Thi lớp 10: Điều gì học sinh Bình Dương cũ làm được sau sáp nhập với TP.HCM?

Học sinh dự thi lớp 10 TP.HCM tại Trường THCS An Bình ẢNH: NGỌC LONG

Sáng nay, 31.5, khoảng 152.000 thí sinh ở TP.HCM làm thủ tục dự thi lớp 10, năm đầu tiên sau khi TP.HCM cũ sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. Ghi nhận tại Trường THCS An Bình (P.Dĩ An), Cao Minh Nghĩa, học sinh Trường THCS Dĩ An, chia sẻ em đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (P.Xuân Hòa) sau đó mới tới các trường ở khu vực Bình Dương cũ gần nhà em.

Nghĩa chia sẻ không chỉ riêng mình em mà nhiều bạn khác trong lớp cũng đặt nguyện vọng 1 vào ngôi trường 113 tuổi này. "Trường vừa to vừa rộng, lại hợp với sức học của em. Chưa kể, nhiều anh chị trợ giảng trong lớp học thêm thầy em đều là cựu học sinh của trường nên em cũng muốn noi gương mấy ảnh. Dù cũng đặt 2 nguyện vọng sau nhưng em xem đây là nguyện vọng duy nhất, rớt thì cũng coi như là rớt thi lớp 10 luôn", nam sinh nói.

"Nhiều bạn khác trong lớp em cũng đặt nguyện vọng vào một số trường tại khu vực 1 (TP.HCM cũ) vì trường ở khu vực này thường rộng hơn và điểm chuẩn nhiều khi cũng thấp hơn so với Bình Dương cũ, nhất là ở nguyện vọng 2 hay 3", Nghĩa nói. "Còn ở nguyện vọng 1, nếu như hồi đó thường chỉ có 3 lựa chọn THPT là Dĩ An (P.Dĩ An), Nguyễn Thị Minh Khai (P.Tân Đông Hiệp) và Bình An (P.Đông Hòa), thì nay tụi em cũng có nhiều lựa chọn hơn".

Việc được đăng ký các nguyện vọng vào trường tại khu vực 1 TP.HCM khiến học sinh ở tỉnh Bình Dương cũ như Nghĩa thấy thích thú hơn trước. Cụ thể, với học sinh tốt nghiệp ở các trường THCS ở khu vực 2 (Bình Dương cũ), các em có thể đăng ký nguyện vọng tại những trường THPT cách tối đa 10km. Quy định này với những trường tại địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ là 13km, theo Sở GD-ĐT TP.HCM.

Giáo viên hướng dẫn thí sinh vào điểm thi ẢNH: NGỌC LONG

Huỳnh Gia Mẫn, học cùng trường với Nghĩa, thì chia sẻ lớp em có nhiều bạn thi chuyên để vào các trường tại khu vực 1, như Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) hay Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (P.Chợ Quán). Riêng Mẫn đặt nguyện vọng ở 3 trường gần nhà, lần lượt là THPT Phường Dĩ An mới thành lập (dựa trên cải tạo một trường trung cấp nghề ở địa bàn), Bình Chiểu (P.Tam Bình) và Đào Sơn Tây (P.Linh Xuân).

Trong đó, Bình Chiểu và Đào Sơn Tây đều là hai trường thuộc khu vực 1.

"Năm nay dù số lượng các bạn thi lớp 10 tăng cao nhưng em không lo lắng và giữ tâm thế nỗ lực hết sức có thể", nữ sinh kể.

Thầy Đỗ Chí Công, Trưởng điểm thi Trường THCS An Bình và hiện đảm nhận vai trò Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (P.Phú Lợi), cho biết điểm thi có tổng cộng 672 thí sinh dự thi từ 6 trường THCS trên địa bàn, chia thành 28 phòng thi. Là năm đầu tổ chức thi lớp 10 sau sáp nhập, thầy Công cho biết đã phổ biến cụ thể quy định tới từng cán bộ coi thi cũng như giám sát phòng thi, đặc biệt ở các công tác mới cần thực hiện.

Phương án đánh số báo danh, việc lồng bài thi hay đánh số thứ tự... là những quy định mới được thầy Công đặc biệt quán triệt tới thầy cô tham gia công tác tại điểm thi.

Năm nay cũng là năm đầu tiên TP.HCM áp dụng quy định chung là vận chuyển đề tới điểm thi trước một ngày, thay vì vận chuyển trong ngày như trước đây. Tuy nhiên, thầy Công thông tin quy định này đã được tỉnh Bình Dương cũ áp dụng từ nhiều năm qua, thế nên hội đồng thi đã có nhiều kinh nghiệm bảo quản đề trong những ngày diễn ra kỳ thi, với sự phối hợp giữa lãnh đạo điểm thi với các cán bộ công an phụ trách an ninh.

"Mọi công tác đều được đảm bảo", nam hiệu trưởng chia sẻ.

Năm nay, kỳ thi lớp 10 TP.HCM được tổ chức ở 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, với tổng cộng 6.443 phòng thi. Ngành giáo dục thành phố đã huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ tham gia công tác coi thi và phục vụ kỳ thi.

Kỳ thi lớp 10 diễn ra trong 2 ngày 1-2.6, thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc gồm ngữ văn, ngoại ngữ, toán (nếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 thường) và môn chuyên/tích hợp (nếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 chuyên/tích hợp). Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin kỳ thi tuyển sinh đầu tiên của TP.HCM sau sáp nhập, độ đánh giá của đề sẽ được cân đối nhằm phù hợp với thực tế và bối cảnh giáo dục chung của 3 địa phương trước đây.

