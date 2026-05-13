Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh không được xem nhẹ những điều này

Theo các thủ khoa, dù kiến thức ôn đủ nhiều, nhưng tâm lý không vững thì vào phòng thi tốt nghiệp THPT cũng không thể làm bài hiệu quả. Điều này đồng nghĩa chúng ta sẽ dễ thất bại trong kỳ thi.

Chuẩn bị tâm lý thế nào khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đến gần ?

Trả lời cho câu hỏi của phần đông thí sinh: "Những ngày sắp thi tốt nghiệp THPT thì nên làm gì?", Trần Quang Tiến, thủ khoa Trường ĐH Công nghệ TP.HCM năm 2024, nói: "Nên ngủ đủ giấc, không học nhồi nhét và chỉ nên ôn lại kiến thức một cách nhẹ nhàng".

Tiến cho rằng càng gần đến ngày thi thì thí sinh càng dễ bị rối, dễ rơi vào tâm trạng lo âu vì đây là kỳ thi rất quan trọng. Với Tiến, trong cả đời học sinh thì tốt nghiệp THPT là kỳ thi quan trọng nhất. Chính vì thế, thí sinh phải có tâm trạng thật ổn định và vững vàng tâm lý để làm sao khi vào phòng thi không vì áp lực, lo lắng mà ảnh hưởng đến kết quả 12 năm "dùi mài kinh sử".

Theo Tiến, giai đoạn gần đến ngày thi, việc ngủ đủ giấc sẽ giúp chúng ta có tinh thần thoải mái. Việc không học nhồi nhét sẽ giúp kiến thức đã ôn trước đó không bị rối loạn. Thời điểm này, hãy ôn tập nhẹ nhàng và chỉ ôn các chủ đề kiến thức. Những chủ đề này, trong quá trình ôn luyện trước đó chúng ta đã phân loại và giờ chỉ cần xem lại. Đừng cố nhồi nhét thêm kiến thức mới, không những không giúp thí sinh làm bài tốt hơn mà còn khiến công sức trong cả thời gian dài ôn tập "đổ sông đổ biển".

Đặc biệt, chàng thủ khoa lưu ý thí sinh: "Cũng đừng nghe ai đồn là đề thi sẽ ra cái này, cái kia, toán hay tiếng Anh năm nay sẽ khó lắm, lịch sử và địa lý cũng sẽ khó nhằn… mà làm mình rối thêm, nhất là giai đoạn cuối. Mình mong các bạn lúc nào cũng tin vào bản thân, bởi vì chúng ta đã có cả một quá trình ôn luyện rất dài. Đến thời điểm hiện tại, phải luôn khẳng định lại với bản thân rằng mình đã nắm vững kiến thức, chắc chắn sẽ làm được".

Khi vào phòng thi, Tiến khuyên thí sinh nên hạn chế để ý những người xung quanh mà hãy tập trung vào bài làm của mình. Theo chàng thủ khoa, nếu để ý người xung quanh sẽ làm mất nhịp độ của bản thân. "Khi viết văn mà chúng ta cứ nhìn người xung quanh, thấy họ sang trang rồi mình thì chưa, lúc đó lại áp lực và mất đi nhịp độ vốn đang tốt của bản thân. Nên giữ bình tĩnh đọc kỹ đề bài rồi hẵng làm; đọc thật kỹ nhưng không hoảng trước câu hỏi khó. Gặp câu hỏi khó thì để lại làm sau. Nên làm hết những phần dễ trước, những câu nào bạn chắc chắn làm được thì làm thật nhanh để nhanh chóng hoàn thành phần dễ, xong rồi sẽ đến với phần khó. Và phần này hãy dành nhiều thời gian hơn một chút để đảm bảo chúng ta sẽ đạt được điểm số cao nhất có thể", Tiến đặc biệt lưu ý.

Đồng thời, cậu bạn nhắc thí sinh nên mang theo đồng hồ, đây cũng là cách giữ tinh thần vững vàng hơn. Chỉ mang đồng hồ có chức năng xem giờ, đừng mang loại thông minh vì sẽ bị giám thị tịch thu. Theo Tiến, nên mang đồng hồ để canh giờ, cũng như biết được mình có đang quá mất nhiều thời gian vào một câu nào đó hay không, từ đó điều chỉnh cho phù hợp.

Ở giai đoạn mà phần nhiều thí sinh đang khá căng thẳng và lo âu, Tiến mong mọi người chỉ cần tin vào bản thân thì mọi chuyện phía trước sẽ tốt đẹp hơn. "Các bạn nên thật sự tin vào chính mình. Mình tin bản thân làm được thì lúc thi mới có thể làm được. Nếu bạn không tin vào bản thân thì sẽ không ai tin mình cả. Bởi vì chỉ có bạn mới giúp được bản thân hiệu quả nhất thôi. Chính vì thế, phải tin vào bản thân mình, các bạn nhé. Chúc các bạn có một kỳ thi tốt nghiệp THPT thật thành công và đậu được vào nguyện vọng mà mình mong muốn", Tiến chia sẻ.