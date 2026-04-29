Những trường THPT của TP.HCM có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao nhất

Theo bảng phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 mà Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố, những trường đứng đầu về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 như: Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (P.Phú Lâm); Marie Curie (P.Xuân Hòa); Hùng Vương (P.Chợ Lớn); Tây Thạnh (P.Tây Thạnh); Trần Hưng Đạo (P.An Nhơn)...
Ở khối lớp 10 chuyên, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển 805 học sinh cho 13 môn chuyên. Trong đó, các lớp 10 chuyên tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung, lịch sử, địa lý, tin học, mỗi môn tuyển 35 học sinh (1 lớp), các lớp môn chuyên khác tuyển 70 hoặc 105 học sinh (2 hoặc 3 lớp). Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3) cùng tuyển 525 học sinh cho các lớp chuyên; Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2) tuyển 455 học sinh cho các lớp chuyên.
Các trường tuyển lớp 10 tiếng Anh tích hợp bao gồm: THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Huân, Mạc Đĩnh Chi, Trung học Thực hành Sài Gòn, Nguyễn Thượng Hiền, Phú Nhuận, Gia Định, Nguyễn Hữu Cầu.
Theo thống kê, trong số 176 trường, tính từ mốc trường có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 từ 810 học sinh trở lên, có 50 trường như sau:
STT
TRƯỜNG THPT
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10
1
Nguyễn Văn Tăng
1.125 học sinh
2
Mạc Đĩnh Chi
1.060 học sinh
3
Hùng Vương
1.035 học sinh
4
Tây Thạnh
1.035 học sinh
5
Marie Curie
1.000 học sinh
6
Trần Quang Khải
990 học sinh
7
Trần Hưng Đạo
990 học sinh
8
Linh Trung
990 học sinh
9
Gia Định
960 học sinh
10
Trần Phú
945 học sinh
11
Phú Nhuận
925 học sinh
12
Trưng Vương
900 học sinh
13
Nguyễn An Ninh
900 học sinh
14
Trường Chinh
900 học sinh
15
Bình Chánh
900 học sinh
16
Lê Minh Xuân
900 học sinh
17
Vĩnh Lộc B
900 học sinh
18
Trần Văn Giàu
900 học sinh
19
Nguyễn Trung Trực
900 học sinh
20
Bình Chiểu
900 học sinh
21
Thủ Đức
900 học sinh
22
Nguyễn Huệ (BR-VT)
900 học sinh
23
Phú Mỹ
900 học sinh
24
Nguyễn Thị Minh Khai
845 học sinh
25
Nguyễn Hữu Huân
835 học sinh
26
Nguyễn Tất Thành
855 học sinh
27
Nguyễn Khuyến
855 học sinh
28
Tân Túc
855 học sinh
29
An Lạc
855 học sinh
30
Bình Tân
855 học sinh
31
Bình Hưng Hòa
855 học sinh
32
Hoàng Hoa Thám
855 học sinh
33
Võ Thị Sáu
855 học sinh
34
Tân Bình
855 học sinh
35
Đào Sơn Tây
855 học sinh
36
Phong Phú
855 học sinh
37
Hồ Thị Bi
855 học sinh
38
Thủ Thiêm
810 học sinh
39
Thạnh Lộc
810 học sinh
40
Hoàng Thế Thiện
810 học sinh
41
Phan Đăng Lưu
810 học sinh
42
Quang Trung
810 học sinh
43
Củ Chi
810 học sinh
44
An Nhơn Tây
810 học sinh
45
Phạm Văn Sáng
810 học sinh
46
Bà Điểm
810 học sinh
47
An Mỹ
810 học sinh
48
Võ Minh Đức
810 học sinh
49
Lý Thái Tổ
810 học sinh
50
Bến Cát
810 học sinh
Cán bộ Phòng Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, chậm nhất đến 16 giờ ngày 4.5, Sở GD-ĐT sẽ công bố số lượng nguyện vọng 1 của học sinh đăng ký vào từng trường.
Học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 từ 14 giờ ngày 4.5 đến 17 giờ ngày 8.5.
Trên cơ sở số liệu được công bố, kết hợp với kết quả học kỳ 2 (đã hoàn thành thi vào thời điểm này), phụ huynh và học sinh có thêm căn cứ để đánh giá và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp.
Để có sự lựa chọn và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp, phụ huynh và học sinh cần cân đối 3 yếu tố cốt lõi sau:
Năng lực học tập của học sinh: Đây là nền tảng quan trọng nhất, giúp định hướng mức độ kỳ vọng thực tế khi lựa chọn trường.
Điều kiện đi lại của gia đình: Khoảng cách và phương tiện di chuyển hằng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập lâu dài của học sinh.
Định hướng học tập tại trường THPT: Cần tìm hiểu các tổ hợp môn và chương trình đào tạo của từng trường để đảm bảo phù hợp với sở thích và định hướng nghề nghiệp của học sinh.
