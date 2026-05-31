Thí sinh TP.HCM thi lớp 10 cần lưu ý gì từ đề thi văn của Hà Nội?

Thấy gì từ đề thi văn tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội?

Thầy Lý Tuấn Thiện, giáo viên ngữ văn, Trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn, TP.HCM, cho biết: "Nhìn từ đề văn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT Hà Nội, người ra đề đã chọn lọc ngữ liệu gần gũi với tâm lý độ tuổi, nhận thức của học sinh. Đề phù hợp để các em thỏa sức trình bày những trải nghiệm từ cuộc sống cùng với trải nghiệm từ văn học, từ những tác phẩm mà các em đã đọc. Vì thế, mỗi ngòi bút dự thi cần được dẫn dắt từ chính trái tim biết rung động trước cuộc sống, thấm nhuần giá trị thiêng liêng của văn học là nhân học".

Người mẹ xúc động bật khóc ở cổng trường thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội, sau khi thấy các con đã thi xong môn tiếng Anh ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Vinh San Phạm, giảng viên báo chí truyền thông tại TP.HCM, cho biết quan sát đề văn tuyển sinh lớp 10 năm 2026 của Hà Nội và đề tuyển sinh lớp 10 của TP.HCM năm 2025, anh nhận ra điểm chung là đề văn tuyển sinh lớp 10 ngày càng cập nhật hơi thở cuộc sống và được chấm điểm với sự tôn trọng góc nhìn, thế giới quan của thí sinh, không còn dạng chấm "đếm ý cho điểm" như 20 hay 30 năm về trước.

Do đó, theo anh Vinh San Phạm, để chuẩn bị cho bài thi văn lớp 10 sắp diễn ra ở TP.HCM, các sĩ tử hãy giữ cho mình thế giới quan, vốn sống phong phú, đồng thời cần trau dồi thêm bằng cách xem nhiều thông tin thời sự, dành thời gian để ngẫm lại những chủ đề "nóng" gần đây với giới trẻ và với ở độ tuổi lớp 9, lớp 10.

Đó có thể là những chủ đề không quá vĩ mô, nhưng gần gũi với hơi thở cuộc sống, liên quan mật thiết tới đời sống của người trẻ. Từ đó, các em liên hệ với bản thân, suy nghĩ tới các giải pháp, sự chuẩn bị này giúp các em có một tâm lý trước ngày thi ổn nhất.

Trang 1 đề thi văn tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội vào sáng 30.5 ẢNH: TUỆ NGUYỄN

Trang 2 đề thi văn tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội vào sáng 30.5 ẢNH: TUỆ NGUYỄN





Đoán đề, học tủ, cẩn thận kẻo "mất cả chì lẫn chài"

Có nên dự đoán đề thi văn tuyển sinh 10 của TP.HCM rồi học tủ hay không?Theo thầy giáo ngữ văn Lý Tuấn Thiện, đây là "phương pháp vô cùng rủi ro, thậm chí sẽ "mất cả chì lẫn chài" khi quá tin vào những đồn đoán trong dư luận hoặc mạng xã hội".

Thầy Thiện đánh giá trong những năm gần đây, đề thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ văn ngày càng hướng đến việc đánh giá năng lực đọc hiểu, tư duy và khả năng vận dụng kiến thức của học sinh thay vì kiểm tra khả năng học thuộc lòng. "Vì vậy, nếu chỉ tập trung học một số bài văn mẫu hoặc giới hạn vài chủ đề nghị luận xã hội được dự đoán sẽ xuất hiện, học sinh rất dễ bị động khi đề thi có sự đổi mới. Thay vào đó, học sinh cần tập trung việc ôn luyện về kỹ năng làm bài theo đặc trưng thể loại đã được thầy cô hướng dẫn, dặn dò", thầy giáo khuyên.

Lưu ý thí sinh TP.HCM sẽ làm bài thi văn tuyển sinh lớp 10 vào sáng 1.6, thầy Lý Tuấn Thiện khuyên, về phần đọc hiểu văn bản, học sinh nên đọc kỹ ngữ liệu, không bỏ sót bất kỳ phần nào, từ nhan đề, chú thích, nguồn dẫn.

"Đặc biệt, các em cần trả lời được 2 điều trước mỗi câu hỏi trong phần đọc hiểu: một là câu hỏi có bao nhiêu yêu cầu và hai là trọng tâm của câu hỏi nằm ở từ khóa nào. Sau đó để trả lời, học sinh chỉ được lấy căn cứ từ ngữ liệu đề cho, tuyệt đối không suy diễn, không đoán, không viết đáp án theo kiểu viết cho dài để mong có chữ nhiều, "trúng được gì thì trúng". Như vậy, kỹ năng đọc hiểu cần bám sát tri thức ngữ văn theo đặc trưng thể loại đã học", thầy giáo Trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn, TP.HCM nhấn mạnh.

Nam sinh Trần Vũ Gia Khánh, Hà Nội, khẳng định được trên 8 điểm môn văn thi tuyển sinh lớp 10, ngay sau đó em nhận được cái ôm động viên của mẹ ẢNH: ĐÌNH HUY

Đối với phần viết, thầy Thiện nhắc học sinh cần lưu ý về hình thức bài làm là đoạn văn hay bài văn để có bố cục phù hợp, hệ thống luận điểm tương ứng.

Trong đó, ở phần viết về đặc sắc nội dung hay nghệ thuật của tác phẩm văn học (có thể đoạn trích) cần làm đúng dàn ý mà các em đã học, sách giáo khoa đã gợi ý. Với phần viết về vấn đề xã hội, các em nên bày tỏ chính kiến của bản thân, các dẫn chứng có tính cập nhật. Quan trọng là phải có phân tích dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề cần trình bày.

"Trong những giải pháp để giải quyết vấn đề, học sinh có thể đề xuất các hoạt động gắn với các yếu tố nổi bật trong thời đại ngày nay như chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, gắn hoạt động phù hợp với định hướng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình", thầy Thiện gợi ý.

Đáng chú ý, thầy giáo Trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn, cho rằng để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh 10, các học sinh nên hạn chế dùng điện thoại để truy cập mạng xã hội. "Từ đây có thể có nhiều thông tin trái chiều gây tâm lý hoang mang. Thay vì vậy thí sinh trước khi đi thi cần có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tâm trạng ổn định và tinh thần tích cực để với bất kỳ vấn đề nào, ngữ liệu nào, các em đều làm đúng kỹ năng và đạt kết quả tốt nhất", giáo viên ngữ văn khuyên.

Đề văn tuyển sinh lớp 10 của TP.HCM năm 2025 ẢNH: BÍCH THANH