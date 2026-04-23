Giải pháp tăng số chỗ học cho học sinh vào lớp 10

M UỐN TĂNG ÍT NHẤT 70% SỐ HỌC SINH LỚP 9 VÀO LỚP 10 CÔNG LẬP

Theo thống kê của Sở GD-ĐT, dự kiến số HS tốt nghiệp THCS năm học 2025 - 2026 là 169.080 em, tăng 42.734 HS so với năm học trước. Trong đó khu vực 1 (TP.HCM cũ) tăng 27.106 HS, khu vực 2 (Bình Dương) tăng 8.419 HS và khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu) tăng 7.209 HS.

Trụ sở UBND Q.12 cũ đang được đề xuất chuyển đổi công năng thành trường học ẢNH: TRANG THÔNG TIN UBND QUẬN 12 CŨ

Hiện nay khoảng 170 trường THPT công lập đã đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 dự kiến với Sở GD-ĐT xấp xỉ 103.739 HS. Như vậy, nếu toàn bộ số HS lớp 9 đăng ký dự thi lớp 10 công lập, tỷ lệ HS trúng tuyển lớp 10 sẽ chiếm khoảng 61%. Cụ thể, các trường THPT ở khu vực TP.HCM và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ có thể tuyển khoảng 66% số HS lớp 9, còn các trường ở khu vực Bình Dương cũ chỉ đạt khoảng 44%...

Một lãnh đạo Sở GD-ĐT chia sẻ: "Nhằm tạo điều kiện ưu tiên chỗ học cho con em trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội, Sở mong muốn tăng tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027 so với số HS lớp 9 tốt nghiệp lên ít nhất là 70% (tăng thêm khoảng 14.000 HS) để giảm số lượng HS không trúng tuyển từ 65.000 xuống còn 51.000. Những HS này sẽ theo học các trường THPT tư thục, trường trung cấp hoặc hệ GDTX, tùy năng lực, định hướng và điều kiện của HS".

Do đó, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo khẩn các cơ sở giáo dục trực thuộc tiếp tục rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí về điều kiện cơ sở vật chất, đề xuất nhu cầu mua sắm, sửa chữa, đánh giá lại khả năng tiếp nhận, dựa vào số HS lớp 9 theo khu vực; từ đó đánh giá và giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập đạt 118.356 chỉ tiêu (chiếm tỷ lệ 70% so với HS lớp 9).

C HUYỂN ĐỔI TRỤ SỞ UBND QUẬN CŨ THÀNH TRƯỜNG THPT

Trên cơ sở đề xuất của Sở GD-ĐT, Sở Tài chính TP.HCM đã có văn bản gửi UBND TP.HCM liên quan đến 2 cơ sở nhà đất tại số 1 Lê Thị Riêng (P.Thới An) và số 70A Thoại Ngọc Hầu (P.Tân Phú), là trụ sở UBND Q.12 và UBND Q.Tân Phú cũ, chuyển công năng thành trường học.

Theo Sở Tài chính, cơ sở tại số 1 Lê Thị Riêng đã được giao UBND P.Thới An quản lý từ cuối năm 2025, có diện tích hơn 36.600 m². Hiện chỉ còn một số đơn vị sử dụng khoảng 946 m² làm nơi làm việc, phần diện tích còn lại đang để trống.

Còn cơ sở tại số 70A Thoại Ngọc Hầu được giao UBND P.Tân Phú quản lý với diện tích hơn 13.000 m² đất, hơn 13.600 m² sàn. Nơi này đang bố trí trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, các đoàn thể và trung tâm hành chính công phường.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết thời gian qua sở này đã chủ động trao đổi với các phường, xã, đặc khu về việc sử dụng những trụ sở dôi dư làm trường lớp. Hiện có 20 địa phương đề xuất các trụ sở dôi dư làm các điểm trường, góp phần giảm áp lực gia tăng HS tại các địa bàn.

Ông Hiếu thông tin P.Thới An sau sắp xếp có dân cư rất đông, có 4 trường THCS nhưng lại không có trường THPT nên áp lực rất lớn. Do đó Sở đã gửi văn bản tới Sở Tài chính và UBND TP.HCM xin tiếp nhận trụ sở tại số 1 Lê Thị Riêng dự kiến làm trường liên cấp (tiểu học - THCS - THPT), còn cơ sở tại số 70A Thoại Ngọc Hầu làm trường THPT.

Sở GD-ĐT tiếp nhận, phối hợp lập dự án đầu tư, đảm bảo đưa công trình vào sử dụng phục vụ năm học 2026 - 2027.