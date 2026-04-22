Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch bắt đầu tuyển sinh ngành tâm lý học từ năm nay ảnh: hà ánh

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa có quyết định mở ngành đào tạo trình độ ĐH ngành tâm lý học.

Ngành học này thuộc khoa Y tế công cộng, có thời gian đào tạo 4 năm. Sinh viên tốt nghiệp nhận bằng cử nhân tâm lý học.

Trường có định hướng đào tạo cử nhân ngành tâm lý có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, nhân văn và y học. Đồng thời, chương trình cung cấp nền tảng vững chắc về lĩnh vực tâm lý lâm sàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về việc chăm sóc sức khỏe tinh thần của con người trong xã hội hiện đại và hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân tâm lý học tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, người học có thể ứng tuyển vào những vị trí việc làm như: nhân viên tư vấn tâm lý làm việc tại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa (tâm thần, nhi đồng, ung bướu...), các trung tâm hoặc công ty chăm sóc sức khỏe tinh thần công lập hoặc tư nhân.

Người học cũng có thể trở thành nhân viên tâm lý làm việc trong các dự án chính phủ hoặc phi chính phủ về chăm sóc sức khỏe tinh thần, phúc lợi cho các đối tượng dễ bị tổn thương; Nhân viên tâm lý làm việc trong các cơ sở giáo dục; Nghiên cứu viên trường học, viện nghiên cứu hoặc các cơ sở học thuật khác; Nhân viên tâm lý học tại các cơ sở khác phù hợp với chuyên môn…

Năm 2026, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển sinh theo 2 phương thức gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và xét tuyển thẳng. Năm nay trường tuyển sinh 14 ngành đào tạo trình độ ĐH. Các ngành cụ thể gồm: y khoa, y học cổ truyền, dược học, điều dưỡng, hộ sinh, dinh dưỡng, răng-hàm-mặt, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật gây mê hồi sức, khúc xạ nhãn khoa, y tế công cộng, tâm lý học.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch không phải cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe đầu tiên tuyển sinh ngành tâm lý học. Trước đó, từ năm 2024, Trường ĐH Y Hà Nội tuyển sinh ngành tâm lý học. Trường ĐH Y dược TP.HCM cũng bắt đầu mở ngành đào tạo trình độ ĐH ngành tâm lý học (thuộc khoa Y tế công cộng) trong năm nay. Ngoài ra, nhiều trường ĐH công lập và tư thục khác cũng đang đào tạo ngành tâm lý học.