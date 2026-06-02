Giáo viên dự đoán điểm thi lớp 10 TP.HCM môn toán cao, từ 7 điểm trở lên

Phổ điểm môn toán từ 7 đến 8,5 điểm

Giáo viên Đặng Hữu Trí, tổ trưởng tổ toán Trường THCS Nguyễn Du (P.Bến Thành), nhận xét đề thi lớp 10 môn toán đảm bảo đúng tinh thần cấu trúc gần giống với đề minh họa của Sở GD-ĐT đã công bố trước đó.

Câu 1, 2 dạng toán cơ bản và quen thuộc với học sinh nếu ôn tập kỹ và tính toán cẩn thận các em sẽ lấy trọn điểm phần này.

Câu 3 (liên quan đến xác suất thống kê - mạch kiến thức mới được đưa vào đề thi năm nay) nhưng cũng là câu ở mức độ thông hiểu thí sinh sẽ giải quyết được.

Thí sinh hoàn tất kỳ thi lớp 10, sau môn toán, nếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 thường ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Câu 4 học sinh sẽ giải quyết ổn vì đã được ôn tập trong các đề tham khảo.

Câu 5 hình học không gian cũng mức độ vận dụng vừa phải thí sinh đọc kỹ và tính cẩn thận, đổi đơn vị và làm tròn chính xác là lấy được trọn điểm. Tuy nhiên đây cũng là phần thí sinh hay mắc lỗi, đổi đơn vị sai.

Câu 6 là dạng thực tế hay đòi hỏi học sinh phải suy luận mới giải quyết tốt được nhưng năm nay câu này vừa phải không quá căng thẳng.

Bao quát lại, thầy Trí cho rằng phần toán thực tế từ câu 3 đến câu 6, thí sinh làm cẩn thận sẽ được 4, đến 4,5 điểm.

Câu 7, hình học phẳng ý a, ý b là dạng quen thuộc với học sinh khi ôn tập tuyển sinh nên thí sinh khá giỏi sẽ giải quyết ổn cả 2 ý, còn mức trung bình khá thì chỉ giải quyết được ý a. Chỉ có câu 7c là cần phải tư suy luận, đây là câu phân loại học sinh.

Thầy Trí dự đoán, phổ điểm trung bình môn toán sẽ từ 7 đến 8,5 điểm. Sẽ xuất hiện điểm 10 nếu học sinh có tư duy tốt và làm bài, trình bày cẩn thận.

Thí sinh TP.HCM đã hoàn tất bài thi môn toán một cách nhẹ nhàng ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đánh giá của giáo viên Đặng Hoàng Dư, dạy toán lớp 9 tại P.Hạnh Thông, đề thi lớp 10 môn toán năm nay của TP.HCM có mức độ nhẹ nhàng và dễ tiếp cận hơn so với đề thi năm trước.

Các câu hỏi của đề thi lớp 10 môn toán ở mức độ nhận biết và thông hiểu bám sát chương trình học, tương đồng với các dạng bài mà học sinh đã được ôn luyện tại trường cũng như trong các đề ôn tập trước kỳ thi.

Câu 6, là câu hỏi mang tính phân loại học sinh, được thiết kế vừa sức hơn, không quá đánh đố và vẫn tạo cơ hội để nhiều học sinh khá có thể tiếp cận.

Ở câu 7, đặc biệt là ý C của bài hình học, cấu trúc bài toán khá quen thuộc, tương tự dạng hình học phân loại đã xuất hiện trong những năm gần đây. Những học sinh được ôn tập kỹ hoàn toàn có thể nhận diện hướng giải.

Với đề thi này, học sinh có học lực trung bình hoàn toàn có khả năng đạt mức điểm từ 6 đến 7 một cách tương đối thuận lợi.

Dự đoán phổ điểm năm nay sẽ tập trung nhiều ở khoảng 7 đến 8,5 điểm. Số lượng bài thi đạt điểm 10 được kỳ vọng sẽ cao hơn so với năm trước.

Cấu trúc quen thuộc nhưng đòi hỏi kỹ năng

Còn thầy Lâm Vũ Công Chính, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du (P.Diên Hồng), cho rằng đề thi năm nay bám sát đề minh họa do Sở GD-ĐT công bố.

Nhìn chung, đa số câu hỏi mang tính cơ bản, không quá đánh đố thí sinh. Tuy nhiên, ở câu 7 ý c, đề được tách thành 2 ý nhỏ, có thể chia điểm chi tiết nhằm phục vụ mục tiêu tuyển sinh. Thay vì một ý 0,5 điểm như thường lệ, thí sinh năm nay phải hoàn thành 2 ý nhỏ, mỗi ý 0,25 điểm, khiến việc "giành điểm" trở nên rõ ràng và chi li hơn.

Cách ra đề này giúp tạo độ phân hóa nhất định, nhưng chưa thật sự mạnh. Tổng thể, đề thi không có nhiều đột phá so với các năm trước song vẫn đảm bảo sự an toàn và khả năng đánh giá tương đối đồng đều.

Sau khi thi xong môn toán, thí sinh thi lớp 10 thường đã kết thúc kỳ thi năm nay. Thí sinh đăng ký lớp 10 chuyên/tích hợp sẽ dự thi môn chuyên/tích hợp vào chiều nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Giáo viên Trần Tuấn Anh, Trường THPT Thủ Đức (P.Thủ Đức) cho biết, đề thi lớp 10 môn toán giữ nguyên cấu trúc về nội dung và số lượng câu hỏi như năm trước. Cụ thể là các nội dung: Vẽ parabol; phương trình bậc hai; đọc đồ thị; diện tích đa giác; diện tích và thể tích đa diện, mặt tròn xoay; bài toán chuyển động; chứng minh hình (chủ đề chủ đạo là đường tròn). Cho nên thí sinh không bị bất ngờ nếu đã giải các đề năm trước và được ôn theo cấu trúc đề minh họa.

Tuy nhiên với đề thi lớp 10 môn toán, giáo viên Tuấn Anh nói rằng vẫn đòi hỏi các kỹ năng đọc hiểu và vận dụng kiến thức toán học giải quyết tình huống thực tế nên học sinh không thể học tủ được. Phải có kiến thức toán tốt mới vận dụng được để giải quyết các tình huống toán học. Trong đề có nhiều câu đòi hỏi kỹ năng toán tốt, nên đề hoàn toàn phân loại được học sinh.