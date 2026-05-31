Thi lớp 10 TP.HCM: Khoảng 0,39% thí sinh vắng mặt, Sở GD-ĐT có chỉ đạo các điểm thi

Thí sinh làm thủ tục dự thi lớp 10 tại điểm thi Trường THCS Colette (P.Xuân Hòa, TP.HCM) ẢNH: ĐỘC LẬP

Thông tin với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết theo quy định, sáng nay khoảng 152.000 thí sinh đã đăng ký dự thi lớp 10 thực hiện việc làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế thi.

Ghi nhận báo cáo thống kê từ các điểm thi cho thấy có 600 thí sinh (khoảng 0,39%) không đến làm thủ tục. Tuy nhiên, trong đó sẽ có những thí sinh vắng mặt nhưng vẫn tham gia kỳ thi vào ngày mai.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ chính thức từ ngày mai (1.6) và diễn ra trong 2 ngày, thí sinh lần lượt dự thi 3 môn bắt buộc gồm ngữ văn, ngoại ngữ, toán (nếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 thường) và môn chuyên/tích hợp (nếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 chuyên/tích hợp).

Với kỳ thi lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập, ông Nguyễn Văn Phong lưu ý các cơ sở giáo dục thuộc khu vực 1 (TP.HCM cũ) tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh lớp 10. Còn các cơ sở giáo dục thuộc khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) cần lưu ý kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 – 2027 có một số thay đổi so với quy định trước đây.

Cán bộ coi thi kiểm tra thẻ dự thi lớp 10 của thí sinh ẢNH: ĐỘC LẬP

Cụ thể ông Phong đề nghị, trưởng điểm thi và toàn bộ các thành viên lãnh đạo điểm thi cần nhận thức đúng tầm quan trọng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, không được phép lơ là cho dù ở bất kỳ vị trí nào trong điểm thi.

Khi xảy ra các tình huống phát sinh bất thường, giám thị ở phòng thi không được tự ý xử lý các tình huống vì có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Thầy, cô làm nhiệm vụ giám thị cần có báo cáo kịp thời đến trưởng điểm thi thông qua giám sát phòng thi để được hướng dẫn kịp thời.

Trưởng điểm thi phải báo cáo kịp thời, đầy đủ các tình huống hoặc sự cố bất thường xảy ra tại điểm thi về thường trực ban coi thi của Sở, không được tự ý xử lý các tình huống hay sự cố bất thường có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Lãnh đạo Sở TP.HCM đề nghị toàn bộ các điểm thi thực hiện việc coi thi phải đặt quyền lợi của thí sinh trên hết ẢNH: ĐỘC LẬP

Lãnh đạo Sở TP.HCM đề nghị toàn bộ các điểm thi cần thực hiện nghiêm phương châm "4 đúng, 3 không". Trong đó:

"4 đúng" là đúng quy chế và hướng dẫn thi; Đúng đủ quy trình; Đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; Đúng thời điểm để kịp thời xử lý các tình huống, sự cố bất thường.

"3 không" bao gồm: Không lơ là, chủ quan; Không căng thẳng, áp lực thái quá; Không tự xử lý tình huống, sự cố bất thường.

Khác với những năm trước, kỳ thi lớp 10 năm nay, đề thi sẽ được giao từ hôm nay, 31.5, do địa bàn tổ chức thi rộng. Lãnh đạo Sở GD-ĐT nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo quản đề thi, bên cạnh nhiệm vụ của lực lượng Công an còn là trách nhiệm của trưởng điểm thi.