Giáo dục

Những trường THPT của TP.HCM có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao nhất

Bích Thanh
Bích Thanh
29/04/2026 20:04 GMT+7

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên TP.HCM sẽ tổ chức thi lớp 10 trên quy mô lớn với tổng số khoảng 170 trường THPT sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong đó 50 trường THPT có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao nhất năm nay như sau.

Theo bảng phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 mà Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố, những trường đứng đầu về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 như: Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (P.Phú Lâm); Marie Curie (P.Xuân Hòa); Hùng Vương (P.Chợ Lớn); Tây Thạnh (P.Tây Thạnh); Trần Hưng Đạo (P.An Nhơn)...

Ở khối lớp 10 chuyên, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển 805 học sinh cho 13 môn chuyên. Trong đó, các lớp 10 chuyên tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung, lịch sử, địa lý, tin học, mỗi môn tuyển 35 học sinh (1 lớp), các lớp môn chuyên khác tuyển 70 hoặc 105 học sinh (2 hoặc 3 lớp). Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3) cùng tuyển 525 học sinh cho các lớp chuyên; Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2) tuyển 455 học sinh cho các lớp chuyên.

Các trường tuyển lớp 10 tiếng Anh tích hợp bao gồm: THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Huân, Mạc Đĩnh Chi, Trung học Thực hành Sài Gòn, Nguyễn Thượng Hiền, Phú Nhuận, Gia Định, Nguyễn Hữu Cầu.

Theo thống kê, trong số 176 trường, tính từ mốc trường có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 từ 810 học sinh trở lên, có 50 trường như sau:

STT

TRƯỜNG THPT

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10

1

Nguyễn Văn Tăng

1.125 học sinh

2

Mạc Đĩnh Chi

1.060 học sinh

3

Hùng Vương

1.035 học sinh

4

Tây Thạnh

1.035 học sinh

5

Marie Curie

1.000 học sinh

6

Trần Quang Khải

990 học sinh

7

Trần Hưng Đạo

990 học sinh

8

Linh Trung

990 học sinh 

9

Gia Định

960 học sinh

10

Trần Phú

945 học sinh

11

Phú Nhuận

925 học sinh

12

Trưng Vương

900 học sinh

13

Nguyễn An Ninh

900 học sinh

14

Trường Chinh

900 học sinh

15

Bình Chánh

900 học sinh

16

Lê Minh Xuân

900 học sinh

17

Vĩnh Lộc B

900 học sinh

18

Trần Văn Giàu

900 học sinh

19

Nguyễn Trung Trực

900 học sinh

20

Bình Chiểu

900 học sinh

21

Thủ Đức

900 học sinh

22

Nguyễn Huệ (BR-VT)

900 học sinh

23

Phú Mỹ

900 học sinh

24

Nguyễn Thị Minh Khai

845 học sinh

25

Nguyễn Hữu Huân

835 học sinh

26

Nguyễn Tất Thành

855 học sinh

27

Nguyễn Khuyến

855 học sinh

28

Tân Túc

855 học sinh

29

An Lạc

855 học sinh

30

Bình Tân

855 học sinh

31

Bình Hưng Hòa

855 học sinh

32

Hoàng Hoa Thám

855 học sinh

33

Võ Thị Sáu

855 học sinh

34

Tân Bình

855 học sinh

35

Đào Sơn Tây

855 học sinh

36

Phong Phú

855 học sinh

37

Hồ Thị Bi

855 học sinh

38

Thủ Thiêm

810 học sinh

39

Thạnh Lộc

810 học sinh

40

Hoàng Thế Thiện

810 học sinh

41

Phan Đăng Lưu

810 học sinh

42

Quang Trung

810 học sinh

43

Củ Chi

810 học sinh

44

An Nhơn Tây

810 học sinh

45

Phạm Văn Sáng

810 học sinh

46

Bà Điểm

810 học sinh

47

An Mỹ

810 học sinh

48

Võ Minh Đức

810 học sinh

49

Lý Thái Tổ

810 học sinh

50

Bến Cát

810 học sinh

Học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 từ 14 giờ ngày 4.5 đến 17 giờ ngày 8.5

Cán bộ Phòng Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, chậm nhất đến 16 giờ ngày 4.5, Sở GD-ĐT sẽ công bố số lượng nguyện vọng 1 của học sinh đăng ký vào từng trường.

Học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 từ 14 giờ ngày 4.5 đến 17 giờ ngày 8.5.

Trên cơ sở số liệu được công bố, kết hợp với kết quả học kỳ 2 (đã hoàn thành thi vào thời điểm này), phụ huynh và học sinh có thêm căn cứ để đánh giá và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp.

Để có sự lựa chọn và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp, phụ huynh và học sinh cần cân đối 3 yếu tố cốt lõi sau:

Năng lực học tập của học sinh: Đây là nền tảng quan trọng nhất, giúp định hướng mức độ kỳ vọng thực tế khi lựa chọn trường.

Điều kiện đi lại của gia đình: Khoảng cách và phương tiện di chuyển hằng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập lâu dài của học sinh.

Định hướng học tập tại trường THPT: Cần tìm hiểu các tổ hợp môn và chương trình đào tạo của từng trường để đảm bảo phù hợp với sở thích và định hướng nghề nghiệp của học sinh.


Chiều tối nay (29.4), Sở GD-ĐT TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 179 trường THPT công lập năm học 2026-2027. Năm nay là kỳ tuyển sinh lớp 10 đầu tiên của TP.HCM sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

