Nếu kết quả thi tốt nghiệp THPT không như ý, phải làm sao?

Hiểu được những lo lắng thường trực ấy, các thủ khoa trong chương trình Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi 2026 sẽ giúp các bạn tháo gỡ gánh nặng tâm lý "chưa thi đã sợ rớt" đang vô tình gây thêm nhiều áp lực, căng thẳng trong khoảng thời gian cận kề kỳ thi.

Dù kết quả thi tốt nghiệp THPT thế nào, chỉ cần nhớ điều này...

Tiếp thêm tinh thần cho thí sinh trong giai đoạn nước rút này, Võ Thị Yến Vy, thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM năm 2024, nhắn gửi: "Mình hiểu được cảm giác hoang mang, áp lực và cả việc thức khuya học bài, rồi buổi sáng phải thức dậy sớm để ôn bài… đây đều là những điều rất quen thuộc với thí sinh. Chúng ta đều biết thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi rất quan trọng, ai cũng sẽ rất áp lực. Nhưng các bạn hãy thử nhìn lại xem, chúng ta đã đi đến đây rồi. Hành trình 12 năm học mặc dù nhiều khó khăn nhưng chúng ta luôn nỗ lực để vượt qua và đi tiếp, đó là điều rất đáng tự hào".

Theo Yến Vy, thí sinh cũng đừng so sánh mình với bất kỳ ai khác, vì bản thân là phiên bản độc nhất. Mỗi người sẽ có một cuộc đời riêng, một hành trình và tốc độ phát triển riêng. Quan trọng là chúng ta không bỏ cuộc. Yến Vy cho rằng thí sinh cũng nên hiểu điểm số không quan trọng, không định nghĩa bạn như thế nào, vì đó chỉ là điểm của một cuộc thi. Sau cuộc thi, mình vẫn sẽ là mình - một người đã luôn cố gắng, nỗ lực rất nhiều.

Dù kết quả thi như thế nào thì chúng ra cũng đã nỗ lực hết mình và hãy luôn tự tin với những phương án dự phòng của bản thân ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với những trường hợp "chưa thi đã lo sợ rớt", khi luôn lo lắng rằng nếu lỡ không may nhận về kết quả không như mong muốn thì phải làm sao, trong video Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi hôm nay (18.5), Yến Vy chỉ ra những cách để đón nhận và vực dậy tinh thần.

"Có một số bạn sẽ thắc mắc tại sao thủ khoa lại chia sẻ những cách vực dậy tinh thần khi gặp điểm số không mong muốn, nhưng thật ra Vy cũng đã từng trải qua những điểm số không như kỳ vọng trong các cuộc thi khác, và bản thân cũng đã rất hụt hẫng. Vì đã trải qua nên Vy muốn chia sẻ kinh nghiệm với mọi người", Yến Vy bày tỏ.

Vẫn còn nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 và cũng còn phương thức xét học bạ

Đầu tiên theo Vy, hãy cho phép bản thân được buồn nhưng có thời hạn. "Mình được phép buồn chứ, vì bản thân đã nỗ lực rất nhiều nhưng kết quả không như mong muốn thì mình cũng có quyền thất vọng về điều đó. Nhưng hãy để nỗi buồn có thời hạn. Có thể một ngày, hai ngày hoặc là một tuần đều được nhưng sau đó các bạn phải vực dậy và bước tiếp. Thời gian không chờ đợi ai hết và phía trước chắc chắn sẽ có cơ hội tiếp theo dành cho mình", Yến Vy nhắn gửi.

Cách tiếp theo là hãy ngẫm về những phương án dự phòng của mình. Nếu như chúng ta không đậu được nguyện vọng 1 thì vẫn còn nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 và cũng còn phương thức xét học bạ. Theo Vy, phương thức xét học bạ cũng là một cánh cửa rộng mở cho tất cả thí sinh.

"Các bạn đừng so sánh bản thân mình với con nhà người ta vì mỗi người sẽ có một "múi giờ" thành công khác nhau. Có người rực rỡ tuổi 18, có người lại tỏa sáng tuổi 22, có người thành công khi bước sang tuổi 30. Chính vì thế, chúng ta không cần quá áp lực về điều này. Dù kết quả có như thế nào, các bạn chỉ cần nhớ bản thân mình đã cố gắng mỗi ngày là được", Yến Vy nói, đồng thời tâm sự thêm với thí sinh: "Cánh cửa này có thể đóng lại nhưng cánh cửa khác sẽ mở ra. Kết quả thi có thể không tốt nhưng không ai có thể phủ nhận được nỗ lực suốt 12 năm học của các bạn. Vy và chương trình Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi 2026 sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở giảng đường đại học với nụ cười rạng rỡ nhất".