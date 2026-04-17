Sở GD-ĐT TP.HCM: Giáo dục phải thực chất vì học sinh, không 'sính' bằng cấp

Chiều nay (17.4), tại Trường ĐH Sài Gòn, phường Chợ Quán, diễn ra hội nghị báo cáo tổng kết và phát triển các chương trình tiếng Anh toán - khoa học thực nghiệm theo định hướng STEM/STEAM. Sự kiện có ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM; ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, các thầy cô lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở GD-ĐT TP.HCM, đơn vị tổ chức chương trình và các đơn vị trường học tham gia.

Nhiều thầy cô còn chưa quen với giáo dục STEM

Trong phần phát biểu của mình, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết xu hướng giáo dục tiếng Anh toán - khoa học thực nghiệm định hướng STEM/STEAM là phù hợp xu thế, trong bối cảnh giáo dục STEM đang được quan tâm, và mục tiêu lấy tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu tại chương trình

Song, lấy dẫn chứng ví dụ từ con của mình - cũng là một học sinh học chương trình Giáo dục phổ thông 2018, ông Quốc nhìn nhận còn một vấn đề còn tồn tại là nhiều thầy cô giáo còn chưa quen nhuần nhuyễn với cách triển khai giáo dục STEM/STEAM. Đa số thầy cô sẽ yêu cầu học sinh kết quả cần làm sản phẩm nào, nhưng việc hướng dẫn thế nào, bước 1 thế nào, bước 2 ra sao, để học sinh từng bước - theo từng bậc học làm theo, đảm bảo qua trải nghiệm đó các em có những phát triển toàn diện về kỹ năng ngoại ngữ, làm việc nhóm, kiến thức STEM.... thì chưa đảm bảo.

Ví dụ có những thầy cô giao nhiệm vụ học tập cho học sinh và nói thêm câu "lên mạng kiếm", làm học sinh khi về nhà thì cả nhà cũng "nháo nhào" làm nhiệm vụ cùng con, nhưng không biết nên tham khảo hướng dẫn ở trang web nào, khi mỗi nơi hướng dẫn mỗi kiểu.

Do đó, với vấn đề này, ông Quốc đề nghị Phòng Giáo dục phổ thông của Sở GD-ĐT cần nắm, triển khai, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng hơn cho đội ngũ giáo viên về giáo dục STEM.

Giáo viên trải nghiệm về STEM/STEAM tại triển lãm của hội nghị

Sở GD-ĐT TP.HCM: Quan trọng hơn hết là sự phát triển của từng cá nhân

Tại hội nghị, có ý kiến hỏi về định hướng đầu ra, chuẩn đầu ra của chương trình tiếng Anh toán - khoa học thực nghiệm định hướng STEM/STEAM. Ông Quốc cho rằng, định hướng đầu ra luôn luôn là điều cần hướng tới. Song, điều quan trọng không kém là quá trình học tập của các em, học sinh tiếp thu như thế nào về kiến thức, kỹ năng, thực hành được gì...

Theo ông Quốc, chương trình có thể giúp học sinh nâng cao năng lực tiếng Anh học thuật, tiếng Anh giao tiếp, chuẩn bị cho các kỳ thi chứng chỉ, du học nước ngoài, song, "quan trọng hơn hết là sự phát triển của từng cá nhân, chứ không chỉ hướng vào bằng cấp, không chỉ hướng vào kết quả học tập cuối cùng xem là học cái đó xong thì có được tấm bằng gì, đó mới là cách đánh giá toàn diện, đúng với định hướng Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đó là cái chúng ta phải thay đổi về nhận thức...".

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết chương trình tiếng Anh toán - khoa học thực nghiệm với giáo viên nước ngoài được Sở GD-ĐT TPHCM phê duyệt và triển khai theo hình thức xã hội hóa bắt đầu từ năm học 2016-2017 tại các trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM. Các em học sinh được giảng dạy 2 tiết/tuần theo các bộ sách đã được phê duyệt.

Giáo viên trải nghiệm ứng dụng AI tại khu vực triển lãm của hội nghị

Qua 10 năm, chương trình được điều chỉnh nội dung để phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. "Hiện nay, chương trình được triển khai từ bậc mầm non, tiểu học, THCS và tới đây tiếp tục mở rộng ở cấp THPT", ông Nguyễn Bảo Quốc cho biết.

Theo thống kê của đơn vị tổ chức, năm học 2025-2026, toàn TP.HCM có 63 trường triển khai chương trình tiếng Anh toán - khoa học thực nghiệm với tổng số 29.376 học sinh tham gia.

Ông Quốc đề nghị đơn vị tổ chức tiếp tục rà soát chương trình, nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp, chú ý phát triển công nghệ, hướng tới cá nhân hóa người học để chương trình đúng quy định hiện hành, phát triển bền vững, đảm bảo quyền lợi học tập, tiếp cận phát triển năng lực tiếng Anh, STEM, AI của học sinh ở các bậc học.