Xác định thế mạnh của bản thân để chọn ngành phù hợp

Gợi ý một số hướng chọn ngành phù hợp với bản thân

Để xác định được thế mạnh của bản thân để chọn ngành phù hợp, thủ khoa Trường ĐH Công nghệ TP.HCM năm 2024 cho rằng các bạn phải trả lời được những câu hỏi này: Mình học giỏi môn gì? Mình thích cái gì, ngành gì? Mình muốn làm gì trong tương lai? Mình muốn thu nhập ra sao, muốn một môi trường làm việc như thế nào?...

Tiến gợi ý một số hướng chuyên ngành theo sở thích và điểm mạnh của bản thân, chẳng hạn nếu bạn thích hay giỏi về tư duy logic, các môn tự nhiên thì có thể chọn khối ngành công nghệ thông tin; thích giao tiếp có thể thử tìm hiểu khối ngành truyền thông; nếu thích sự ổn định có thể cân nhắc sư phạm, y tế, công an, quân đội…

Với Tiến, khi chọn thi khối C00, trong đầu đã liệt kê một số ngành nghề liên quan và là thế mạnh của bản thân để sau này có cơ hội phát huy tốt hơn với nghề đã chọn. Tiến cho rằng khi chọn ngành nghề có thể tham khảo thêm ý kiến từ thầy cô, bạn bè. Là những người đi trước và đã trải qua nên chắc chắn họ sẽ có nhiều kinh nghiệm để tư vấn thêm giúp các bạn yên tâm hơn.

Tiến khuyên thí sinh phải xác định thật kỹ vì chọn ngành không chỉ đơn giản để theo học mà còn là chọn cả tương lai

Bản thân Tiến thì tham khảo ý kiến từ chị của mình, vì chị đã theo học ngôn ngữ Hàn nên hiểu rõ về ngành này. Hơn nữa, Tiến cũng thấy tiếng Hàn có nhiều cơ hội phát triển nên lựa chọn học.

Ngoài ra, trong quá trình chọn ngành, Tiến đặc biệt nhấn mạnh: "Các bạn không nên chọn ngành chỉ vì hot trend, vì ngành đó hot; và tối kỵ là nhờ bạn bè chọn hộ hay vì gia đình bắt buộc. Bởi như thế bạn sẽ không thể có đủ nhiệt huyết, tâm huyết để đi theo ngành, vì vốn dĩ nó không thật sự phù hợp với bạn".

Hạn chế đi theo ngành mà bạn bè chọn hộ hay giới thiệu

Tiến cho biết nhiều bạn chọn ngành theo bạn bè, đi theo số đông, thấy nhiều người chọn nên cũng lao theo, nhưng lại quên mất một điều, ngành nào càng đông người chọn thì sự cạnh tranh sẽ càng cao, không chỉ là lúc xét tuyển mà còn cả khi đi làm. Tiến ví dụ nếu bây giờ 1.000 thí sinh cùng chọn một ngành, nhưng thị trường sau đó chỉ cần khoảng 100 người để làm việc thì 900 người còn lại sẽ thế nào?

Lựa chọn được ngành nghề thật sự yêu thích và phù hợp để phát triển sau này

"Chúng ta nên hạn chế đi theo ngành mà bạn bè chọn hộ hay giới thiệu, rủ học cùng. Các bạn phải tìm hiểu thật kỹ về ngành mình muốn chọn, bởi vì khi xác định ngành đó rồi, chúng ta phải theo con đường đấy rất dài, không chỉ là 4 hay 5 năm ĐH mà còn cả thời gian dài đi làm sau này", Tiến bày tỏ.

Theo Tiến, việc chọn sai ngành không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần, nhiệt huyết học tập, mà sẽ tốn rất nhiều công sức, tiền bạc cho việc bỏ ngành và ôn thi lại.

Tiến khuyên thí sinh: "Các bạn phải xác định ngay từ bây giờ rằng mình muốn cái gì, phù hợp với điều gì và khả năng của mình đến đâu...; phải xác định thật kỹ vì chọn ngành không chỉ đơn giản để theo học mà còn là chọn cả tương lai; đừng vội đi theo phong trào mà hãy hiểu mình trước, bởi vì chỉ có mình mới hiểu được bản thân chính xác nhất. Chúc các bạn sẽ lựa chọn được ngành nghề thật sự yêu thích và phù hợp để phát triển sau này".