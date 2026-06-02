Giáo dục

Điểm thi lớp 10 sẽ được Sở GD-ĐT TP.HCM công bố sau ngày 12.6

Bích Thanh
02/06/2026 14:00 GMT+7

Ngày 2.6, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đã thông tin cụ thể về thời gian chấm thi và dự kiến ngày công bố điểm thi lớp 10.

Ngày mai Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ bắt đầu công tác chấm thi lớp 10

Ông Nguyễn Văn Phong cho biết, toàn bộ bài thi của khoảng 151.000 thí sinh dự thi lớp 10 sẽ được vận chuyển về khu vực 1(TP.HCM cũ) để thực hiện các công đoạn chấm thi. TP huy động khoảng 3.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, tham gia quy trình chấm thi lớp 10.

Ngay sáng mai, 3.6, các cán bộ, giáo viên, nhân viên, được phân công sẽ thực hiện công đoạn làm phách đến hết ngày 4.6.

Việc chấm thi lớp 10 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 5.6 và hoàn tất vào ngày 9.6.

Cũng theo ông Phong, do 2 kỳ thi lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT liền kề nhau nên TP huy động cán bộ, giáo viên tham gia 2 kỳ thi liên tục.  Sau ngày 9.6, các cán bộ phải tiếp tục tham gia công tác phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Như vậy sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc thì Sở GD-ĐT sẽ thực hiện công tác ráp phách, lên điểm so dò điểm thi lớp 10. Công đoạn này dự kiến kéo dài từ 3-4 ngày và Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố kết quả thi lớp 10 ngay sau đó.

Thí sinh thi lớp 10 'nguyện cầu' và nhận socola lấy tinh thần trước giờ G

Báo Thanh Niên sẽ cập nhật về kết quả điểm thi lớp 10 của học sinh TP.HCM để phụ huynh học sinh tra cứu.

Kỳ thi lớp 10 TP.HCM năm 2026 là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập tỉnh thành. TP.HCM là địa phương có quy mô điểm thi, số lượng thí sinh dự thi đông nhất trên cả nước.

Tổng số học sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 là 151.269 em trong đó thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên, tích hợp và chương trình đặc thù là 11.354 em. Lớp chuyên tiếng Anh có số lượng đăng ký cao nhất với 3.342 thí sinh, tiếp theo là lớp chuyên toán với 2.072 thí sinh và chuyên ngữ văn với 1.368 thí sinh…

Thành phố có 1.515 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT theo quy định trong đó gồm 100 học sinh thuộc diện tuyển thẳng do đạt thành tích thể thao cấp quốc gia, 3 học sinh dân tộc thiểu số rất ít người và 1.412 học sinh khuyết tật.

Hôm qua (1.6), hơn 151.000 thí sinh tham gia kỳ thi lớp 10 của TP.HCM đã hoàn tất 2 môn ngữ văn và ngoại ngữ. Đề thi, theo các giáo viên, được phân hóa khá tốt, mức độ nhìn chung vừa phải, phổ điểm dự kiến sẽ tăng.

