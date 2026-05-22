Tôn vinh những giáo viên mầm non TP.HCM không ngừng sáng tạo

Đây là hội thi giáo viên mầm non giỏi cấp thành phố đầu tiên của TP.HCM mới sau sáp nhập. Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết hội thi giáo viên giỏi được triển khai từ tháng 12.2025 đến tháng 4.2026. Toàn ngành có 16.527 trên tổng số 40.435 giáo viên tham gia vòng sơ khảo, đạt tỷ lệ 40,8%.

Qua xét chọn, 329 giáo viên tiêu biểu bước vào vòng thi cấp thành phố, ở cả khối công lập, ngoài công lập, nhóm lớp độc lập. Chung cuộc, 34 giáo viên mầm non được trao giải nhất; 90 giáo viên được trao giải nhì; 205 giáo viên được trao giải ba.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu ẢNH: THÚY HẰNG

Bà Lương Thị Hồng Điệp đánh giá các bài thi và hoạt động giáo dục thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Giáo viên vận dụng các phương pháp STEAM, học tập trải nghiệm, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo AI, bảng tương tác, học liệu số và công nghệ AR.

Các giáo viên mầm non của thành phố với nhiều hoạt động giáo dục được thiết kế theo hướng tăng trải nghiệm thực tế cho trẻ, phát triển tư duy, kỹ năng giao tiếp, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.

Cô Lê Thị Ngọc Giàu, giáo viên Trường mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng, TP.HCM, đoạt giải nhất ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Cô Lê Thị Ngọc Giàu, giáo viên Trường mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng, là một trong 34 giáo viên được trao giải nhất Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố năm học 2025-2026.

Với bài thi tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển nhận thức, cô giáo đã thiết kế hoạt động giáo dục cho trẻ tìm hiểu vòng đời phát triển của bướm, lứa tuổi mẫu giáo 5-6 tuổi, ứng dụng nhiều công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp trẻ có cái nhìn trực quan về thế giới xung quanh.

https://www.youtube.com/watch?v=5Q08BhMXHBo

Cô Nguyễn Ngọc Kiều Giang, giáo viên Trường mầm non 19/5, phường Tân Thuận, TP.HCM, cũng là một trong số những giáo viên đoạt giải nhất cấp thành phố năm học 2025-2026.

Cô Giang cho biết mình đã có 11 năm công tác trong ngành giáo dục, đến với ngành giáo dục mầm non bằng tình yêu trẻ và mong muốn tổ chức những hoạt động giáo dục sáng tạo, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại để trẻ ngày một phát triển về nhận thức, ngôn ngữ, tư duy, trí tuệ cảm xúc. Cô Giang cho biết dù công nghệ hiện đại tới đâu nhưng chỉ nên là công cụ, người làm chủ vẫn phải là con người và những nhà giáo - người gieo mầm xanh là không thể thay thế trong thời đại AI.

Trên tinh thần đó, mỗi giáo viên mầm non, mỗi trẻ mầm non phải là người điều khiển công cụ, để ứng dụng các phương tiện hiện đại trong hoạt động giáo dục mỗi ngày, để trẻ lớn lên không chỉ giỏi về tri thức mà còn giàu lòng nhân ái...

Cô Nguyễn Ngọc Kiều Giang, giáo viên Trường mầm non 19/5, phường Tân Thuận, TP.HCM, một trong số 34 giáo viên được trao giải nhất ẢNH: THÚY HẰNG

Ứng dụng công nghệ trong tiết học ở trường mầm non. Các giáo viên chia sẻ, công nghệ có hiện đại tới đâu cũng không thể thay thế con người ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Những giáo viên mầm non TP.HCM không ngừng sáng tạo