 4708 4539 96,4% Tiếng Anh (không chuyên) 4708 4539 96,4% Toán (không chuyên) 4708 4537 96,4% Ngữ văn (chuyên) 1003 952 94,9% Toán (chuyên) 1398 1331 95,2% Tiếng Anh (chuyên) 1640 1531 93,4% Tin học (chuyên) 269 257 95,5% Vật lý (chuyên) 353 339 96,0% Hóa học (chuyên) 521 499 95,8% Sinh học (chuyên) 372 352 94,6%

Thí sinh bắt buộc dự thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ít nhất 4 bài thi, trong đó bài thi môn không chuyên: toán, ngữ văn, tiếng Anh và bài thi môn chuyên lựa chọn trong số các môn toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh.

Trong đó bài thi môn không chuyên gồm: tự luận và trắc nghiệm; tự luận. Riêng môn tiếng Anh gồm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm.

Thành viên ban giám hiệu Trường Phổ thông Năng khiếu cho biết, theo quy định của nhà trường, sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10, trường có thể sẽ công bố đề. Riêng đáp án chính thức của các môn thi, nhà trường sẽ công bố sau khi hoàn tất công tác chấm thi.

Những năm trước, nhà trường công bố đáp án khoảng 10 ngày sau ngày thi. Năm nay, theo kế hoạch, dự kiến có thể công bố kết quả thi lớp 10 từ ngày 10.6 trở đi. Tuy nhiên, mốc thời gian trên có thể thay đổi, tùy thuộc vào tiến độ làm phách, chấm thi và thời điểm họp hội đồng tuyển sinh.