Ngưỡng đầu vào khối ngành sư phạm và sức khỏe những năm qua thay đổi ra sao?

Ngưỡng đầu vào khối ngành sư phạm

Năm 2018 là năm đầu tiên Bộ GD-ĐT quy định ngưỡng đầu vào (điểm sàn) riêng cho khối ngành sư phạm, dành cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, đối với bậc ĐH (bao gồm tất cả các ngành), điểm tối thiểu của thí sinh cần đạt được là 17 của các tổ hợp xét tuyển (3 môn thi).

Lúc này các trường CĐ và trung cấp vẫn được đào tạo nhiều ngành sư phạm nên điểm sàn của bậc CĐ sư phạm là 15, trung cấp là 13. Các mức này đều không nhân hệ số.

Thí sinh đăng ký xét tuyển khối ngành sư phạm và sức khỏe phải đáp ứng ngưỡng đầu vào của Bộ GD-ĐT ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Năm 2019, điểm sàn tăng 1 điểm cho cả bậc ĐH và CĐ, lần lượt là 18 và 16. Bậc trung cấp năm này không còn đào tạo ngành sư phạm.

Bắt đầu từ năm 2020, ở bậc ĐH, điểm sàn các ngành giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc và sư phạm mỹ thuật được quy định mức riêng, 17,5 điểm trong khi các ngành còn lại là 18,5. Bậc CĐ chỉ còn đào tạo ngành sư phạm mầm non, với điểm sàn là 16,5.

Các năm 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 điểm sàn bậc ĐH không thay đổi với 2 mức là 19 và 18 (với 3 ngành giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc và sư phạm mỹ thuật).

Nhìn chung, điểm sàn khối ngành sư phạm kể từ năm 2021 đến 2025 không biến động mà rất ổn định ở mức 18 và 19 điểm.

Khối ngành sức khỏe

Trong khi đó, bắt đầu từ năm 2019, Bộ GD-ĐT quy định ngưỡng đầu đối với khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ ĐH dành cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

11 ngành áp dụng gồm y khoa, răng hàm mặt, dược học, y học cổ truyền, điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật phục hình răng.

Có thể thấy 2 ngành "hot" nhất là y khoa và răng hàm mặt luôn có mức điểm sàn cao nhất và có chút biến động nhẹ ở một số năm. Chẳng hạn năm đầu tiên (2019) là 21, thì từ năm 2020-2022 tăng lên 22 điểm, đến năm 2023-2024 tăng thành 22,5. Những năm này (từ 2020-2024) các ngành còn lại đều không thay đổi, giữ mức 19 và 21 điểm.

Riêng năm 2025, với đề thi được đánh giá ở mức độ khó và phổ điểm tương đối thấp, điểm sàn của tất cả các ngành khối sức khỏe đều giảm 2 điểm so với năm 2023 và 2024. Ngành y khoa và răng hàm mặt từ 22,5 giảm xuống còn 20,5. Các ngành còn lại từ 21 và 19 điểm giảm xuống còn 19 và 17 điểm.

Ngưỡng đầu vào khối ngành sư phạm trong những năm qua ẢNH: MỸ QUYÊN

Ngưỡng đầu vào khối ngành sức khỏe từ năm 2019 đến nay ẢNH: MỸ QUYÊN