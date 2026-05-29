Sợ áp lực, nhiều học sinh thi năng lực vào đại học từ lớp 11

Giám thị kiểm tra thiết bị trước giờ thi đánh giá năng lực chuyên biệt tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ẢNH: NGỌC LONG

Từ 6 giờ, nhiều thí sinh đăng ký môn sinh học và tiếng Anh kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt (H-SCA) đã có mặt ở Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Long Tâm Như, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), cho biết đây là lần thứ 3 em tham dự kỳ thi này, sau 2 lần đạt kết quả chưa như ý. Mục tiêu của Như là ngành sư phạm sinh học của trường và hằng ngày nữ sinh đều học tới nửa đêm, thậm chí là 2-3 giờ rưỡi sáng.

Theo Như, lý do phải "cao điểm" ôn tập như thế một phần vì em xác định ngành muốn học vào gần cuối học kỳ 1 năm lớp 12, ''hơi trễ" so với bạn bè đồng trang lứa trong khi kỳ thi yêu cầu lượng kiến thức chuyên sâu. Trước đó, nữ sinh chỉ dự định thi tốt nghiệp THPT tổ hợp B00 (toán-hóa-sinh) để xét vào một số ngành học liên quan.

"Giá như biết sớm hơn là em đã đăng ký thi từ lớp 11", Như chia sẻ.

Nữ sinh nói thêm để xét vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM bằng điểm thi H-SCA, em phải nộp điểm thi môn sinh cũng như điểm học bạ môn toán, hóa của 3 năm THPT. Đồng thời, Như còn phải đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt vào năm lớp 12. Tuy nhiên, vì ngành sư phạm sinh học chỉ có khoảng 50 chỉ tiêu xét bằng phương thức trên nên Như cũng đối diện áp lực cạnh tranh gay gắt.

"Động lực trở thành giáo viên xuất phát từ các cô dạy học trên trường và dạy đội tuyển cho em. Các cô truyền cảm hứng rất nhiều cho em và càng tìm hiểu, em càng thấy mình hợp với vai trò dùng lời ăn tiếng nói của mình để truyền đạt kiến thức và cảm hứng cho thế hệ sau", Như bộc bạch.

Một thí sinh lớp 12 khác hiện theo học Trường Trung học Thực hành (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) chia sẻ đây là lần dự thi thứ 2 của em, với mục tiêu xét tuyển vào ngành sư phạm tiếng Anh. Ngoài ra, nam sinh này kể cũng đăng ký thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM (V-ACT) để có thêm phương án dự phòng là ngành ngôn ngữ Anh ở một số cơ sở giáo dục khác, bởi điểm chuẩn của trường sư phạm luôn "cao chót vót", em này nhận định.

Phương Anh, học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (TP.HCM), được sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM hỗ trợ dìu tới phòng thi ẢNH: NGỌC LONG

Đáng chú ý, trong số những thí sinh dự thi còn có các sĩ tử mới chỉ học lớp 11, đơn cử như Nguyễn Ngọc Diễm Hằng, học sinh Trường THPT Trần Phú (TP.HCM). Hằng kể, chỉ riêng lớp em đã có tới 4 bạn dự thi H-SCA đợt 3 và đây cũng là lần thi đầu tiên của các bạn, mỗi người một môn thi khác biệt. Trong đó, Hằng chọn thi môn tiếng Anh để theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên tiếng Anh.

Lý do chọn đi thi dù chỉ mới lớp 11, theo Hằng, là bởi đơn vị tổ chức cho phép bảo lưu kết quả thi trong vòng 2 năm để xét tuyển vào trường và nữ sinh hiện đang có nhiều thời gian rảnh sau khi thi học kỳ xong. Thế nên, cả nhóm tranh thủ thi trước để cọ xát với đề cũng như để giảm áp lực thi cử lớp 12.

Hằng chia sẻ để chuẩn bị cho kỳ thi, em chủ động tìm đề minh họa trên các trang mạng để tự ôn luyện chứ không đăng ký học thêm. "Kết quả em đạt được sau khi làm đề cũng khả quan", Hằng kể. "Tới năm lớp 12, em dự kiến thi tiếp nữa để nỗ lực đạt điểm cao hơn".

Là một thành viên khác trong nhóm của Diễm Hằng, Trương Minh Hằng, học cùng trường, nói em chọn thi môn sinh và cũng không học thêm bên ngoài. Đặc biệt, Hằng không đặt mục tiêu vào ngành sư phạm mà là ngành y, thế nên mục tiêu chính của nữ sinh khi đăng ký thi là kiểm tra kiến thức cũng như để rút kinh nghiệm những thiếu sót nếu có, từ đó ôn luyện kỹ hơn cho năm sau.

"Tụi em chỉ mới lớp 11 nên dự thi với tâm thế khá thoải mái, vì nếu điểm chưa tốt thì cũng còn cơ hội gỡ gạc lại vào năm sau", hai thí sinh chia sẻ.

Theo tin từ Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, lượt đăng ký thi H-SCA 2026 tăng khoảng 35% so với năm ngoái, cho thấy sức hút ngày càng lớn của phương thức xét tuyển đánh giá năng lực chuyên sâu trong bối cảnh đổi mới giáo dục ĐH. Đợt 3 kỳ thi này tổ chức ở 4 điểm thi, trong đó có 2 điểm tại TP.HCM, 1 điểm tại Tây Ninh và 1 điểm tại Huế, thu hút tổng cộng 11.650 lượt đăng ký.

Kết quả thi đợt 3 sẽ công bố vào ngày 15.6.

Thí sinh dự thi H-SCA được linh hoạt chọn một trong 6 môn thi, gồm toán học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh. Đề thi năm nay tiếp tục cải tiến, theo đơn vị tổ chức, tập trung đánh giá tư duy logic và năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn. Sĩ tử có thể đăng ký một hoặc nhiều môn thi tùy theo tổ hợp xét tuyển của ngành học mong muốn.

Nhà trường cho biết thêm toàn bộ quá trình làm bài, thí sinh thực hiện trên máy tính và được giám sát bởi phần mềm chuyên dụng cùng hệ thống camera. Kết quả thi H-SCA được Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sử dụng như một phương thức xét tuyển quan trọng trong năm 2026, đồng thời cũng được nhiều cơ sở đào tạo khác công nhận để xét tuyển.

Dưới đây là một số hình ảnh khác về đợt 3 kỳ thi H-SCA tổ chức sáng nay:

Thí sinh được các cán bộ coi thi quét toàn thân để đảm bảo không mang theo thiết bị gian lận. Khi vào phòng thi, các bạn chỉ được phép mang theo căn cước công dân và máy tính đã tháo nắp trượt ẢNH: NGỌC LONG

Giám thị xác nhận danh tính của thí sinh ẢNH: NGỌC LONG

Tùy vào phòng thi sẽ trang bị máy bàn hoặc máy tính cầm tay cho thí sinh. Các bạn sẽ được cấp tài khoản và mật khẩu để dự thi và toàn bộ quá trình làm bài đều được camera giám sát ẢNH: NGỌC LONG