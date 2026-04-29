Giáo dục

TP.HCM thêm 5 trường THPT mới, học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 từ ngày 4.5

Bích Thanh
29/04/2026 17:16 GMT+7

Chiều 29.4, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố thông tin bổ sung 5 trường THPT vừa được UBND TP.HCM phê duyệt thành lập và bắt đầu tuyển sinh cho năm học 2026-2027. Học sinh lớp 9 có thể đăng ký nguyện vọng vào các trường này từ ngày 4.5.

TP.HCM thêm 5 trường THPT mới, học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 từ ngày 4.5 - Ảnh 1.

Trụ sở UBND Q.12 cũ đang được đề xuất chuyển đổi công năng thành trường học có tên tạm thời là Trường THPT phường Đông Hưng Thuận

ẢNH: THÔNG TIN UBND QUẬN 12 CŨ

Trong thông báo của Sở GD-ĐT TP.HCM nêu rõ, theo định hướng phát triển mạng lưới trường lớp trên địa bàn, TP bổ sung 5 trường THPT công lập vào hệ thống tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 – 2027.

Danh sách 5 trường THPT mới trên hệ thống tuyển sinh lớp 10

STT

Tên trường

Phường

Địa chỉ

Chỉ tiêu

1

THPT phường Phú Mỹ

Phú Mỹ

Theo QĐ phân bổ chỉ tiêu

2

THPT phường Tân Phú

Tân Phú

Theo QĐ phân bổ chỉ tiêu

3

TH, THCS THPT phường Thới An

Thới An

Theo QĐ phân bổ chỉ tiêu

4

THPT phường Dĩ An

Dĩ An

Theo QĐ phân bổ chỉ tiêu

5

Trụ sở UBND Q.12 cũ đang được đề xuất chuyển đổi công năng thành trường học

Đông Hưng Thuận

Theo QĐ phân bổ chỉ tiêu

Danh sách 5 trường THPT công lập bổ sung nêu trên sẽ được cập nhật trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn. Phụ huynh và học sinh có thể điều chỉnh, thay đổi nguyện vọng trong thời gian quy định, bắt đầu vào lúc 14 giờ ngày 4.5 và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 8.5.

Sở GD-ĐT lưu ý tên trường trong danh sách nêu trên là tên tạm thời, được sử dụng trên hệ thống tuyển sinh trong thời gian chờ UBND TP ban hành quyết định đặt tên chính thức. Ngay sau khi quyết định được ban hành, tên trường chính thức sẽ được cập nhật trên hệ thống tuyển sinh.

Phụ huynh và học sinh có nguyện vọng đăng ký lớp 10 vào các trường nêu trên truy cập hệ thống tuyển sinh tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn, tra cứu theo tên trường tạm thời tương ứng tại các phường trong danh sách đã công bố để thực hiện đăng ký nguyện vọng.

Giải pháp tăng số chỗ học cho học sinh vào lớp 10

Năm học 2026 - 2027, theo kế hoạch, TP.HCM chỉ có thể đáp ứng số chỗ học công lập cho khoảng 61% HS lớp 9 vào lớp 10, Sở GD-ĐT TP.HCM đang tìm mọi giải pháp tăng số chỗ học.

