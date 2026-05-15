Nắm 3 chữ T này, thí sinh sẽ dễ dàng chọn ngành phù hợp

Các thủ khoa nhận định việc chọn ngành không chỉ đơn giản là chọn một ngành để theo học mà là chọn cả tương lai cho mình. Chính vì thế, trong video Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi hôm nay 15.5, các thủ khoa tiếp tục bật mí cho thí sinh những cách để chọn ngành phù hợp.

Thích thôi chưa đủ, bạn phải có thêm điều này…

Chỉ ra 3 chữ "T" quan trọng, Võ Thị Yến Vy, thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM năm 2024, mong muốn có thể hỗ trợ thí sinh chọn được ngành thật sự phù hợp.

Theo Vy, ở thời điểm hiện tại, đây là vấn đề rất được thí sinh quan tâm. Cô bạn thủ khoa cũng chia sẻ việc chọn ngành của bản thân lúc đầu không hề dễ dàng. Vy bị choáng ngợp bởi nhiều lựa chọn ngành nghề, cũng như có nhiều người khuyên học ngành hot, người lại khuyên học ngành nào dễ kiếm việc làm...

Thời gian đầu, Vy cũng chọn ngành nghề theo xu hướng chứ thật sự chưa hiểu bản thân muốn gì. Nhưng rồi, Vy nhận ra nếu cứ chạy theo ý kiến của người xung quanh thì con đường đó không phải của mình mà là của người khác. Vì thế, Vy bắt đầu với hành trình tìm hiểu bản thân.

Yến Vy bắt đầu bằng việc dành thời gian cho bản thân để tự hỏi mình thích gì, nếu theo học rồi làm nghề này lâu dài có thấy ổn không… Bên cạnh đó, cô bạn cũng tìm hiểu ngành nghề qua sách vở, từ các anh chị khóa trên cũng như qua các buổi tư vấn tuyển sinh. Câu nói mà Vy rất tâm đắc khi lựa chọn ngành nghề là "hiểu mình, hiểu ngành, hiểu thời đại".

Khi lựa chọn ngành nghề, thí sinh cần hiểu mình, hiểu ngành và hiểu thời đại ẢNH: NHẬT THỊNH

Chọn ngành phù hợp: Công thức hiệu quả dựa trên 3 chữ "T"

Và công thức hiệu quả được Vy áp dụng dựa trên 3 chữ "T". Trong đó, chữ "T" thứ nhất chính là "Thích".

"Khi chọn ngành, mọi người đừng nhầm lẫn với sở thích bề nổi. Chẳng hạn tụi mình thích xài điện thoại thông minh thì không có nghĩa sẽ phù hợp với ngành công nghệ thông tin; hoặc thích xem phim cũng không đồng nghĩa phù hợp với các ngành liên quan về đạo diễn... Sở thích bề nổi ở đây là cái mà bạn muốn thụ hưởng, còn sở thích nghề nghiệp là cách mà bạn muốn dấn thân trong quá trình tạo ra nó như thế nào. Có nghĩa bạn thích kết quả hào nhoáng của nó hay bạn thích quá trình lặp đi lặp lại để tạo ra nó mỗi ngày", Vy phân tích.

Chữ "T" thứ hai Vy nhắc đến là "Thế mạnh". Chỉ thích thôi thì chưa đủ, phải có năng lực và tố chất phát triển với ngành đó như thế nào. Tuy nhiên, Vy cũng khuyên thí sinh đừng đoán mò mà hãy nhìn trực tiếp vào bảng điểm của mình hoặc kết quả của những hoạt động bản thân đã tham gia, xem mình tốt nhất ở đâu và yếu chỗ nào. Vy cũng chỉ ra nhiều cách giúp thí sinh có thể xác định thế mạnh, chẳng hạn làm các bài trắc nghiệm tính cách hoặc trắc nghiệm nghề nghiệp… Theo Vy, đây cũng là một mẹo hay để áp dụng khi chọn ngành phù hợp.

Yến Vy cho rằng chỉ cần nắm 3 “T” thí sinh sẽ bớt hoang mang khi chọn ngành ẢNH: NVCC

"Thực tế" chính là chữ "T" thứ 3 mà Vy muốn chia sẻ với thí sinh. Thực tế ở đây theo Vy là đừng chỉ xem tên của ngành mà hãy tìm hiểu kỹ về chương trình đào tạo. "Vy thấy đa số các trường đều sẽ đăng công khai chương trình đào tạo trong năm học, các bạn hoàn toàn có thể tham khảo để xem thử nếu học những môn này trong 4 năm thì sẽ như thế nào, có chán không hay cảm thấy phù hợp… Các bạn cũng có thể tham gia các hội nhóm trên Facebook về trường, hoặc hỏi những anh chị đi trước của trường đó, ngành học đó xem họ đánh giá như thế nào. Nếu cảm thấy ổn thì đồng nghĩa ngành đó sẽ phù hợp với bạn", cô bạn thủ khoa nói.

Vy cũng không quên nhắn gửi: "Chọn ngành không phải một cuộc chạy đua xem ai chọn trước mà đó là một cả hành trình để xem cái gì phù hợp với mình. Sau những chia sẻ của Vy và chương trình, hy vọng sẽ giúp các bạn tìm được ngành học phù hợp. Nếu các bạn có thắc mắc gì về môi trường học tập đại học thì đừng ngần ngại mà hãy đặt câu hỏi cho Vy nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở giảng đường".