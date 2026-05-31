Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thi lớp 10: Điều gì học sinh Bình Dương cũ làm được sau sáp nhập với TP.HCM?

Ngọc Long
Ngọc Long
31/05/2026 12:37 GMT+7

Một số thí sinh Bình Dương tỏ ra hào hứng vì năm nay được đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT danh tiếng tại trung tâm khu vực 1-TP.HCM khi thi lớp 10, điều mà những khóa tuyển trước đây không thể thực hiện.

Thi lớp 10: Tin vui của học sinh Bình Dương cũ sau sáp nhập với TP.HCM - Ảnh 1.

Học sinh dự thi lớp 10 TP.HCM tại Trường THCS An Bình

ẢNH: NGỌC LONG

Sáng nay, 31.5, khoảng 152.000 thí sinh ở TP.HCM làm thủ tục dự thi lớp 10, năm đầu tiên sau khi TP.HCM cũ sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. Ghi nhận tại Trường THCS An Bình (P.Dĩ An), Cao Minh Nghĩa, học sinh Trường THCS Dĩ An, chia sẻ em đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (P.Xuân Hòa) sau đó mới tới các trường ở khu vực Bình Dương cũ gần nhà em.

Nghĩa chia sẻ không chỉ riêng mình em mà nhiều bạn khác trong lớp cũng đặt nguyện vọng 1 vào ngôi trường 113 tuổi này. "Trường vừa to vừa rộng, lại hợp với sức học của em. Chưa kể, nhiều anh chị trợ giảng trong lớp học thêm thầy em đều là cựu học sinh của trường nên em cũng muốn noi gương mấy ảnh. Dù cũng đặt 2 nguyện vọng sau nhưng em xem đây là nguyện vọng duy nhất, rớt thì cũng coi như là rớt thi lớp 10 luôn", nam sinh nói.

"Nhiều bạn khác trong lớp em cũng đặt nguyện vọng vào một số trường tại khu vực 1 (TP.HCM cũ) vì trường ở khu vực này thường rộng hơn và điểm chuẩn nhiều khi cũng thấp hơn so với Bình Dương cũ, nhất là ở nguyện vọng 2 hay 3", Nghĩa nói. "Còn ở nguyện vọng 1, nếu như hồi đó thường chỉ có 3 lựa chọn THPT là Dĩ An (P.Dĩ An), Nguyễn Thị Minh Khai (P.Tân Đông Hiệp) và Bình An (P.Đông Hòa), thì nay tụi em cũng có nhiều lựa chọn hơn".

Việc được đăng ký các nguyện vọng vào trường tại khu vực 1 TP.HCM khiến học sinh ở tỉnh Bình Dương cũ như Nghĩa thấy thích thú hơn trước. Cụ thể, với học sinh tốt nghiệp ở các trường THCS ở khu vực 2  (Bình Dương cũ), các em có thể đăng ký nguyện vọng tại những trường THPT cách tối đa 10km. Quy định này với những trường tại địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ là 13km, theo Sở GD-ĐT TP.HCM.

Thi lớp 10: Tin vui của học sinh Bình Dương cũ sau sáp nhập với TP.HCM - Ảnh 2.

Giáo viên hướng dẫn thí sinh vào điểm thi

ẢNH: NGỌC LONG

Huỳnh Gia Mẫn, học cùng trường với Nghĩa, thì chia sẻ lớp em có nhiều bạn thi chuyên để vào các trường tại khu vực 1, như Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) hay Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (P.Chợ Quán). Riêng Mẫn đặt nguyện vọng ở 3 trường gần nhà, lần lượt là THPT Phường Dĩ An mới thành lập (dựa trên cải tạo một trường trung cấp nghề ở địa bàn), Bình Chiểu (P.Tam Bình) và Đào Sơn Tây (P.Linh Xuân).

Trong đó, Bình Chiểu và Đào Sơn Tây đều là hai trường thuộc khu vực 1.

"Năm nay dù số lượng các bạn thi lớp 10 tăng cao nhưng em không lo lắng và giữ tâm thế nỗ lực hết sức có thể", nữ sinh kể.

Thầy Đỗ Chí Công, Trưởng điểm thi Trường THCS An Bình và hiện đảm nhận vai trò Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (P.Phú Lợi), cho biết điểm thi có tổng cộng 672 thí sinh dự thi từ 6 trường THCS trên địa bàn, chia thành 28 phòng thi. Là năm đầu tổ chức thi lớp 10 sau sáp nhập, thầy Công cho biết đã phổ biến cụ thể quy định tới từng cán bộ coi thi cũng như giám sát phòng thi, đặc biệt ở các công tác mới cần thực hiện.

Phương án đánh số báo danh, việc lồng bài thi hay đánh số thứ tự... là những quy định mới được thầy Công đặc biệt quán triệt tới thầy cô tham gia công tác tại điểm thi.

Năm nay cũng là năm đầu tiên TP.HCM áp dụng quy định chung là vận chuyển đề tới điểm thi trước một ngày, thay vì vận chuyển trong ngày như trước đây. Tuy nhiên, thầy Công thông tin quy định này đã được tỉnh Bình Dương cũ áp dụng từ nhiều năm qua, thế nên hội đồng thi đã có nhiều kinh nghiệm bảo quản đề trong những ngày diễn ra kỳ thi, với sự phối hợp giữa lãnh đạo điểm thi với các cán bộ công an phụ trách an ninh.

"Mọi công tác đều được đảm bảo", nam hiệu trưởng chia sẻ.

Năm nay, kỳ thi lớp 10 TP.HCM được tổ chức ở 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, với tổng cộng 6.443 phòng thi. Ngành giáo dục thành phố đã huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ tham gia công tác coi thi và phục vụ kỳ thi.

Kỳ thi lớp 10 diễn ra trong 2 ngày 1-2.6, thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc gồm ngữ văn, ngoại ngữ, toán (nếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 thường) và môn chuyên/tích hợp (nếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 chuyên/tích hợp). Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin kỳ thi tuyển sinh đầu tiên của TP.HCM sau sáp nhập, độ đánh giá của đề sẽ được cân đối nhằm phù hợp với thực tế và bối cảnh giáo dục chung của 3 địa phương trước đây.

Thi lớp 10: Tin vui của học sinh Bình Dương cũ sau sáp nhập với TP.HCM - Ảnh 3.

Một phụ huynh tranh thủ ghi lại khoảnh khắc cùng con trước cổng trường thi lớp 10

ẢNH: NGỌC LONG


Tin liên quan

Sợ áp lực, nhiều học sinh thi năng lực vào đại học từ lớp 11

Sợ áp lực, nhiều học sinh thi năng lực vào đại học từ lớp 11

Từ ngày 29-31.5, thí sinh các tỉnh, thành sẽ dự đợt 3 thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường đại học (ĐH) Sư phạm TP.HCM, cũng là đợt thi cuối trong năm 2026, trong đó có nhiều sĩ tử lớp 11.

Khám phá thêm chủ đề

Thi lớp 10 thi lớp 10 TP.HCM Bình Dương đề thi lớp 10 TP.HCM sáp nhập
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận