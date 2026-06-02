Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Giáo viên dự đoán điểm thi lớp 10 TP.HCM môn toán cao, từ 7 điểm trở lên

Bích Thanh
Bích Thanh
02/06/2026 11:35 GMT+7

Khoảng 151.000 thí sinh tại TP.HCM đã hoàn tất bài thi môn toán, môn thi bắt buộc cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Phổ điểm môn toán từ 7 đến 8,5 điểm

Giáo viên Đặng Hữu Trí, tổ trưởng tổ toán Trường THCS Nguyễn Du (P.Bến Thành), nhận xét đề thi lớp 10 môn toán đảm bảo đúng tinh thần cấu trúc gần giống với đề minh họa của Sở GD-ĐT đã công bố trước đó. 

Câu 1, 2 dạng toán cơ bản và quen thuộc với học sinh nếu ôn tập kỹ và tính toán cẩn thận các em sẽ lấy trọn điểm phần này.

Câu 3 (liên quan đến xác suất thống kê - mạch kiến thức mới được đưa vào đề thi năm nay) nhưng cũng là câu ở mức độ thông hiểu thí sinh sẽ giải quyết được.

Giáo viên dự đoán điểm thi lớp 10 TP.HCM môn toán cao, từ 7 điểm trở lên - Ảnh 1.

Thí sinh hoàn tất kỳ thi lớp 10, sau môn toán, nếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 thường

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Câu 4 học sinh sẽ giải quyết ổn vì đã được ôn tập trong các đề tham khảo.

Câu 5 hình học không gian cũng mức độ vận dụng vừa phải thí sinh đọc kỹ và tính cẩn thận, đổi đơn vị và làm tròn chính xác là lấy được trọn điểm. Tuy nhiên đây cũng là phần thí sinh hay mắc lỗi, đổi đơn vị sai.

Câu 6 là dạng thực tế hay đòi hỏi học sinh phải suy luận mới giải quyết tốt được nhưng năm nay câu này vừa phải không quá căng thẳng. 

Bao quát lại, thầy Trí cho rằng phần toán thực tế từ câu 3 đến câu 6, thí sinh làm cẩn thận sẽ được 4, đến 4,5 điểm.

Câu 7, hình học phẳng ý a, ý b là dạng quen thuộc với học sinh khi ôn tập tuyển sinh nên thí sinh khá giỏi sẽ giải quyết ổn cả 2 ý, còn mức trung bình khá thì chỉ giải quyết được ý a. Chỉ có câu 7c là cần phải tư suy luận, đây là câu phân loại học sinh. 

Thầy Trí dự đoán, phổ điểm trung bình môn toán sẽ từ 7 đến 8,5 điểm. Sẽ xuất hiện điểm 10 nếu học sinh có tư duy tốt và làm bài, trình bày cẩn thận.

Giáo viên dự đoán điểm thi lớp 10 TP.HCM môn toán cao, từ 7 điểm trở lên - Ảnh 2.

Thí sinh TP.HCM đã hoàn tất bài thi môn toán một cách nhẹ nhàng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đánh giá của giáo viên Đặng Hoàng Dư, dạy toán lớp 9 tại P.Hạnh Thông, đề thi lớp 10 môn toán năm nay của TP.HCM có mức độ nhẹ nhàng và dễ tiếp cận hơn so với đề thi năm trước.

Các câu hỏi của đề thi lớp 10 môn toán ở mức độ nhận biết và thông hiểu bám sát chương trình học, tương đồng với các dạng bài mà học sinh đã được ôn luyện tại trường cũng như trong các đề ôn tập trước kỳ thi.

Câu 6, là câu hỏi mang tính phân loại học sinh, được thiết kế vừa sức hơn, không quá đánh đố và vẫn tạo cơ hội để nhiều học sinh khá có thể tiếp cận.

Ở câu 7, đặc biệt là ý C của bài hình học, cấu trúc bài toán khá quen thuộc, tương tự dạng hình học phân loại đã xuất hiện trong những năm gần đây. Những học sinh được ôn tập kỹ hoàn toàn có thể nhận diện hướng giải.

Với đề thi này, học sinh có học lực trung bình hoàn toàn có khả năng đạt mức điểm từ 6 đến 7 một cách tương đối thuận lợi.

Dự đoán phổ điểm năm nay sẽ tập trung nhiều ở khoảng 7 đến 8,5 điểm. Số lượng bài thi đạt điểm 10 được kỳ vọng sẽ cao hơn so với năm trước.

Cấu trúc quen thuộc nhưng đòi hỏi kỹ năng

Còn thầy Lâm Vũ Công Chính, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du (P.Diên Hồng), cho rằng đề thi năm nay bám sát đề minh họa do Sở GD-ĐT công bố.

Nhìn chung, đa số câu hỏi mang tính cơ bản, không quá đánh đố thí sinh. Tuy nhiên, ở câu 7 ý c, đề được tách thành 2 ý nhỏ, có thể chia điểm chi tiết nhằm phục vụ mục tiêu tuyển sinh. Thay vì một ý 0,5 điểm như thường lệ, thí sinh năm nay phải hoàn thành 2 ý nhỏ, mỗi ý 0,25 điểm, khiến việc "giành điểm" trở nên rõ ràng và chi li hơn.

Cách ra đề này giúp tạo độ phân hóa nhất định, nhưng chưa thật sự mạnh. Tổng thể, đề thi không có nhiều đột phá so với các năm trước song vẫn đảm bảo sự an toàn và khả năng đánh giá tương đối đồng đều. 

Giáo viên dự đoán điểm thi lớp 10 TP.HCM môn toán cao, từ 7 điểm trở lên - Ảnh 3.

Sau khi thi xong môn toán, thí sinh thi lớp 10 thường đã kết thúc kỳ thi năm nay. Thí sinh đăng ký lớp 10 chuyên/tích hợp sẽ dự thi môn chuyên/tích hợp vào chiều nay

ẢNH: NHẬT THỊNH

Giáo viên Trần Tuấn Anh, Trường THPT Thủ Đức (P.Thủ Đức) cho biết, đề thi lớp 10 môn toán giữ nguyên cấu trúc về nội dung và số lượng câu hỏi như năm trước. Cụ thể là các nội dung: Vẽ parabol; phương trình bậc hai; đọc đồ thị; diện tích đa giác; diện tích và thể tích đa diện, mặt tròn xoay; bài toán chuyển động; chứng minh hình (chủ đề chủ đạo là đường tròn). Cho nên thí sinh không bị bất ngờ nếu đã giải các đề năm trước và được ôn theo cấu trúc đề minh họa.

Tuy nhiên với đề thi lớp 10 môn toán, giáo viên Tuấn Anh nói rằng vẫn đòi hỏi các kỹ năng đọc hiểu và vận dụng kiến thức toán học giải quyết tình huống thực tế nên học sinh không thể học tủ được. Phải có kiến thức toán tốt mới vận dụng được để giải quyết các tình huống toán học. Trong đề có nhiều câu đòi hỏi kỹ năng toán tốt, nên đề hoàn toàn phân loại được học sinh.

Tin liên quan

Thi lớp 10 TP.HCM: Môn toán 7 câu, giảm độ vận dụng, có dễ hơn năm trước?

Thi lớp 10 TP.HCM: Môn toán 7 câu, giảm độ vận dụng, có dễ hơn năm trước?

Sáng nay (2.6), hơn 151.000 thí sinh tại TP.HCM sẽ bước vào thi môn toán, môn thi bắt buộc cuối cùng của kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027. Thành viên hội đồng biên soạn đề thi cho biết, đề thi sẽ có 7 câu và đánh giá các năng lực toán học.

Thi lớp 10 TP.HCM: Đề thi chính thức môn toán

Đề thi lớp 10 TP.HCM: Phân hóa phù hợp sau sáp nhập tỉnh, thành

Khám phá thêm chủ đề

Thi lớp 10 đề thi lớp 10 th lớp 10 TP.HCM đề thi lớp 10 môn toán nhận xét đề thi giải đề thi lớp 10 môn toán
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận