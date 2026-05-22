Tôn vinh những giáo viên mầm non TP.HCM không ngừng sáng tạo

Những giáo viên mầm non không ngừng sáng tạo trong công tác chuyên môn, đạt thành tích xuất sắc đã được Sở GD-ĐT TP.HCM vinh danh trong hôm nay (22.5).
Những người gieo mầm xanh không thể thay thế trong thời đại AI
Sáng nay (22.5) tại Trung tâm Hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu, phường Bà Rịa, TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức lễ tổng kết và trao giải hội thi giáo viên giỏi thành phố và các hội thi cấp thành phố năm học 2025 - 2026.
Đây là hội thi giáo viên mầm non giỏi cấp thành phố đầu tiên của TP.HCM mới sau sáp nhập. Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết hội thi giáo viên giỏi được triển khai từ tháng 12.2025 đến tháng 4.2026. Toàn ngành có 16.527 trên tổng số 40.435 giáo viên tham gia vòng sơ khảo, đạt tỷ lệ 40,8%.
Qua xét chọn, 329 giáo viên tiêu biểu bước vào vòng thi cấp thành phố, ở cả khối công lập, ngoài công lập, nhóm lớp độc lập. Chung cuộc, 34 giáo viên mầm non được trao giải nhất; 90 giáo viên được trao giải nhì; 205 giáo viên được trao giải ba.
Bà Lương Thị Hồng Điệp đánh giá các bài thi và hoạt động giáo dục thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Giáo viên vận dụng các phương pháp STEAM, học tập trải nghiệm, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo AI, bảng tương tác, học liệu số và công nghệ AR.
Các giáo viên mầm non của thành phố với nhiều hoạt động giáo dục được thiết kế theo hướng tăng trải nghiệm thực tế cho trẻ, phát triển tư duy, kỹ năng giao tiếp, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.
Cô Lê Thị Ngọc Giàu, giáo viên Trường mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng, là một trong 34 giáo viên được trao giải nhất Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố năm học 2025-2026.
Với bài thi tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển nhận thức, cô giáo đã thiết kế hoạt động giáo dục cho trẻ tìm hiểu vòng đời phát triển của bướm, lứa tuổi mẫu giáo 5-6 tuổi, ứng dụng nhiều công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp trẻ có cái nhìn trực quan về thế giới xung quanh.
Cô Nguyễn Ngọc Kiều Giang, giáo viên Trường mầm non 19/5, phường Tân Thuận, TP.HCM, cũng là một trong số những giáo viên đoạt giải nhất cấp thành phố năm học 2025-2026.
Cô Giang cho biết mình đã có 11 năm công tác trong ngành giáo dục, đến với ngành giáo dục mầm non bằng tình yêu trẻ và mong muốn tổ chức những hoạt động giáo dục sáng tạo, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại để trẻ ngày một phát triển về nhận thức, ngôn ngữ, tư duy, trí tuệ cảm xúc. Cô Giang cho biết dù công nghệ hiện đại tới đâu nhưng chỉ nên là công cụ, người làm chủ vẫn phải là con người và những nhà giáo - người gieo mầm xanh là không thể thay thế trong thời đại AI.
Trên tinh thần đó, mỗi giáo viên mầm non, mỗi trẻ mầm non phải là người điều khiển công cụ, để ứng dụng các phương tiện hiện đại trong hoạt động giáo dục mỗi ngày, để trẻ lớn lên không chỉ giỏi về tri thức mà còn giàu lòng nhân ái...
Những giáo viên mầm non TP.HCM không ngừng sáng tạo
Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đánh giá năm học 2025-2026 là năm học đặc biệt của TP.HCM mới, sau sáp nhập, bà ghi nhận sự nỗ lực của các tập thể, cá nhân vượt qua nhiều thử thách đạt được nhiều kết quả tốt. Bà Châu đề nghị các cơ sở giáo dục mầm non, các tập thể, cá nhân cùng với ngành giáo dục mầm non của thành phố cần tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường hoạt động trải nghiệm và phát huy tính sáng tạo của trẻ.
Đặc biệt, bà Châu nhấn mạnh tới việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, AI và học liệu số trong tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng hiệu quả, thực chất. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tiếp tục hợp tác, kết nối, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
Cũng trong hôm nay, Sở GD-ĐT TP.HCM tổng kết, trao giải Ngày hội phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo "Năng lượng mới cả ngày vui" lần thứ 4 và ngày hội Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex năm học 2025-2026.
Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đánh giá, trong năm học này, các hội thi và ngày hội giáo dục mầm non được triển khai đồng bộ tại các cụm chuyên môn, cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố.
Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cơ sở vật chất, học liệu, trang thiết bị, phân công nhiệm vụ nhằm bảo đảm các hoạt động diễn ra đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ và an toàn cho trẻ...
Bình luận (0)