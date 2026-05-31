Giáo dục

Đôi bạn chuyên toán Phổ thông Năng khiếu nêu bí kíp 'vượt vũ môn' thi lớp 10

Thúy Hằng
31/05/2026 13:54 GMT+7

Sáng nay (31.5) thí sinh TP.HCM làm thủ tục thi lớp 10. Hai nam sinh chuyên toán Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) dành lời chúc đặc biệt cho các sĩ tử kèm nhiều bí kíp 'vượt vũ môn'.

Bí quyết chiến thắng ở môn toán và ngữ văn kỳ thi lớp 10

Nguyễn Khắc Trung Kiên, lớp 11 toán, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), vẫn còn nhớ 2 năm trước, những cảm giác hồi hộp khi bạn trải qua các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM và thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên toán của Trường Phổ thông Năng khiếu.

Nam sinh chuyên toán Phổ thông Năng khiếu nêu bí kíp 'vượt vũ môn' thi lớp 10 - Ảnh 1.

Nguyễn Khắc Trung Kiên (phải) nói với các thí sinh cách chiến thắng kỳ thi lớp 10

ẢNH: THÚY HẰNG

2 năm trước, Trung Kiên giành 9,25 điểm toán; 8 điểm ngữ văn và 9 điểm tiếng Anh trong kỳ tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM. Điểm số này vẫn khiến Trung Kiên thấy tiếc, đặc biệt ở môn toán.

"Em đã để vuột mất 0,75 điểm ở một bài toán thực tế trong đề toán tuyển sinh lớp 10. Thay vì tính diện tích phần tô đậm như yêu cầu của đề bài, em đã tính diện tích phần không tô đậm. Do đó, kinh nghiệm và lời khuyên của em dành cho các sĩ tử sắp thi lớp 10 năm nay, đó là với các bài toán nói chung và toán thực tế, hãy đọc thật kỹ đề bài, đọc kỹ đơn vị tính, xem đề có gì, cần gì, hỏi gì, mình cần làm thế nào. Còn cách giải quyết bài toán thực tế thế nào, em tin chắc các bạn đã được học và luyện rất nhiều lần rồi. Quan trọng là hãy thật sự bình tĩnh, để không nhầm lẫn, tránh những sai sót không đáng có", Trung Kiên nói.

Nguyễn Khắc Trung Kiên là cựu học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (trước đây trường học này chưa tách thành Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa). Kiên nằm trong đội tuyển học sinh giỏi toán và đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi toán cấp thành phố năm lớp 9.

Khi là học sinh lớp chuyên toán Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), bạn đoạt giải nhì một số kỳ thi toán như toán học Mỹ, toán học Úc; giải kim cương cuộc thi tin học trẻ Đông Nam Á. Vừa qua, Kiên đã giành được kết quả học tập ấn tượng năm lớp 11. Điểm toán trung bình của nam sinh là 9,9; điểm vật lý là 9,7; hóa học 9,5; ngữ văn 9,6. Sáng nay (31.5), chúng tôi gặp Nguyễn Khắc Trung Kiên tại Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tham gia vòng bán kết cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng TP.HCM, do Sở Khoa học công nghệ TP.HCM tổ chức.

Nam sinh chuyên toán Phổ thông Năng khiếu nêu bí kíp 'vượt vũ môn' thi lớp 10 - Ảnh 2.

Thí sinh làm thủ tục thi lớp 10 ở TP.HCM sáng nay (31.5)

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trung Kiên cho biết để đi đến ngày hôm nay, các sĩ tử sắp thi lớp 10 TP.HCM đã có một hành trình ôn luyện bền bỉ với nhiều nỗ lực, đã làm rất nhiều dạng đề rồi. Các em hãy thật bình tĩnh, coi như ngày mai, 1.6 và 2.6 sẽ tiếp tục làm những đề thi như mình đang ôn luyện những ngày qua.

"Các thí sinh hãy suy nghĩ là nếu đề thi có ra sao, kiến thức vẫn ở trong đó thôi. Dạng đề, cách thức đề ra có thể khác đôi chút, nhưng kiến thức vẫn không thay đổi, vẫn là những gì các em được học, do đó, hãy bình tĩnh để làm bài", nam sinh từng được 9,25 trong bài thi toán lớp 10 TP.HCM cách đây 2 năm, khuyên.

Đồng thời, với môn ngữ văn, nam sinh Trường Phổ thông Năng khiếu cũng cho rằng thí sinh nên đọc kỹ đề bài, lập dàn ý, phát triển ý sao cho thật logic, hợp lý. "Em luôn quan niệm rằng làm văn cũng như làm toán, từ yêu cầu trong đề bài, hãy lập luận thành các ý sơ khai và phát triển luận điểm cho thật logic. Việc học toán đã giúp em rất nhiều trong việc viết văn", Trung Kiên, người từng giành 8 điểm thi ngữ văn vào lớp 10, với đề tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM, cũng là người có điểm trung bình ngữ văn 9,6 vào cuối lớp 11, bày tỏ.

Kinh nghiệm của nam sinh đạt điểm trung bình toán 10,0

Nam sinh chuyên toán Phổ thông Năng khiếu nêu bí kíp 'vượt vũ môn' thi lớp 10 - Ảnh 3.

Nguyễn Đức Nhân (trái) và Nguyễn Khắc Trung Kiên, đôi bạn học giỏi lớp 11 toán, Trường Phổ thông Năng khiếu

ẢNH: THÚY HẰNG

Nguyễn Đức Nhân, học sinh lớp 11 toán, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) gửi lời chúc "một đời bình an" tới các sĩ tử TP.HCM sẽ thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày mai, 1.6.

Đức Nhân sở hữu bảng điểm tổng kết lớp 11 trong mơ với nhiều học sinh, khi môn toán là 10,0; tin học 10,0; tiếng Anh 9,5; ngữ văn 9,0; vật lý 9,5; hóa học 9,3...

Hai năm trước, Đức Nhân giành 9,75 điểm toán với đề thi tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM.

Kinh nghiệm, lời khuyên của Đức Nhân gửi tới các sĩ tử ngày mai đi thi - những người đã có một hành trình dài nỗ lực - đó là bình tĩnh, tự tin, không lo âu, đừng áp lực, mọi điều tốt đẹp chắc chắn sẽ đến.

Nam sinh chuyên toán Phổ thông Năng khiếu nêu bí kíp 'vượt vũ môn' thi lớp 10 - Ảnh 4.

Lịch thi lớp 10 năm 2026 của TP.HCM

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH


Thí sinh TP.HCM thi lớp 10 cần lưu ý gì từ đề thi văn của Hà Nội?

Thí sinh TP.HCM thi lớp 10 cần lưu ý gì từ đề thi văn của Hà Nội?

Thí sinh TP.HCM sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 vào ngày mai (1.6). Từ đề văn của Hà Nội sáng qua, sĩ tử TP.HCM cần cảnh giác, chú ý gì?

