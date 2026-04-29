TP.HCM thêm 5 trường THPT mới, học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 từ ngày 4.5

Trụ sở UBND Q.12 cũ đang được đề xuất chuyển đổi công năng thành trường học có tên tạm thời là Trường THPT phường Đông Hưng Thuận ẢNH: THÔNG TIN UBND QUẬN 12 CŨ

Trong thông báo của Sở GD-ĐT TP.HCM nêu rõ, theo định hướng phát triển mạng lưới trường lớp trên địa bàn, TP bổ sung 5 trường THPT công lập vào hệ thống tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 – 2027.

Danh sách 5 trường THPT mới trên hệ thống tuyển sinh lớp 10

STT Tên trường Phường Địa chỉ Chỉ tiêu 1 THPT phường Phú Mỹ Phú Mỹ Theo QĐ phân bổ chỉ tiêu 2 THPT phường Tân Phú Tân Phú Theo QĐ phân bổ chỉ tiêu 3 TH, THCS và THPT phường Thới An Thới An Theo QĐ phân bổ chỉ tiêu 4 THPT phường Dĩ An Dĩ An Theo QĐ phân bổ chỉ tiêu 5 Trụ sở UBND Q.12 cũ đang được đề xuất chuyển đổi công năng thành trường học Đông Hưng Thuận Theo QĐ phân bổ chỉ tiêu

Danh sách 5 trường THPT công lập bổ sung nêu trên sẽ được cập nhật trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn. Phụ huynh và học sinh có thể điều chỉnh, thay đổi nguyện vọng trong thời gian quy định, bắt đầu vào lúc 14 giờ ngày 4.5 và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 8.5.

Sở GD-ĐT lưu ý tên trường trong danh sách nêu trên là tên tạm thời, được sử dụng trên hệ thống tuyển sinh trong thời gian chờ UBND TP ban hành quyết định đặt tên chính thức. Ngay sau khi quyết định được ban hành, tên trường chính thức sẽ được cập nhật trên hệ thống tuyển sinh.

Phụ huynh và học sinh có nguyện vọng đăng ký lớp 10 vào các trường nêu trên truy cập hệ thống tuyển sinh tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn, tra cứu theo tên trường tạm thời tương ứng tại các phường trong danh sách đã công bố để thực hiện đăng ký nguyện vọng.