Tăng, giảm chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm 2026 ở các trường ra sao?

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, trong tổng số 181 trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 có 5 trường tuyển sinh mới, 82 trường giữ nguyên chỉ tiêu còn lại 94 tăng chỉ tiêu so với năm 2025. Mức độ tăng tùy trường, có trường tăng từ 1 đến 5 lớp.
Tại khu vực 1 - TP.HCM (trước sáp nhập), mức tăng dao động từ 20 đến 375 học sinh, tùy từng trường. Một số trường có mức tăng chỉ tiêu lớp 10 cao, như: Trường THPT Phước Kiển, Nguyễn Văn Tăng, Võ Trường Toản, Hồ Thị Bi, Thủ Thiêm, Tân Phong, Lê Anh Xuân...
KHU VỰC 1 - TP.HCM
CHỈ TIÊU NĂM 2026
CHỈ TIÊU NĂM 2025
BIẾN ĐỘNG
THPT Phước Kiển
855
480
+375
THPT Nguyễn Văn Tăng
1125
810
+315
THPT Võ Trường Toản
765
450
+315
THPT Hồ Thị Bi
855
540
+315
THPT Thủ Thiêm
810
540
+270
THPT Tân Phong
765
495
+270
THPT Nguyễn An Ninh
900
630
+270
THPT Lê Minh Xuân
900
630
+270
THPT Quang Trung
810
540
+270
THPT Lý Thường Kiệt
765
495
+270
THPT Giồng Ông Tố
675
450
+225
THPT Trưng Vương
900
675
+225
THPT Trần Quang Khải
990
765
+225
THPT Trần Văn Giàu
900
675
+225
THPT Thanh Đa
720
495
+225
THPT Đa Phước
720
495
+225
THPT Dương Văn Thì
765
585
+180
THPT Bình Chiểu
900
720
+180
THPT Nguyễn Hữu Huân
835
655
+180
THPT Linh Trung
990
810
+180
THPT Đào Sơn Tây
855
675
+180
THPT Tam Phú
765
585
+180
THCS-THPT Trần Đại Nghĩa
465
285
+180
THPT Trần Hữu Trang
540
360
+180
THPT Nguyễn Khuyến
855
675
+180
THCS-THPT Sương Nguyệt Anh
450
270
+180
THPT Tân Bình
855
675
+180
THPT An Lạc
855
675
+180
THPT Vĩnh Lộc
720
540
+180
THPT Phong Phú
855
675
+180
THPT Bà Điểm
810
630
+180
THPT Phước Long
675
540
+135
THPT Nguyễn Trãi
675
540
+135
THPT Bình Phú
720
585
+135
THPT Nguyễn Tất Thành
855
720
+135
THPT Ngô Quyền
765
630
+135
THPT Tạ Quang Bửu
720
585
+135
THPT Võ Văn Kiệt
720
585
+135
THPT Ngô Gia Tự
765
630
+135
THPT Nguyễn Hiền
595
455
+140
THPT Nguyễn Chí Thanh
810
675
+135
THPT Trần Phú
945
810
+135
THPT Tây Thạnh
1035
900
+135
THPT Phan Đăng Lưu
810
675
+135
THPT Hàn Thuyên
765
630
+135
THPT Bình Hưng Hòa
855
720
+135
THPT Bình Tân
855
720
+135
THPT Vĩnh Lộc B
900
765
+135
THPT Tân Thông Hội
720
585
+135
THPT Nguyễn Hữu Cầu
765
630
+135
THPT Phạm Văn Sáng
810
675
+135
THPT Dương Văn Dương
765
630
+135
THPT Bình Trị Đông B
810
675
+135
THPT Phú Nhuận
925
825
+100
THPT Trần Hưng Đạo
990
900
+90
THPT Tân Túc
855
765
+90
THPT Bình Chánh
900
810
+90
THPT Củ Chi
810
720
+90
THPT Phú Hòa
720
630
+90
THPT Trung Phú
765
675
+90
THPT Nguyễn Hữu Tiến
675
585
+90
PTNK TDTT Bình Chánh
600
510
+90
THPT Long Thới
450
360
+90
THPT Thủ Đức
900
810
+90
THPT Hiệp Bình
675
585
+90
Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm
495
405
+90
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
845
690
+155
PTNK TDTT Nguyễn Thị Định
535
450
+85
THPT Ten Lơ Man
585
540
+45
THPT Trần Khai Nguyên
720
675
+45
THPT Lương Văn Can
675
630
+45
THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
765
720
+45
THPT Thạnh Lộc
810
765
+45
THPT Nguyễn Thái Bình
720
675
+45
THPT Gò Vấp
675
630
+45
THPT Nguyễn Văn Cừ
675
630
+45
THPT An Nghĩa
360
315
+45
THPT Bình Khánh
405
360
+45
THPT Long Trường
720
675
+45
THPT Lê Quý Đôn
560
525
+35
THPT Lê Trọng Tấn
675
650
+25
THCS & THPT Thạnh An
60
40
+20
THPT Nguyễn Huệ
675
675
0
THPT Bùi Thị Xuân
700
700
0
THPT Lương Thế Vinh
330
330
0
THPT Marie Curie
1000
1000
0
THPT Nguyễn Thị Diệu
765
765
0
THPT Nguyễn Hữu Thọ
765
765
0
Trung học Thực hành Sài Gòn
175
175
0
THPT Hùng Vương
1035
1035
0
THPT Phạm Phú Thứ
675
675
0
THPT Mạc Đĩnh Chi
1060
1060
0
THPT Lê Thánh Tôn
585
585
0
THPT Nam Sài Gòn
225
225
0
THPT Nguyễn Văn Linh
675
675
0
THPT Nguyễn Du
595
595
0
THCS-THPT Diên Hồng
450
450
0
THPT Trường Chinh
900
900
0
THPT Nguyễn Thượng Hiền
780
780
0
THPT Nguyễn Công Trứ
855
855
0
THPT Nguyễn Trung Trực
900
900
0
THPT Võ Thị Sáu
855
855
0
THPT Hoàng Hoa Thám
855
855
0
THPT Gia Định
960
960
0
THPT Nguyễn Hữu Cảnh
630
630
0
THPT An Nhơn Tây
810
810
0
THPT Trung Lập
585
585
0
THPT Cần Thạnh
320
320
0
THPT chuyên Lê Hồng Phong
805
805
0
PTNK ĐHQG-HCM
595
596
0
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
525
455
+70
PT Olympic TDTT
70
80
-10
Trung học Thực hành Sư phạm
280
310
-30
Khu vực 2 - Bình Dương (cũ), những trường có mức tăng chỉ tiêu lớp 10 cao, bao gồm: THPT Thái Hòa, Bình Phú, Trịnh Hoài Đức, Tây Sơn, Huỳnh Văn Nghệ…
KHU VỰC 2 - BÌNH DƯƠNG
CHỈ TIÊU NĂM 2026
CHỈ TIÊU NĂM 2025
BIẾN ĐỘNG
THPT Thái Hòa
765
400
+365
THPT Bình Phú
810
516
+294
THCS-THPT Nguyễn Huệ
450
160
+290
THPT Trịnh Hoài Đức
765
490
+275
THCS-THPT Tây Sơn
450
200
+250
THPT Huỳnh Văn Nghệ
675
440
+235
THPT Nguyễn Huệ
900
675
+225
THPT Võ Minh Đức
810
625
+185
THPT Tân Bình
450
270
+180
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
855
675
+180
THPT Tây Nam
675
500
+175
THPT Lý Thái Tổ
810
645
+165
THPT Bến Cát
810
650
+160
THPT Nguyễn Khuyến
765
621
+144
THPT An Mỹ
810
675
+135
THPT Vũng Tàu
855
720
+135
THPT Phước Vĩnh
630
520
+110
THPT Trần Nguyên Hãn
720
621
+99
THPT Nguyễn Đình Chiểu
585
495
+90
THPT Dầu Tiếng
450
360
+90
THCS-THPT Minh Hòa
360
240
+120
THPT Tân Phước Khánh
495
420
+75
THPT chuyên Hùng Vương
455
385
+70
THPT Bình An
470
410
+60
THPT Long Hòa
270
210
+60
THPT Dĩ An
540
480
+60
THPT Nguyễn Trãi
630
585
+45
THPT Đinh Tiên Hoàng
720
675
+45
THPT Phước Hòa
270
240
+30
THPT Lê Lợi
315
290
+25
THPT Thường Tân
240
160
+80
THPT Thanh Tuyền
225
220
+5
THPT Trần Văn Ơn
540
540
0
THPT Bàu Bàng
585
585
0
THPT Nguyễn An Ninh
540
560
-20
Khu vực 3 - Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), những trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh, bao gồm: THPT Trần Quang Khải, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Minh Đạm, Bưng Riềng… So với khu vực 1, 2 thì khu vực 3 là địa bàn có biến động về chỉ tiêu tuyển sinh không cao.
KHU VỰC 3 -
CHỈ TIÊU NĂM 2026
CHỈ TIÊU NĂM 2025
BIẾN ĐỘNG
THPT Trần Quang Khải
540
342
+198
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
585
430
+155
THPT Long Hải - Phước Tỉnh
495
342
+153
THPT Minh Đạm
495
342
+153
THPT Phước Bửu
450
300
+150
THPT Bưng Riềng
450
300
+150
THPT Xuyên Mộc
450
315
+135
THPT Dương Bạch Mai
450
315
+135
THPT Hòa Bình
450
325
+125
THPT Bà Rịa
540
430
+110
THPT Hòa Hội
405
300
+105
THPT Nguyễn Văn Cừ
405
308
+97
THPT Trần Phú
450
360
+90
THPT Võ Thị Sáu
495
410
+85
THPT Nguyễn Trãi
405
320
+85
THPT Nguyễn Du
405
330
+75
THPT chuyên Lê Quý Đôn
525
455
+70
THPT Ngô Quyền
405
340
+65
THPT Dân tộc nội trú
105
70
+35
THPT Châu Thành
540
495
+45
THPT Hắc Dịch
630
585
+45
THPT Trần Văn Quan
450
410
+40
THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo
185
138
+47
THPT Trần Hưng Đạo
585
585
0
THPT Phú Mỹ
900
921
-21
Cán bộ Phòng Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, chậm nhất đến 16 giờ ngày 4.5, Sở GD-ĐT sẽ công bố số lượng nguyện vọng 1 của học sinh đăng ký vào từng trường.
Học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 từ 14 giờ ngày 4.5 đến 17 giờ ngày 8.5. Theo đó, lưu ý học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký nhưng chỉ được điều chỉnh thêm/bớt/thay đổi thứ tự chứ không được đăng ký thêm loại hình tuyển sinh chưa đăng ký ở giai đoạn 1.
Trên cơ sở số liệu được công bố, kết hợp với kết quả học kỳ 2 (đã hoàn thành thi vào thời điểm này), phụ huynh và học sinh có thêm căn cứ để đánh giá và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp.
Để có sự lựa chọn và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp, phụ huynh và học sinh cần cân đối 3 yếu tố cốt lõi sau:
- Năng lực học tập của học sinh: Đây là nền tảng quan trọng nhất, giúp định hướng mức độ kỳ vọng thực tế khi lựa chọn trường.
- Điều kiện đi lại của gia đình: Khoảng cách và phương tiện di chuyển hằng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập lâu dài của học sinh.
- Định hướng học tập tại trường THPT: Cần tìm hiểu các tổ hợp môn lớp 10 và chương trình đào tạo của từng trường để đảm bảo phù hợp với sở thích và định hướng nghề nghiệp của học sinh.
