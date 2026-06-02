Giáo dục

Trường Phổ thông Năng khiếu công bố toàn bộ đề thi lớp 10 năm 2026

Bích Thanh
02/06/2026 16:40 GMT+7

Ngày 2.6, Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM công bố đề thi lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra vào ngày 23-24.5 vừa qua. Dự kiến điểm thi sẽ được công bố từ ngày 10.6 trở đi.

Thí sinh dự thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu vào ngày 23-24.5 vừa qua

ẢNH: NGỌC LONG

Theo đó, đề thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (bao gồm đề thi 3 môn bắt buộc và các môn chuyên), được đăng tải tại đường dẫn sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1rz7xTb_IDfeuCoIqrt-UEEfl0kCF9jq6?usp=sharing

Tiến sĩ Trần Nam Dũng, Hiệu phó Trường Phổ thông Năng khiếu, cho biết kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của trường có 4.707 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 1.000 thí sinh so với kỳ thi năm 2025.

Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của trường ổn định là 595 học sinh, như vậy tỷ lệ chọi năm nay trung bình là 1/8. Tuy nhiên, tỷ lệ chọi cụ thể của một số lớp chuyên như toán, tiếng Anh, ngữ văn... sẽ cao hơn tỷ lệ trung bình.

Số liệu cụ thể về việc đăng ký và dự thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu như sau:

Bài thi

Số lượt đăng ký thi

Số lượng bài thi

Đạt tỷ lệ dự thi

Ngữ văn (không chuyên)

4708

4539

96,4%

Tiếng Anh (không chuyên)

4708

4539

96,4%

Toán (không chuyên)

4708

4537

96,4%

Ngữ văn (chuyên)

1003

952

94,9%

Toán (chuyên)

1398

1331

95,2%

Tiếng Anh (chuyên)

1640

1531

93,4%

Tin học (chuyên)

269

257

95,5%

Vật lý (chuyên)

353

339

96,0%

Hóa học (chuyên)

521

499

95,8%

Sinh học (chuyên)

372

352

94,6%

Thí sinh bắt buộc dự thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ít nhất 4 bài thi, trong đó bài thi môn không chuyên: toán, ngữ văn, tiếng Anh và bài thi môn chuyên lựa chọn trong số các môn toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh.

Trong đó bài thi môn không chuyên gồm: tự luận và trắc nghiệm; tự luận. Riêng môn tiếng Anh gồm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm.

Thành viên ban giám hiệu Trường Phổ thông Năng khiếu cho biết, theo quy định của nhà trường, sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10, trường có thể sẽ công bố đề. Riêng đáp án chính thức của các môn thi, nhà trường sẽ công bố sau khi hoàn tất công tác chấm thi. 

Những năm trước, nhà trường công bố đáp án khoảng 10 ngày sau ngày thi. Năm nay, theo kế hoạch, dự kiến có thể công bố kết quả thi lớp 10 từ ngày 10.6 trở đi. Tuy nhiên, mốc thời gian trên có thể thay đổi, tùy thuộc vào tiến độ làm phách, chấm thi và thời điểm họp hội đồng tuyển sinh.

