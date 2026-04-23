Những con đường khác vào lớp 10

Tại chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề ''Lưu ý quan trọng khi chọn nguyện vọng lớp 10'' do Báo Thanh Niên tổ chức hôm qua (22.4), bạn đọc Nguyễn Thị Bích Vân (P.Sài Gòn, TP.HCM) gửi câu hỏi mong muốn tìm hiểu về chương trình giảng dạy của các trường ngoài công lập có khác trường công lập hay không và cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh sẽ thực hiện ra sao, phụ huynh có phải đóng thêm chi phí học tiếng Anh hay không...

Ông Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường Quốc tế Á Châu (Asian School), chia sẻ: hệ thống của trường hiện nay dạy song song 2 chương trình của Bộ GD-ĐT và chương trình quốc tế. HS tốt nghiệp THPT đúng quy định của Bộ GD-ĐT, lấy bằng tốt nghiệp THPT. Phụ huynh được tư vấn lộ trình học tập, với HS lớp 9 lên lớp 10, ngoài chương trình quốc tế còn được lựa chọn thêm chương trình tích lũy tín chỉ đại học từ bậc phổ thông, rút ngắn lộ trình du học trong tương lai.

Với chương trình quốc tế, HS có cơ hội phát triển kỹ năng, cơ hội sống, trải nghiệm nên tiếng Anh được phát triển.

Còn một bạn đọc có con đang học tại Trường THCS Tôn Thất Tùng (P.Tân Sơn Nhì, TP.HCM) thì quan tâm đến chất lượng đào tạo của trường ngoài công lập.

Ông Nguyễn Văn Ẩn, chuyên gia Tư vấn hướng nghiệp Trường THCS và THPT Trần Cao Vân, cho hay nhà trường xây dựng chương trình theo chuẩn của Bộ GD-ĐT, song song chú trọng những môn trọng điểm như toán, văn, tiếng Anh, khoa học tự nhiên… giúp HS có thêm kiến thức, nền tảng, tư duy phản biện, tính tự học, khả năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn để các em có kiến thức vững chắc tham gia các kỳ thi, vào đại học sau này.

"Ngoài ra, trường còn có chương trình ôn luyện IELTS, chương trình tin học quốc tế, cho HS tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, tư vấn, hướng nghiệp, hoạt động văn thể mỹ, kỹ năng sống, để các em có nhiều kiến thức trải nghiệm cuộc sống…", ông Ẩn thông tin.