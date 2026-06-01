151.269 thí sinh TP.HCM bắt đầu thi lớp 10: Giám đốc Sở GD-ĐT nói về đề thi

Theo đó, kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ chính thức bắt đầu lúc 8 giờ khi thí sinh bước vào thời gian làm bài thi môn ngữ văn với thời lượng 120 phút.
Trước khi thí sinh chính thức bước vào giờ làm bài thi môn đầu tiên của kỳ thi lớp 10, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đã đến điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm (P.Nhiêu Lộc) động viên và dặn dò thí sinh tự tin, bình tĩnh làm bài để đạt kết quả tốt nhất.
Đặc biệt ông Hiếu đến phòng thi riêng của thí sinh bị thực hiện điều trị bệnh lao để động viên, dặn dò thí sinh an tâm làm bài thi dưới sự hỗ trợ đặc biệt của điểm thi, cán bộ coi thi để thí sinh thoải mái nhất.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết toàn bộ học sinh không phân biệt khu vực 1 (TP.HCM cũ), khu vực 2 (Bình Dương cũ) hay khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) đều thực hiện theo đề thi chung do Hội đồng biên soạn đề thi của Sở GD-ĐT đảm trách.
Nội dung đề thi biên soạn theo định hướng kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tế. Riêng mức độ các câu hỏi mang tính chất phân hóa, sở sẽ tính toán cho phù hợp với tình hình thực tế sau sáp nhập.
"Đề thi 3 môn thi được biên soạn theo dạng mở, yêu cầu học sinh tư duy, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn. Đây là dạng đề quen thuộc với học sinh TP.HCM từ nhiều năm nay, được giới chuyên môn đánh giá cao.
Bên cạnh đó, hội đồng biên soạn đề thi đã được yêu cầu nghiên cứu kỹ năng lực của học sinh thành phố sau sáp nhập, từ đó xây dựng, điều chỉnh độ khó phù hợp với thí sinh 3 khu vực. Đề thi lớp 10 phải vừa bao quát kiến thức đã học, vừa đảm bảo độ phân hóa để tuyển sinh.
Từ đầu năm học vừa qua, các phòng chuyên môn đã ban hành ma trận đề và đề minh họa để giáo viên, học sinh có cơ sở ôn tập. Các em cứ yên tâm, tự tin làm bài, phát huy đúng năng lực. Đề khó thì khó chung, dễ cũng dễ chung", người đứng đầu ngành giáo dục nói với học sinh.
Theo đó, đề cập cụ thể đến cấu trúc đề thi lớp 10, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT thông tin, đề thi môn ngữ văn và môn toán về cơ bản có sự ổn định, tương tự như năm trước.
Ở môn ngữ văn, đề thi tuyển sinh lớp 10 sẽ bao gồm 2 phần đọc hiểu văn bản văn học, viết đoạn văn và đọc hiểu văn bản nghị luận hoặc thông tin và viết bài văn nghị luận xã hội. Trong đó 40% yêu cầu kiểm tra năng lực đọc và 60% năng lực viết với cấp độ tư duy là 20% nhận biết, thông hiểu và vận dụng mỗi cấp độ 40%.
Thành viên hội đồng biên soạn đề ngữ văn của Sở GD-ĐT TP.HCM chia sẻ, đề thi được xây dựng theo định hướng tích hợp giữa đánh giá năng lực đọc hiểu và viết, nội dung trong phần viết có liên quan đến văn bản ở phần đọc hiểu. Có một câu hỏi về tiếng Việt trong phần đọc hiểu văn bản văn học.
Cấu trúc đề thi lớp 10 môn ngữ văn gồm 2 phần:
Phần 1 (5 điểm): Đọc hiểu văn bản văn học và viết đoạn văn
- Câu 1 (3 điểm): Đọc hiểu
- Câu 2 (2 điểm): Viết đoạn văn
Phần 2 (5 điểm): Đọc hiểu văn bản nghị luận hoặc văn bản thông tin và viết bài văn nghị luận xã hội
- Câu 1 (1 điểm): Đọc hiểu
- Câu 2 (4 điểm): Viết bài văn nghị luận xã hội
Căn cứ đánh giá của đề thi lớp 10 môn ngữ văn là các yêu cầu cần đạt về đọc hiểu và viết trong Chương trình GDPT 2018 môn ngữ văn cấp THCS, chủ yếu là lớp 8 và lớp 9.
Chiều nay, thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 là môn ngoại ngữ với thời gian làm bài 90 phút.
Lịch thi lớp 10 TP.HCM năm 2026
Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, năm 2026 có 169.927 học sinh lớp 9 dự kiến xét hoàn thành chương trình giáo dục THCS năm học 2025-2026; trong đó 169.602 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS, đạt tỷ lệ 99,81%.
Tổng số học sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 là 151.269 em. Trong quá trình đăng ký tuyển sinh, Sở GD-ĐT ghi nhận 45.263 lượt điều chỉnh nguyện vọng.
Tổng số thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên, tích hợp và chương trình đặc thù là 11.354 em. Trong đó lớp chuyên tiếng Anh có số lượng đăng ký cao nhất với 3.342 thí sinh, tiếp theo là lớp chuyên toán với 2.072 thí sinh và chuyên ngữ văn với 1.368 thí sinh…
Thành phố có 1.515 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT theo quy định trong đó gồm 100 học sinh thuộc diện tuyển thẳng do đạt thành tích thể thao cấp quốc gia, 3 học sinh dân tộc thiểu số rất ít người và 1.412 học sinh khuyết tật.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết với số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 như trên, sở này tổ chức kỳ thi tại 242 điểm thi có tổng số 6.443 phòng thi. Đồng thời huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi.
Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay, sau sắp xếp đơn vị hành chính và mở rộng địa giới hành chính TP.HCM, quy mô tuyển sinh lớp 10 tăng đáng kể. Công tác quy hoạch điểm thi được thực hiện theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho học sinh, đặc biệt tại các địa bàn xa trung tâm, khu vực giáp ranh và các địa bàn đặc thù.
